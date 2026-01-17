คุมเพลิงได้แล้ว! เหตุไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ย่านลาดกระบัง
ระทึก! ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 กู้ภัยรุดระดมฉีดโฟมคุมเพลิงได้ใน 13 นาที โชคดีจุดเกิดเหตุห่างไกลชุมชน
วันนี้ (17 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบังของกทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 13.07 น. เหตุเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเพลิงลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชน เพลิงกำลังลุกไหม้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้โฟมทำการดับ
อัปเดตล่าสุด Fire & Rescue Thailand คนอาสา ดับเพลิงกู้ภัย ประเทศไทย ระบุ เมื่อเวลา 13.13 น.ที่ผ่านมา เหตุเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว (ดูคลิป).
