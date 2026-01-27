บันเทิง

ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 09:32 น.
59
ดีเจโซดาซึ้งน้ำใจคนไทย ตามหากำไล Cartier 2 แสนคืนได้สำเร็จ

สุดซึ้ง ‘ดีเจโซดา’ โพสต์ร่ายยาวขอบคุณคนไทย ช่วยตามหากำไล Cartier Love 2 แสนจนเจอ มอบเงิน 1 หมื่นเป้นสินน้ำใจ ย้อนเล่าความความซื่อสัตย์คนไทย ช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

อีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่ทำเอาชาวไทยหัวใจฟูไปตามกัน ล่าสุดดีเจสาวสุดฮอตอย่าง ดีเจโซดา (DJ SODA) ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊ก DJ SODA บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยอีกครั้ง หลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจ ราคาสูงลิ่วหาย แต่บทสรุปกลับจบลงด้วยความตื้นตันใจ เพราะพลังความดีของคนไทยที่เธอได้สัมผัสด้วยตัวเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเดินทางมาเที่ยวคลับแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และได้ทำกำไลข้อมือแบรนด์หรู Cartier Love มูลค่าราว 10 ล้านวอน (หรือประมาณ 260,000 บาท) หายไป โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวหลังจากผ่านไปแล้วถึง 2 วัน

ปกติกำไลรุ่นนี้ต้องล็อกให้แน่น แต่คืนนั้นเธอใส่กำไลหลายเส้นจึงคาดว่าลืมล็อก เมื่อย้อนดูรูปถ่ายในคืนนั้น พบหลักฐานชัดเจนว่ามีรูปหนึ่งกำไลยังไม่ได้ล็อก และในรูปถัด ๆ มากำไลได้หายไปจากข้อมือแล้ว

ดีเจโซดาตามหากำไล Cartier 2 แสน
ภาพจาก Facebook : DJ SODA

แม้จะทำใจไว้บ้างแล้ว แต่เธอลองโพสต์ลงอินสตาแกรม ซึ่งเพื่อน ๆ ที่กรุงเทพฯ ต่างระดมกำลังช่วยกันหาอย่างเต็มที่ กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น ดีเจสาวสวยได้รับข้อความแจ้งว่า “เจอกำไลแล้ว” ซึ่งตนเองมองว่าเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆ ที่ได้ของมีค่าคืนมา ด้วยความซาบซึ้งจึงมอบเงินรางวัล 10,000 บาท ให้แก่พนักงานคลับเพื่อเป็นสินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ

ดีเจโซดายังเปิดเผยอีกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอประทับใจในความซื่อสัตย์ของคนไทย เพราะเมื่อปีที่แล้ว เจ้าตัวเคยถอดแหวนล้างมือทิ้งไว้ในห้องน้ำห้างสรรพสินค้า แต่สุดท้ายก็ได้คืนในวันถัดไปเช่นเดียวกัน

เธอทิ้งท้ายข้อความสุดซึ้งถึงประเทศไทยว่า “คนไทยใจดีจริง ๆ ใช่ไหม เพราะมันเป็นของมีค่ามาก ฉันคิดตั้งแต่แรกว่าไม่มีทางได้คืน แต่ทุกคนช่วยกันหาอย่างเต็มที่ และคืนให้โดย ไม่หวังอะไรตอบแทนเลย เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันเชื่อใจคนไทยมากขึ้น
ไม่ใช่เพราะของมันแพง แต่เพราะการคืนของให้เจ้าของ เป็นสิ่งที่พวกเขาทำด้วยใจ

คนไทยอบอุ่น ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ นี่ไม่ใช่แค่โชคดี แต่มันคือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากผู้คน รักประเทศไทย”

กำไลของดีเจโซดา
ภาพจาก Facebook : DJ SODA
ดีเจโซดาให้เงินคนที่นำกำไลมาคืน
ภาพจาก Facebook : DJ SODA
ดีเจโซดาทำกำไล Cartier 2 แสนหาย ได้คืนแล้ว
ภาพจาก Facebook : DJ SODA
ดีเจโซดา
ภาพจาก Facebook : DJ SODA
ดีเจโซดา-3
ภาพจาก Facebook : DJ SODA
ดีเจโซดา-2
ภาพจาก Facebook : DJ SODA

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ข่าว

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

18 วินาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

21 นาที ที่แล้ว
เลื่อนอีกแล้ว แอป &quot;SSO Plus&quot; ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ. ข่าว

เลื่อนอีกแล้ว แอป “SSO Plus” ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ.

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

27 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย ลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบหมอไม่ติด

40 นาที ที่แล้ว
ใหม่ พัชรี มอบหมายทนายเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม &quot;เสียนชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก&quot; บันเทิง

ใหม่ พัชรี มอบหมายทนาย เอาผิดคนปล่อยข่าว “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก”

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล สาวไทยเดินทางไกลค่อนโลก แลนดิ้ง “นิการากัว” แต่นึกว่าอยู่ที่เดิม เหมือนกันยังเสาไฟ

50 นาที ที่แล้ว
ดีเจโซดาซึ้งน้ำใจคนไทย ตามหากำไล Cartier 2 แสนคืนได้สำเร็จ บันเทิง

ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย

51 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม &quot;พิธีกร น.&quot; ทำชาวเน็ตขำก๊าก บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำก๊าก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอ

59 นาที ที่แล้ว
งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน ข่าว

งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์ พร้อมช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 09:32 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button