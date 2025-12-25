ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง
เปิดศึกเดือดเลือกตั้ง 69 “ธรรมนัส” สวนหมัด “อภิสิทธิ์” หลังประกาศไม่ขอร่วมสังฆกรรม ย้อนเจ็บ “อย่าดีแต่พูดหล่อ” ขุดแผลเก่า-แฉกลับคนในพรรค “ดำสนิท” ยิ่งกว่าเทา
อุณหภูมิการเมืองไทยพุ่งสูงปรี๊ดส่งท้ายปี 2568 เวทีดีเบตการเมืองจุดชนวนฝีปากระลอกใหม่ ระหว่างขั้วอำนาจเก่า กับพรรคดาวรุ่งอย่าง พรรคกล้าธรรม (กธ.) ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ล่าสุดออกมาเปิดหน้า “ฉะแหลก” ใส่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แบบไม่ไว้หน้า หลังถูกพาดพิงบนเวทีว่าจะไม่ขอร่วมรัฐบาลด้วย
ชนวนเหตุเกิดจากเวทีประชันวิสัยทัศน์เมื่อ 23 ธ.ค. 68 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนกลางเวทีว่า หลังการเลือกตั้งปี 2569 พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ขอจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ พรรคกล้าธรรม ให้เหตุผลเรื่องภาพลักษณ์และความถูกต้อง
ล่าสุด (24 ธ.ค. 68) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นนี้อย่างดุเดือด ณ ที่ทำการพรรค ระบุว่าตนไม่ได้ดูเวทีดีเบตดังกล่าว มองว่าเป็นเวทีที่ยุยงให้เกิดความขัดแย้ง
ร.อ.ธรรมนัส สอนมวยรุ่นพี่ทางการเมืองว่า “มารยาททางการเมืองเขาไม่ทำกัน” การด่วนประกาศสร้างศัตรูตั้งแต่ไก่โห่ ทั้งที่ยังไม่รู้ผลคะแนนเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่ไม่สมควร เพราะสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน พร้อมยกบทเรียนในอดีตว่า คนที่พูดแล้วทำไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคไปเอง (เหน็บแนมกรณีในอดีตของนายอภิสิทธิ์)
ไฮไลต์สำคัญของการให้สัมภาษณ์ คือการที่ ร.อ.ธรรมนัส งัดผลงานในอดีตของพรรคประชาธิปัตย์มาเปรียบเทียบ ระบุว่าตนทำงานเน้นผลงานจับต้องได้ ยุคนี้ไข่ไก่ไม่มีขาดแคลน ไม่เหมือนยุคหนึ่งที่ต้อง “จ้างฝรั่งมาวิจัยแล้วเอาไข่ไก่ไปชั่งกิโลขาย”
นอกจากนี้ ยังขุดปมร้อนในอดีต ทั้งกรณี โรงพัก 396 แห่ง ที่กลายเป็นสุสานรกร้าง กรณี “เขาพระวิหาร” ที่เสียดินแดน พร้อมตั้งคำถามกลับแรงๆ ว่า “เวลาจะเลือกตั้งพูดจาหล่อ เสียงเพราะ แต่ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง”
เมื่อถูกโจมตีเรื่องภาพลักษณ์สีเทา ร.อ.ธรรมนัส สวนกลับด้วยข้อมูลลับที่ทำเอาสะดุ้งทั้งพรรค ท้าให้กางรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์และ สส. ของพรรคคู่กรณีดู พร้อมแฉว่า “คนที่ขาวทั้งหลายก็เทาทั้งนั้น… ปาร์ตี้ลิสต์มีใครขาวบ้าง แถวนครศรีธรรมราช หลายคนเกี่ยวข้องทั้งน้ำมันเถื่อน บ่อนการพนัน แบบนี้เขาเรียกว่าดำด้วยซ้ำ”
ส่วนประเด็นภาพถ่ายร่วมเฟรมกับกลุ่มทุนสีเทานั้น ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ถ่ายรูปกับคนกลุ่มนี้กันหมด จะมาเหมาว่าตนผิดคนเดียวไม่ได้ ทุกอย่างต้องว่ากันตามกระบวนการยุติธรรม
สำหรับทิศทางการเมือง ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับ นายกรัฐมนตรี (พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน) แล้ว ถึงกรณีที่หลายพรรคประกาศไม่เอาพรรคกล้าธรรม ซึ่งนายกฯ ได้ให้คำมั่นว่า “ถ้าเขาไม่เอา เราก็อยู่ด้วยกันสิ จะไปยากอะไร”
สุดท้าย ร.อ.ธรรมนัส ทิ้งท้ายด้วยคำเตือนทางกฎหมาย ระบุว่าได้ปรึกษาทีมกฎหมายระดับปรมาจารย์แล้ว หากมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเมื่อไหร่ ใครที่ให้ร้ายป้ายสีพรรคในที่สาธารณะ เตรียมตัวเจอดีได้เลย
