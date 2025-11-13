ข่าวอาชญากรรม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 12:35 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 12:01 น.
122
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

วันที่ 13 พ.ย. 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงผลปฏิบัติการ “คืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB” เพื่อทวงคืนทรัพย์สินให้วัดพระบาทน้ำพุ มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

จุดเริ่มต้นคดี หมอบี สะพานบุญ

คดีนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2568 ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยา พาผู้ร้องเรียนเข้าพบตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) เพื่อให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียนระบุว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ มีพฤติการณ์ทุจริตเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ

หมอบีใช้เฟซบุ๊กเพจ “งมงาย สไตล์หมอบี” ประชาสัมพันธ์รับบริจาค อ้างตัวเป็นสะพานบุญ นำเงินไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ (ในขณะนั้น) นำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามวัตถุประสงค์ของวัด

เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “ใจฟ้าอาทรประชานาถ โดย นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล” เพื่อรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 ถึงปี 2568 พบยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีนี้กว่า 300 ล้านบาท

พ่อทำอาชีพอะไร? ผยธุรกิจกงสีของครอบครัว คำตอบของความมั่งคั่ง ที่มาของรถหรู บ้านแพง
ภาพ : FB/งมงาย สไตล์หมอบี

พบเส้นทางเงินทุจริต

ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พบข้อเท็จจริงว่า นายเสกสันน์ไม่ได้นำเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้วัดตามที่กล่าวอ้าง ตำรวจมีหลักฐานเชื่อว่า นายเสกสันน์นำเงินบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว บางส่วนนำไปมอบให้อดีตหลวงพ่ออลงกต

การสืบสวนขยายผลยังพบประเด็นสำคัญ เมื่ออดีตหลวงพ่ออลงกตรับเงินที่นายเสกสันน์นำมามอบให้ในฐานะตัวแทนวัด กลับไม่นำเงินเข้าสู่ระบบของวัดพระบาทน้ำพุ แต่อดีตเจ้าอาวาสได้ทุจริตนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปล่อยกู้ให้บุคคลภายนอก ซื้อทรัพย์สินส่วนตัวโดยใช้ชื่อผู้อื่นถือครองแทน (นอมินี)

เปิดโทษข้อหาหนัก หลวงพ่ออลงกต–หมอบี โดนจับ “ถ้าผิดจริง” คุกสูงสุด 20 ปี หรือตลอดชีวิต

ปฏิบัติการจับกุมหลวงพ่ออลงกต

พนักงานสอบสวนจึงร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. นำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง

ต่อมาวันที่ 26 ส.ค. 2568 ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการ “Operation Endgame: ปฏิบัติการคืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB” เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 17 จุด ทั้งในกรุงเทพมหานคร ลพบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ

  1. พระราชวิสุทธิประชานาถอลงกต พูลมุข (อลงกต ติกขปญโญ) หรือ นายอลงกต พูลมุข อายุ 65 ปี (อดีตเจ้าอาวาส)

ข้อหา: “เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”

  1. นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี อายุ 43 ปี

ข้อหา: “ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”

ทิดอลงกต
ภาพ @วัดพระบาทน้ำพุ

ยึดทรัพย์ล็อตแรก

ในปฏิบัติการจับกุมเมื่อวันที่ 26 ส.ค. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางสำคัญไว้เบื้องต้น ดังนี้

  • รถยนต์ 3 คัน (มูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท)
  • เงินสด 2,562,350 บาท
  • กระเป๋าแบรนด์เนม 3 ใบ (มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท)
  • เช็คนำฝาก 21 ใบ (มูลค่า 52 ล้านบาท)
  • โฉนดที่ดิน 23 ฉบับ (พื้นที่ 323 ไร่ 1 งาน 60 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท)

ขยายผลยึดทรัพย์คืนวัดกว่าหมื่นล้าน

หลังการจับกุม ตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนขยายผลต่อเนื่อง เพื่อติดตามทรัพย์สินที่ถูกนำไปซุกซ่อนไว้ในชื่อบุคคลอื่น (นอมินี) ให้นำกลับมาคืนวัดพระบาทน้ำพุ ผลการติดตามทรัพย์สินล่าสุด ที่นำมาแถลงในวันนี้ สามารถนำทรัพย์สินกลับคืนมาได้ ดังนี้

  • โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) จำนวน 411 ฉบับ รวมพื้นที่ 2,258 ไร่ 3 งาน 28.5 ตารางวา
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จำนวน 389 แปลง รวมพื้นที่ 4,957 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
  • ยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุก 60 คัน

ตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า รวมที่ดินที่ติดตามคืนมาได้ทั้งหมดประมาณ 7,200 ไร่เศษ เมื่อตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ พบมีมูลค่ารวมประมาณกว่าหมื่นล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

11 นาที ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแฉ ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

13 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้ ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

22 นาที ที่แล้ว
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3 ข่าวต่างประเทศ

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

28 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย ข่าว

ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย

34 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม ข่าวอาชญากรรม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเอกรังษี คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง ข่าวการเมือง

หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก เชฟคนดัง Tiktok โดนตำรวจยิงตาย เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก บันเทิงเกาหลี

ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก &quot;ก๊ก อาน&quot; สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่ ข่าว

มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก “ก๊ก อาน” สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

แห่ชื่นชม TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe โชว์สปิริตคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เดินเกมเร็ว ยื่นคำร้องเร่งด่วน กล่าวหาไทย โจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพลเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อชุมชนในสิงห์บุรี ข่าว

ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนตกกรุงเทพ ล่าสุด ข่าว

เปิดคลิป “ชัชชาติ” เช็กฝนถล่มกทม. น้ำท่วมขัง 58 จุด สูงสุดปทุมฯ 111 มม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 12:35 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 12:01 น.
122
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot;

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button