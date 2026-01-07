“คุณน้ำตาล” จ่อบุก กระทรวงศึกษาฯ พรุ่งนี้ จี้สอบวินัย “ครูบี๋” หวั่นเรื่องเงียบ
“น้ำตาล” เมียหลวงท้อง 8 เดือน ประกาศบุกกระทรวงศึกษาฯ จี้เร่งสอบวินัย “ครูบี๋” หลังแอบคบสามีทหาร หวั่นเรื่องเงียบ ลั่นขอจบปัญหาทุกอย่างก่อนคลอดลูก
จากกรณีที่ “คุณน้ำตาล” พยาบาลสาว ได้ออกมาเปิดใจในรายการ โหนกระแส หลังจับได้ว่าสามีของตนซึ่งเป็นทหารยศสิบเอก ซึ่งคบหากันมานานเกือบ 5 ปี แอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูสาวท่านหนึ่งที่เรียกว่า “บี๋” ทั้งที่ตนกำลังตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน และมีลูกวัย 2 ขวบอีกหนึ่งคน ตามที่เคยได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล่าสุด คุณน้ำตาล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “”กลัวบี๋หาย” กระทรวงศึกษาธิการ พรุ่งนี้ 08/01/2569 กี่โมงดีค่ะ กลัวสอบสวนวินัย ลงโทษช้า เพราะถึงเวลาที่แม่จะทวงทุกอย่างก่อนคลอด อยากให้จบเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกในท้อง เมื่อตอนลืมตามาดูโลก จะได้ไร้ซึ่ง มลทินและมารใดๆ จบคือจบ!!”
พร้อมกันนี้ ได้มีรายงานว่า ทางกองทัพได้สั่งลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด ด้วยการปลดทหารยศนายสิบนายดังกล่าวให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ คุณน้ำตาล ยังได้ยืนยันในรายการ โหนกระแแส ว่า จะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อต้องการทวงศักดิ์ศรีกลับคืนมา พร้อมกับเผยว่า ครูสาวคนดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ควรสอนตัวเองให้ได้ว่าไม่ควรไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของ และอย่าทำลายชีวิตของใครเพื่อให้ครอบครัวแตกแยกกัน สุดท้ายลูกเองก็จะต้องเป็นกำพร้า
