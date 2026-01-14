ข่าว

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 100 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 13:55 น.
68
ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี 80 พรรษา

ลูกศิษย์อาลัย พระเทพมงคลวชิรรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 100 ปี 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก Wat Thai Washington, D.C. (วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) โพสต์แจ้งข่าวการมรณภาพของ พระเทพมงคลวชิรรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ละสังขารอย่างสงบ หลังเข้ารับการรักษาอาการความดันต่ำ ที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2568 ก่อนอาการอาพาธจะทรุดลงเรื่อย ๆ และมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2569 เวลา 08.00 น. สิริอายุ 100 ปี 7 เดือน 4 วัน 80 พรรษา ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ร่วมน้อมกราบอาลัย

“ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวชิรรังษี (หลวงตาชี) ได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2569 เวลา 08.00 น. นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.”

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี-2

กำหนดการถวายน้ำสรง และสวดพระอภิธรรม สรีระร่าง หลวงตาชี

  • 14:00-15:30 น. พิธีถวายน้ำสรง
  • 15:30-16:00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
  • 16:00-17:00 น. Funeral Home จะมารับสรีระร่าง
  • 19:00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

*สวดพระอภิธรรมทุกวัน ขอเชิญแจ้งความจำนงค์เป็นเจ้าภาพ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ประมาณวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2569 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จึงกราบเรียน/เรียน มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี-1

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี-5

ประวัติ พระเทพมงคลวชิรรังษี (หลวงตาชี)

พระเทพมงคลวชิรรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) เดิมชื่อว่า สุรศักดิ์ ธรรมรัตน์ สกุลเดิม สุขรี่ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2468 ภูมิลำเนาเดิมบ้านโพนงาม ตำบลบ้านค้อ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองท้องที่เป็นอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2482 ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ วัดโพธิ์ไทร บ้านโพนงาม อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองท้องที่ให้อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพระอธิการหงษ์ สิทฺธโร เป็นพระอุปัชฌาย์

ช่วงที่เป็นสามเณร 6 ปีนั้น ท่านเล่าเรียนหนังสือตามแบบและวิธีการแบบโบราณที่เรียกว่าต่อหนังสือ ถ้าหัวดี จำไวก็ไปเร็ว ซึ่งสามเณรสุรศักดิ์ในขณะนั้น ใช้เวลาเพียง 56 เดือน ก็สามารถอ่านหนังสือธรรมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว มีความรู้ความเข้าใจในหนังสือธรรมเป็นอย่างดี นอกจากจะอ่านได้ดีแล้ว ยังเขียนได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

นอกจากเก่งด้านการอ่านหนังสือแล้ว ยังต่อสวดมนต์ได้ทั้งหมด จนพระอาจารย์ไม่มีอะไรจะต่อให้ สามเณรสุรศักดิ์สามารถเรียนต่อสวดพระปาติโมกข์จบภายใน 17 วัน ซึ่งยังไม่เคยมีพระเณรรูปไหนทำได้มาก่อน

ในปี พ.ศ. 2486 ไปเรียนนักธรรมที่สำนักวัดโพธิ์ศรีแก้ว สอบนักธรรมชั้นตรีได้และได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด และในปีการศึกษา 2487 สอบนักธรรมชั้นโทได้

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี-6

ต่อมา อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ อุโบสถวัดโพธิ์ศรีแก้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2488 โดยมีเจ้าอธิการลุน เขมิโย เจ้าคณะตำบลคำชะอี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระลำแก้ว ญาณวโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีพระเพ็ง สุรกฺขิโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอุปัชฌาย์มีเมตตา ตั้งฉายาทางธรรมให้ว่า ชีวานนฺโท

หลังจากอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. 2488 ได้เดินทางมาอยู่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เพื่อศึกษาต่อ ใช้เวลา 45 ปี สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค

วัดมหาธาตุ คือ สำนักตักสิลา แต่ท่านก็ไม่มีโอกาสตักตวงมากกว่านี้ ทั้งๆ ที่มีความปรารถนา เพราะพระอุปัชฌาย์ขอร้องให้กลับสำนักเดิม เพื่อช่วยงานคณะสงฆ์ใน กิ่งอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่ขาดผู้มีความรู้ช่วยงาน ในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอที่ท่านดำรงอยู่

