ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69
ไทยตอนบนหนาวจับใจ! อุณหภูมิลดฮวบรับปีใหม่ “อุ้มผาง” แตะ 10 องศาฯ เตือน 6-11 ม.ค. ใต้มรสุมแรง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
5กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศประจำวัน 5 มกราคม 2568 พร้อมพยากรณ์สถานการณ์ล่วงหน้า เตือนประชาชนในประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมือกับอากาศหนาวเย็นระลอกใหม่กำลังแผ่ปกคลุม ในขณะที่ภาคใต้ต้องระวังคลื่นลมแรงในช่วงสัปดาห์นี้
สภาพอากาศในรอบ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้ ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวจัด ส่วน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล สัมผัสอากาศเย็นได้ในช่วงเช้า
สถิติอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ (5 ม.ค. 69) ถือว่าหนาวเย็นยะเยือก จุดที่หนาวที่สุดวัดได้ 10.4 องศาเซลเซียส ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ส่วนชาวกรุงฯ สัมผัสลมหนาวได้ชัดเจน โดยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ วัดได้ 18.6 องศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศแห้งกับมีลมแรง
ในระยะนี้ พื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ทำให้การระบายอากาศไม่ค่อยดีนัก
พยากรณ์อากาศ 6-11 ม.ค. อุณหภูมิดิ่งอีกระลอก – ใต้มรสุมแรง
กรมอุตุฯ คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 6 – 11 มกราคม 2569มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้ อุณหภูมิลดลงอีกกับมีลมแรง เข้าสู่โหมด “หนาวจับจิตเย็นจับใจ” ต้อนรับปีใหม่ โดยคาดการณ์การลดลงของอุณหภูมิดังนี้:
-
ภาคอีสาน ลดลง 5 องศาเซลเซียส
-
ภาคเหนือ ลดลง 3 องศาเซลเซียส
-
ภาคกลางกับภาคตะวันออก ลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
ทางด้าน ภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค
คลื่นลมในอ่าวไทยกับทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6-9 ม.ค. 69 โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นจะสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 3 เมตร
คำเตือน ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็ก บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 6 – 11 ม.ค. นี้อย่างเด็ดขาด
สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 4-5 ม.ค. ที่ผ่านมา ตรวจพบการสั่นสะเทือนขนาดเล็ก (2.1 – 2.5) โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย แต่อย่างใด
