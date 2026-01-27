ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย
สุดซึ้ง ‘ดีเจโซดา’ โพสต์ร่ายยาวขอบคุณคนไทย ช่วยตามหากำไล Cartier Love 2 แสนจนเจอ มอบเงิน 1 หมื่นเป้นสินน้ำใจ ย้อนเล่าความความซื่อสัตย์คนไทย ช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
อีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่ทำเอาชาวไทยหัวใจฟูไปตามกัน ล่าสุดดีเจสาวสุดฮอตอย่าง ดีเจโซดา (DJ SODA) ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊ก DJ SODA บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยอีกครั้ง หลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจ ราคาสูงลิ่วหาย แต่บทสรุปกลับจบลงด้วยความตื้นตันใจ เพราะพลังความดีของคนไทยที่เธอได้สัมผัสด้วยตัวเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเดินทางมาเที่ยวคลับแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และได้ทำกำไลข้อมือแบรนด์หรู Cartier Love มูลค่าราว 10 ล้านวอน (หรือประมาณ 260,000 บาท) หายไป โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวหลังจากผ่านไปแล้วถึง 2 วัน
ปกติกำไลรุ่นนี้ต้องล็อกให้แน่น แต่คืนนั้นเธอใส่กำไลหลายเส้นจึงคาดว่าลืมล็อก เมื่อย้อนดูรูปถ่ายในคืนนั้น พบหลักฐานชัดเจนว่ามีรูปหนึ่งกำไลยังไม่ได้ล็อก และในรูปถัด ๆ มากำไลได้หายไปจากข้อมือแล้ว
แม้จะทำใจไว้บ้างแล้ว แต่เธอลองโพสต์ลงอินสตาแกรม ซึ่งเพื่อน ๆ ที่กรุงเทพฯ ต่างระดมกำลังช่วยกันหาอย่างเต็มที่ กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น ดีเจสาวสวยได้รับข้อความแจ้งว่า “เจอกำไลแล้ว” ซึ่งตนเองมองว่าเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆ ที่ได้ของมีค่าคืนมา ด้วยความซาบซึ้งจึงมอบเงินรางวัล 10,000 บาท ให้แก่พนักงานคลับเพื่อเป็นสินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ
ดีเจโซดายังเปิดเผยอีกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอประทับใจในความซื่อสัตย์ของคนไทย เพราะเมื่อปีที่แล้ว เจ้าตัวเคยถอดแหวนล้างมือทิ้งไว้ในห้องน้ำห้างสรรพสินค้า แต่สุดท้ายก็ได้คืนในวันถัดไปเช่นเดียวกัน
เธอทิ้งท้ายข้อความสุดซึ้งถึงประเทศไทยว่า “คนไทยใจดีจริง ๆ ใช่ไหม เพราะมันเป็นของมีค่ามาก ฉันคิดตั้งแต่แรกว่าไม่มีทางได้คืน แต่ทุกคนช่วยกันหาอย่างเต็มที่ และคืนให้โดย ไม่หวังอะไรตอบแทนเลย เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันเชื่อใจคนไทยมากขึ้น
ไม่ใช่เพราะของมันแพง แต่เพราะการคืนของให้เจ้าของ เป็นสิ่งที่พวกเขาทำด้วยใจ
คนไทยอบอุ่น ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ นี่ไม่ใช่แค่โชคดี แต่มันคือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากผู้คน รักประเทศไทย”
