เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 17:37 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:37 น.
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตือน 7 จังหวัด รวมกทม. ระวัง น้ำทะเลหนุนสูง 4-12 ธ.ค. ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน-แม่กลอง ขนของขึ้นที่สูง

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่ 32/2568 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2568 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรมอุทกศาสตร์ โดยคาดหมายระดับน้ำบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 05.00 – 12.00 น. เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง

โดยคาดหมายระดับน้ำบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียงอาจมีความสูงประมาณ 1.70 – 2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำวิกฤติประมาณ 0.30 เมตร เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบ

ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้น เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง รวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ และแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรสงคราม นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

เตือน 7 วันอันตราย น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด ระหว่างวันที่ 4-12 ธ.ค.นี้-1

เตือน 7 วันอันตราย น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด ระหว่างวันที่ 4-12 ธ.ค.นี้-2

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 17:37 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:37 น.
GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