ดังนั้น ในกลางปี พ.ศ. 2494 พระมหาสุรศักดิ์จึงกลับสำนักเดิม วัดโพธิ์ศรีแก้ว พระมหาสุรศักดิ์กลายเป็นพระมหาเปรียญรูปแรกในเขตอำเภอนี้ เพราะไม่เคยมีมาก่อน

นอกจากงานในตำแหน่งต่างๆ แล้ว ก็ต้องทำหน้าที่เป็นครูสอนนักธรรมประจำสำนักเรียนวัดโพธิ์ศรีแก้ว ตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษา สำหรับคฤหัสถ์ผู้สนใจเรียนรู้ด้วย

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี-7

ปี พ.ศ. 2507 พระมหาสุรศักดิ์ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนาโดยเฉพาะ มีพระอาจารย์ภัททันตะ อาสภเถระ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เรียนช่ำชองแล้ว พระอาจารย์ให้ศึกษาวิชาครูเพื่อเรียนรู้วิธีสอน วิธีสอบอารมณ์ต่อไป ท่านเรียนจนมีความรู้ความเข้าใจแนวการสอนและการสอบอารมณ์ ตลอดการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติ

ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ทางสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มาขอนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ไปสอนที่นั่น พระอาจารย์ภัททันตะจึงส่งพระมหาสุรศักดิ์ไปประจำสำนักวัดเขาแก้ว โดยไปฝากตัวเป็นศิษย์เจ้าอาวาส คือ หลวงพ่อกัน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในช่วงนั้น

อยู่วัดเขาแก้ว 23 ปี ก็มีเหตุให้ต้องกลับไปช่วยงานท่านพระอาจารย์ภัททันตะ ที่วิเวกอาศรมอีก 2 ปี จากนั้นได้รับนิมนต์จากท่านพระครูวชิรธรรมโสภณ (หลวงพ่อศรีนวล) วัดวชิรธรรมสาธิต (วัดทุ่งสาธิต) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้ไปสอนวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 นอกจากสอนวิปัสสนา ก็ต้องรับงานเทศน์ งานสอนการอบรมอุบาสก อุบาสิกา ภายในวัดอีกต่างหาก

สนองงานพระศาสนาอยู่ที่วัดทุ่งสาธิต 5 ปีเศษ ก็ถึงจุดเปลี่ยน ในปลายปี พ.ศ. 2516 ช่วงเทศกาลทอดกฐิน ท่านหลวงพ่อศรีนวลได้ขอร้องให้ไปทอดกฐินแทนท่านที่วัดไทยลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวัดไทยวัดแรกที่จัดตั้งมาเป็นเวลา 3 ปีเศษ โดยท่านหลวงพ่อศรีนวลเป็นกรรมการอยู่ด้วย และรับเป็นประธานการทอดกฐินฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายทางราชการมี พล.อ.ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธาน แต่ท่านเดินทางไม่ได้ พระมหาสุรศักดิ์จึงไปแทน

หลังจากทอดกฐินแล้ว พระอื่นเดินทางกลับไทย แต่พระมหาสุรศักดิ์ได้พักอยู่ที่วัดไทยลอสแองเจลิส ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เพื่อทัศนศึกษา และเกิดความคิดว่า ถ้ามีโอกาสมาทำงานด้านพระศาสนาในดินแดนส่วนนี้ บางทีอาจจะเป็นการเริ่มต้นให้อนุชนรุ่นต่อไป ได้สานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตก็ได้

ในปี พ.ศ. 2517 นี้เอง พระมหาโสบิน โสปาโก หัวหน้าคณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส ได้ทำหนังสือนิมนต์พระมหาสุรศักดิ์มาจัดตั้งวัดไทยที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตามคำนิมนต์ของทางคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ในเขต ดี.ซี. แมริแลนด์ เวอร์จิเนีย แต่พระครูวชิรธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิต ไม่อนุมัติ พระมหาโสบินพยายามขอตัวอีกครั้ง คราวนี้พระครูวชิรธรรมโสภณอนุมัติให้พระมหาสุรศักดิ์เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ประจำวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้

