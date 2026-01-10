ด่วน! เครือผู้จัดการสั่งสอบ “นักข่าวในสังกัด” แอบอ้างทำแผนพีอาร์ ยันไม่เกี่ยวองค์กร
แจงปมส่ง “เรตราค่าจ้างลงข่าว” เข้ากลุ่มไลน์พรรคการเมือง อ้างทำในนามส่วนตัวช่วยนักธุรกิจแต่ส่งผิดกลุ่ม ย้ำชัดสื่อในเครือไม่มีนโยบายรับเงินแลกการนำเสนอข่าว พร้อมลงดาบทางวินัยรักษาเกียรติวิชาชีพ
เครือผู้จัดการ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการ วันนี้ (10 ม.ค.) หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงสื่อมวลชน กรณีมีผู้สื่อข่าวในสังกัดส่งข้อความที่เข้าข่ายการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ (PR) เข้าไปยังกลุ่มไลน์ของพรรคการเมืองหนึ่ง จนกลายเป็นประเด็น “รับจ้างลงข่าว” ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของสาธารณชน
ทั้งนี้สื่อในเครือผู้จัดการขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว มิได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยเร่งด่วน เบื้องต้นผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวได้ชี้แจงว่า เป็นการติดต่อส่วนตัวกับนักธุรกิจรายหนึ่ง ซึ่งได้ขอให้ช่วยจัดทำแนวคิดหรือแผนประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น ผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวจึงได้เสนอความเห็นในลักษณะส่วนบุคคลว่า สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทใดได้บ้าง เพื่อส่งให้นักธุรกิจรายดังกล่าวพิจารณา อย่างไรก็ตาม ได้เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อความดังกล่าวไปยังกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวของพรรคการเมืองโดยไม่เจตนา
เครือผู้จัดการขอยืนยันว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยพลการของผู้สื่อข่าวรายดังกล่าว เป็นการกระทำในลักษณะส่วนบุคคล มิใช่นโยบาย แนวปฏิบัติ หรือการมอบหมายจากเครือผู้จัดการแต่อย่างใด และไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยสิ้นเชิง เครือผู้จัดการยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนมาโดยตลอด การนำเสนอข่าวสารเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางผลประโยชน์ และไม่มีนโยบายรับค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการนำเสนอเนื้อหาข่าวในทุกกรณี
ทั้งนี้ เครือผู้จัดการอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบขององค์กร เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพและความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อไป
ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Dramam-addict โพสต์ข้อความระบุ “นักข่าวเจ้าของไลน์หลุดคนนี้ คงหมดอนาคตในวงการนักข่าวแล้วคำถามต่อไปคือ นักข่าวคนนี้คือใคร ทำแบบนี้ได้อย่างไร ทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วแต่จริงๆ กรณีแบบนี้ เข้าใจว่าวิธีการคือ แดกหัวคิว”
“คือน่าจะเป็นนักข่าวที่รู้จักนักข่าวของแต่ละสื่อในระดับนึงพอได้ข่าวมา จากแหล่งข่าว จากสติงเกอร์ ก็ส่งข่าวต่อให้เจ้าต่างๆ เอาไปเขียนข่าวต่อทำไปทำมา ย่ามใจ เลยทำเป็นแบบแดกหัวคิว ใครอยากลงข่าว บอกชั้น ชั้นรับเงิน แล้วจะส่งให้เพจหรือสื่อต่างๆเอาไปทำข่าวกันต่อ”
“สื่อได้ข่าวมาก็เอาไปทำข่าวตามปรกติ ไม่ได้รู้เลยว่า คนที่ส่งข่าวมาให้ตัวเองมันแดกเงินค่าหัวคิวไปแล้วน่ารังเกียจ”.
