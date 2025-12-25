ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 10:41 น.
62
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ "เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ" ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

เปิดศึกเดือดเลือกตั้ง 69 “ธรรมนัส” สวนหมัด “อภิสิทธิ์” หลังประกาศไม่ขอร่วมสังฆกรรม ย้อนเจ็บ “อย่าดีแต่พูดหล่อ” ขุดแผลเก่า-แฉกลับคนในพรรค “ดำสนิท” ยิ่งกว่าเทา

อุณหภูมิการเมืองไทยพุ่งสูงปรี๊ดส่งท้ายปี 2568 เวทีดีเบตการเมืองจุดชนวนฝีปากระลอกใหม่ ระหว่างขั้วอำนาจเก่า กับพรรคดาวรุ่งอย่าง พรรคกล้าธรรม (กธ.) ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ล่าสุดออกมาเปิดหน้า “ฉะแหลก” ใส่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แบบไม่ไว้หน้า หลังถูกพาดพิงบนเวทีว่าจะไม่ขอร่วมรัฐบาลด้วย

ชนวนเหตุเกิดจากเวทีประชันวิสัยทัศน์เมื่อ 23 ธ.ค. 68 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนกลางเวทีว่า หลังการเลือกตั้งปี 2569 พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ขอจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ พรรคกล้าธรรม ให้เหตุผลเรื่องภาพลักษณ์และความถูกต้อง

ล่าสุด (24 ธ.ค. 68) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นนี้อย่างดุเดือด ณ ที่ทำการพรรค ระบุว่าตนไม่ได้ดูเวทีดีเบตดังกล่าว มองว่าเป็นเวทีที่ยุยงให้เกิดความขัดแย้ง

ร.อ.ธรรมนัส สอนมวยรุ่นพี่ทางการเมืองว่า “มารยาททางการเมืองเขาไม่ทำกัน” การด่วนประกาศสร้างศัตรูตั้งแต่ไก่โห่ ทั้งที่ยังไม่รู้ผลคะแนนเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่ไม่สมควร เพราะสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน พร้อมยกบทเรียนในอดีตว่า คนที่พูดแล้วทำไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคไปเอง (เหน็บแนมกรณีในอดีตของนายอภิสิทธิ์)

ไฮไลต์สำคัญของการให้สัมภาษณ์ คือการที่ ร.อ.ธรรมนัส งัดผลงานในอดีตของพรรคประชาธิปัตย์มาเปรียบเทียบ ระบุว่าตนทำงานเน้นผลงานจับต้องได้ ยุคนี้ไข่ไก่ไม่มีขาดแคลน ไม่เหมือนยุคหนึ่งที่ต้อง จ้างฝรั่งมาวิจัยแล้วเอาไข่ไก่ไปชั่งกิโลขาย”

นอกจากนี้ ยังขุดปมร้อนในอดีต ทั้งกรณี โรงพัก 396 แห่ง ที่กลายเป็นสุสานรกร้าง กรณี “เขาพระวิหาร” ที่เสียดินแดน พร้อมตั้งคำถามกลับแรงๆ ว่า “เวลาจะเลือกตั้งพูดจาหล่อ เสียงเพราะ แต่ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง”

เมื่อถูกโจมตีเรื่องภาพลักษณ์สีเทา ร.อ.ธรรมนัส สวนกลับด้วยข้อมูลลับที่ทำเอาสะดุ้งทั้งพรรค ท้าให้กางรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์และ สส. ของพรรคคู่กรณีดู พร้อมแฉว่า “คนที่ขาวทั้งหลายก็เทาทั้งนั้น… ปาร์ตี้ลิสต์มีใครขาวบ้าง แถวนครศรีธรรมราช หลายคนเกี่ยวข้องทั้งน้ำมันเถื่อน บ่อนการพนัน แบบนี้เขาเรียกว่าดำด้วยซ้ำ”

ส่วนประเด็นภาพถ่ายร่วมเฟรมกับกลุ่มทุนสีเทานั้น ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ถ่ายรูปกับคนกลุ่มนี้กันหมด จะมาเหมาว่าตนผิดคนเดียวไม่ได้ ทุกอย่างต้องว่ากันตามกระบวนการยุติธรรม

สำหรับทิศทางการเมือง ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับ นายกรัฐมนตรี (พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน) แล้ว ถึงกรณีที่หลายพรรคประกาศไม่เอาพรรคกล้าธรรม ซึ่งนายกฯ ได้ให้คำมั่นว่า “ถ้าเขาไม่เอา เราก็อยู่ด้วยกันสิ จะไปยากอะไร”

สุดท้าย ร.อ.ธรรมนัส ทิ้งท้ายด้วยคำเตือนทางกฎหมาย ระบุว่าได้ปรึกษาทีมกฎหมายระดับปรมาจารย์แล้ว หากมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเมื่อไหร่ ใครที่ให้ร้ายป้ายสีพรรคในที่สาธารณะ เตรียมตัวเจอดีได้เลย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568 ข่าว

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

5 นาที ที่แล้ว
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ บันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

7 นาที ที่แล้ว
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย ข่าว

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

23 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

27 นาที ที่แล้ว
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

36 นาที ที่แล้ว
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569 เศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

51 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ &quot;เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ&quot; ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

52 นาที ที่แล้ว
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส บันเทิง

ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่ ข่าว

“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

งดตั้งฉายา รัฐบาลอนุทิน ปี 68 อ้าง ไม่ใช่รัฐบาลปกติ หวั่นถูกใช้ชี้นำช่วงเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไทยโดนด้วย! เกาหลีใต้ประกาศลดโควตาแรงงานต่างชาติเหลือแค่ 80,000 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา ข่าว

เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณิชาฟาดกลับข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า ข่าวดารา

สรุปดราม่า ณิชา ถูกโยงรีเทิร์นรักเก่า ยืนยันโสด ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ต้นสังกัดจ่อฟ้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

“มงกุฎเพชร” ได้ข่าวดีปลอบใจ หลังถูกโกงจนคว้าแค่เหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการประกาศชัยชนะของกองทัพภาคที่ 2 ที่เนิน 225 ข่าว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแทน &quot;จ่าเริง&quot; วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ ข่าว

ตอบแทน “จ่าเริง” วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส 2568 อวยพรภาษาไทย อบอุ่นใจได้เหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่ เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 งวดแรกของปี ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่ Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 10:41 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทรับทำ SEO 2026 ที่เน้น AI และ Data เป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

10 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำปี 2026 เจาะลึกผู้นำตลาดที่ใช้ AI และ Data ขับเคลื่อนธุรกิจ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button