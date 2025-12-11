“ลิซ่า” นั่งคณะกรรมการจัดงาน Met Gala 2026 พร้อมกับศิลปินระดับโลก
ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ปังอีกแล้ว เตรียมนั่งคณะกรรมการจัดงาน Met Gala 2026 ในวันที่ 4 พ.ค. 69 พร้อมกับศิลปินระดับโลก
Met Gala 2026 งานแฟชั่นโชว์ระดับโลกได้ประกาศบุคคลที่จะมีส่วมนร่วมจัดงานครั้งนี้ ภายใต้ธีม ศิลปะแห่งเครื่องแต่งกาย (Costume Art) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 นี้ ซึ่งหนึ่งในประเด็นฮือฮานั้น ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ซุเปอร์สตาร์ไทยจะร่วมนั่งเป็นคณะกรรมการจัดงานด้วย
โดยนอกจากลิซ่าแล้ว ยังมีศิลปินชื่อดังมากมาย เช่น Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson และ Yseult
ขณะที่ตำแหน่งประธานร่วม หรือ Co-Chairs ได้แก่ Nicole Kidman ดารานักแสดงชื่อดัง, Venus Williams นักเทนนิสหญิงระดับตำนาน และ Beyoncé เจ้าแม่แห่งวงการ R&B
ทั้งนี้ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ได้มีส่วนร่วมเดินบนพรมแดงงาน Met Gala ปี 2025 เป็นครั้งแรกในชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลิซ่า เดินพรมแดง Met Gala 2025 สวมชุดสั่งตัด LV เซ็กซี่ขยี้พรมแดง
- แฟชั่นเจ้าหญิง “ลิซ่า” เดินพรมแดง Emmy awards 2025 ชุดราตรีสีชมพูผ่าสูง
- แฟนคลับอึ้ง! “ลิซ่า” โผล่เซอร์ไพรส์ เดินพรมแดง เทศกาลหนังปูซาน 2025
ติดตาม The Thaiger บน Google News: