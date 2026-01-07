น่ากลัวมาก อั๋น ภูวนาท เล่นสกีไถลตกเขา ขยับตัวไม่ได้หวิดจมหิมะ

อั๋น ภูวนาท แชร์ประสบการณ์น่ากลัว เล่นสกีที่นิฮอกไกโด พลาดท่าตกเขาทะลุตาข่ายกั้น จมกองหิมะบนยอดสน หวิดต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย ลั่น เป็นคนไทยคนแรก
ทริปครอบครัวสุขสันต์เกือบกลายเป็นทริปสุดระทึก หลังพิธีกรหนุ่ม อั๋น ภูวนาท คุนผลิน ควงภรรยาและลูกชายทั้งสอง น้องพอล-น้องพีท บินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นยะเยือกที่ นิเซโกะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สวรรค์ของคนรักสกี แต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จู่ ๆ เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุไถลตกเขาจนเกือบกู้ภัยไม่ได้
จากภาพเหตุการณ์และคำบอกเล่า เผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่ดูเหมือนจะขำแต่ขำไม่ออก โดยอั๋นได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม unpuwanart ขณะตนเองในชุดสกีที่จมลงไปในกองหิมะหนาทึบ สภาพอยู่ต่ำกว่าแนวตาข่ายกั้นเขตปลอดภัย ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าตนเองเป็นคนไทยคนแรกที่ทำเรื่องแบบนี้ได้
อั๋น ภูวนาท เล่นสกีแล้วเสียหลักพุ่งทะลุตาข่ายกั้น หลุดออกนอกเส้นทางลงไปยังพื้นที่ลาดชันด้านล่าง ซึ่งจุดที่ตกลงไปไม่ใช่พื้นปกติ แต่เป็นยอดของต้นสนที่ถูกหิมะถมทับจนหนา ทำให้ไม่มีฐานที่มั่นคง สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต เพราะครูฝึกตะโกนบอกให้นิ่งที่สุด ห้ามขยับตัวสุ่มสี่สุ่มห้า ความยากลำบากในการช่วยเหลือทำให้มีความคิดแวบขึ้นมาว่าอาจจะต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์มาช่วยดึงตัวขึ้นไป
แม้เหตุการณ์จะดูอันตรายและน่าตกใจมาก แต่สุดท้ายหนุ่มอั๋นก็สามารถเอาตัวรอดกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย เจ้าตัวกลับมาเล่าเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ขันตามสไตล์ว่า “ภาพสุดท้าย อั๋นภูวนาทตกเขาเล่นสกีที่นิเซโกะ ทะลุตะข่าย #คนไทยคนแรก ครูบอกไม่เข้าใจลงไปได้ยังไง เอาจริงน่ากลัวมากเพราะผมลอยอยู่บนยอดต้นสนบนหิมะ สามารถตกจมหายลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีพื้น ขยับตัวก็เสี่ยง อยู่เฉย ๆ ก็ไม่ได้ ครูบอกให้นิ่ง แต่ก็ต้องหาทางขึ้นให้ได้ เฮลิคอปเตอร์เกือบต้องมา น่าตกใจแต่ก็ขำบ้าบวม #ไม่ไหวจะเที่ยว #อั๋นจ๋าพอลพีท #เราเป็นคนเรียบ ๆ”
งานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงปนโล่งอกที่เห็นพิธีกรอารมณ์ดีปลอดภัยและยังสามารถนำเรื่องราวระทึกขวัญมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ปนฮาได้ขนาดนี้ ถือเป็นประสบการณ์เล่นสกีที่นิเซโกะที่คงจำไปอีกนานแสนนาน
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย
- อั๋น ภูวนาท เชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อ เตือนสติคนไทย ใครใช้เงินซื้อเสียงคือคนเลว
- อั๋น ภูวนาท เดือด ผู้นำยืนผัดข้าว-เดินหนีนักข่าว เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายทั้งประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: