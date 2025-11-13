เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม
วันที่ 13 พ.ย. 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงผลปฏิบัติการ “คืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB” เพื่อทวงคืนทรัพย์สินให้วัดพระบาทน้ำพุ มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
จุดเริ่มต้นคดี หมอบี สะพานบุญ
คดีนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2568 ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยา พาผู้ร้องเรียนเข้าพบตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) เพื่อให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียนระบุว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ มีพฤติการณ์ทุจริตเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ
หมอบีใช้เฟซบุ๊กเพจ “งมงาย สไตล์หมอบี” ประชาสัมพันธ์รับบริจาค อ้างตัวเป็นสะพานบุญ นำเงินไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ (ในขณะนั้น) นำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามวัตถุประสงค์ของวัด
เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “ใจฟ้าอาทรประชานาถ โดย นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล” เพื่อรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 ถึงปี 2568 พบยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีนี้กว่า 300 ล้านบาท
พบเส้นทางเงินทุจริต
ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พบข้อเท็จจริงว่า นายเสกสันน์ไม่ได้นำเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้วัดตามที่กล่าวอ้าง ตำรวจมีหลักฐานเชื่อว่า นายเสกสันน์นำเงินบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว บางส่วนนำไปมอบให้อดีตหลวงพ่ออลงกต
การสืบสวนขยายผลยังพบประเด็นสำคัญ เมื่ออดีตหลวงพ่ออลงกตรับเงินที่นายเสกสันน์นำมามอบให้ในฐานะตัวแทนวัด กลับไม่นำเงินเข้าสู่ระบบของวัดพระบาทน้ำพุ แต่อดีตเจ้าอาวาสได้ทุจริตนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปล่อยกู้ให้บุคคลภายนอก ซื้อทรัพย์สินส่วนตัวโดยใช้ชื่อผู้อื่นถือครองแทน (นอมินี)
เปิดโทษข้อหาหนัก หลวงพ่ออลงกต–หมอบี โดนจับ “ถ้าผิดจริง” คุกสูงสุด 20 ปี หรือตลอดชีวิต
ปฏิบัติการจับกุมหลวงพ่ออลงกต
พนักงานสอบสวนจึงร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. นำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง
ต่อมาวันที่ 26 ส.ค. 2568 ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการ “Operation Endgame: ปฏิบัติการคืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB” เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 17 จุด ทั้งในกรุงเทพมหานคร ลพบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ
- พระราชวิสุทธิประชานาถอลงกต พูลมุข (อลงกต ติกขปญโญ) หรือ นายอลงกต พูลมุข อายุ 65 ปี (อดีตเจ้าอาวาส)
ข้อหา: “เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”
- นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี อายุ 43 ปี
ข้อหา: “ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”
ยึดทรัพย์ล็อตแรก
ในปฏิบัติการจับกุมเมื่อวันที่ 26 ส.ค. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางสำคัญไว้เบื้องต้น ดังนี้
- รถยนต์ 3 คัน (มูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท)
- เงินสด 2,562,350 บาท
- กระเป๋าแบรนด์เนม 3 ใบ (มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท)
- เช็คนำฝาก 21 ใบ (มูลค่า 52 ล้านบาท)
- โฉนดที่ดิน 23 ฉบับ (พื้นที่ 323 ไร่ 1 งาน 60 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท)
ขยายผลยึดทรัพย์คืนวัดกว่าหมื่นล้าน
หลังการจับกุม ตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนขยายผลต่อเนื่อง เพื่อติดตามทรัพย์สินที่ถูกนำไปซุกซ่อนไว้ในชื่อบุคคลอื่น (นอมินี) ให้นำกลับมาคืนวัดพระบาทน้ำพุ ผลการติดตามทรัพย์สินล่าสุด ที่นำมาแถลงในวันนี้ สามารถนำทรัพย์สินกลับคืนมาได้ ดังนี้
- โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) จำนวน 411 ฉบับ รวมพื้นที่ 2,258 ไร่ 3 งาน 28.5 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จำนวน 389 แปลง รวมพื้นที่ 4,957 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
- ยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุก 60 คัน
ตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า รวมที่ดินที่ติดตามคืนมาได้ทั้งหมดประมาณ 7,200 ไร่เศษ เมื่อตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ พบมีมูลค่ารวมประมาณกว่าหมื่นล้านบาท
