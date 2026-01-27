กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม
กัมพูชา ดึงฝรั่งเศส ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดนไทย อ้างแผนที่ประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม เผยส่งหนังสือร้องเรียนไทยแล้วเกือบ 700 ฉบับ
นายโพ โสธิรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์กัมพูชาศึกษาเพื่อภูมิภาค (CCRS) เรียกร้องให้ประเทศฝรั่งเศสเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา โดยอ้างถึงประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมและสนธิสัญญาต่างๆ ที่ฝรั่งเศสเคยทำไว้ในนามของกัมพูชา สอดคล้องกับที่ นายลุย ดาวิด เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศส ระบุว่ารัฐบาลปารีสยินดีที่จะแบ่งปันบันทึกทางประวัติศาสตร์และแผนที่ทางการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายหรือการเจรจายุติข้อพิพาทกับไทย
ย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง เคยให้คำมั่นกับ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ว่าจะสนับสนุนเอกสารสำคัญเพื่อใช้พิจารณาคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) แต่จนถึงปัจจุบัน
นายโพ โสธิรักษ์ มองว่ายังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมจากฝรั่งเศส ทั้งที่สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดถึงขีดสุดจากการปะทะกันทางทหารเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมและธันวาคมที่ผ่านมา โดยเขาย้ำว่ากัมพูชาอ้างอิงแผนที่และสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ปี 1907 และ MoU ปี 2000 มาโดยตลอด ในขณะที่ฝ่ายไทยมักอ้างอิงแผนที่ที่จัดทำขึ้นเอง
นายโพ โสธิรักษ์ ยังเรียกร้องให้ฝรั่งเศสแสดงความรับผิดชอบทางศีลธรรมและประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงวางตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ เพราะฝรั่งเศสคือมหาอำนาจผู้กำหนดเขตแดนในยุคนั้น จึงควรออกมาชี้แจงความถูกต้องของเอกสารเพื่อยุติข้อโต้เถียง เนื่องจากเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่กัมพูชายึดมั่นในกลไกกฎหมายเหล่านี้อยู่ฝ่ายเดียว ในขณะที่ไทยพยายามกีดกันบทบาทของฝรั่งเศส
ทางด้าน นายเพน โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา เปิดเผยข้อมูลสถิติว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ของกัมพูชาได้ออกหนังสือร้องเรียนทางการทูตและแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาทกับไทยรวมแล้วเกือบ 700 ฉบับ โดยมาจากกระทรวงกลาโหมถึง 383 ฉบับ รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศฯ ก็ได้เชิญคณะทูตต่างชาติลงพื้นที่สังเกตการณ์สถานการณ์จริงตามแนวชายแดนเพื่อรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบแล้ว