ดังนั้น ในต้นปี พ.ศ. 2518 ปลายเดือน ม.ค. พระมหาสุรศักดิ์ก็ได้ออกเดินทางจากวัดทุ่งสาธิตสู่สหรัฐ แวะลงที่วัดไทยลอสแองเจลิส พักอยู่ที่นั้นเป็นเวลาเกือบ 2 อาทิตย์ ในกลางเดือน ก.พ. ได้เดินทางต่อมาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้อยู่ประจำปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่บัดนั้นถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 38 ปี ที่ยั่งยืนและเสถียรยิ่ง จึงเป็นปูชนียบุคคลของพระสงฆ์และชาวพุทธทั่วไปทั้งไทยและชาติอื่น

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Wat Thai Washington, D.C., wikipedia

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช ข่าวการเมือง

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ หลังเครนถล่มทับรถไฟ เช็กรายชื่อคนเจ็บไม่เจอ

7 นาที ที่แล้ว
หมอเจด เผย เด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน ข่าว

หมอเจด เผย พบเด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน

8 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

12 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปอนุทิน ฮึ่ม! ไล่ผู้ว่าฯ รฟท. พิจารณาตนเอง ปมเครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดือดแจกกล้วยให้ประชาชน โดนตะโกนด่า ขณะลงพื้นที่

26 นาที ที่แล้ว
&quot;เมทัล&quot; รับเหนื่อยใจ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าทุกคนจินตนาการ บันเทิง

“เมทัล” รับเหนื่อยใจ “โดม ปกรณ์ ลัม” ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าจินตนาการ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

42 นาที ที่แล้ว
วันครู 16 ม.ค. 69 ธนาคารเปิดทำการไหม การเงิน

เช็กเลย วันครู 16 ม.ค.69 ธนาคารหยุดไหม? เคลียร์ชัดก่อนทำธุรกรรม

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปปง. มีมติยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวเว็บพนัน gimi888

48 นาที ที่แล้ว
เด็ก 1 ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์รถไฟโคราชถล่ม ข่าว

สธ. อัปเดตเหตุ รถไฟโคราชถล่มที่สีคิ้ว พบเด็ก 1 ขวบ บาดเจ็บปางตาย

58 นาที ที่แล้ว
นางสาวไทย พิษณุโลก 2568 ข่าว

น้องขวัญ ชรัญญา จากเด็กน้อยรับเสด็จ 6 ปีก่อน สู่ความผูกพันจับใจ “นางสาวไทยพิษณุโลก”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขตกาญจนบุรี 5 เขต เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี 5 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 1 และ 8 ก.พ. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ข่าว

เพจดังเปิดข้อมูล “อิตาเลียนไทย” ควบงานตึก สตง.-รถไฟความเร็วสูง รับผิดชอบงานก่อสร้าง ไฮสปีดเทรน สีคิ้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. รับคำร้องปมโห่ “ธนาธร” ขึ้นดีเบตชลบุรี สอบมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. นครราชสีมา ทั้งหมด 16 เขต มัดรวม 144 คน : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนถล่มทับรถไฟ เสียชีวิต 22 ราย ข่าว

ไม่ปลอดภัย! “เครนยังขยับ” เสี่ยงทรุดตัว-บุคคลไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้าพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี 80 พรรษา ข่าว

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. สั่งปลดนายทหารรุมทำร้ายทหารเกณฑ์ดับในค่าย พร้อมฟันเอาผิดคดีอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนตกใส่รถไฟ ข่าวการเมือง

สุดทน “ดร.เอ้” รับไม่ได้เครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ ประมาทซ้ำซาก-ย้ำต้องมีคนรับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเบอร์โทร สอบถามข้อมูล-ติดตามญาติ เหตุเครนร่วงทับรถไฟ อ.สีคิ้ว นครราชสีมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมวิศวกร วิเคราะห์เหตุ เครนรถไฟถล่ม บทพร่องด้านความปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.สนามบินภูเก็ต แก้ข่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องบินเอติฮัดตกหลุมอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 13:55 น.
68
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button