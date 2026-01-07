“ทนายเริงยศ” เข้าเยี่ยม “ทนายตั้ม” ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ
ทนายเริงยศ เข้าเยี่ยม ทนายตั้ม ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ เผยวันนี้สุขภาพดี มีการโต้ตอบได้ แต่เรื่องสุขภาพจิตป็นเรื่องภายใน
นายเริงยศ ทรัพย์เงินทอง ทนายความ พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าเยี่ยม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกง ฟอกเงินฯ หลอกลวง น.ส.จตุพร หรือ “เจ๊อ้อย” เศรษฐินีชาวไทย ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ รถเบนซ์หรู มูลค่า 111 ล้านบาท ซึ่งเป็นข่าวดังเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา
โดยนายเริงยศเปิดเผยว่า ตนมาเยี่ยม ทนายตั้ม ตามปกติ ส่วนรายละเอียดที่ปรากฏเป็นข่าวต้องถามในทางเรือนจำฯ ชี้แจงดีกว่าเพราะว่าอยู่ในความดูแลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว ส่วนการเข้าเยี่ยม ทนายตั้ม มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่จะหารือข้อกฎหมาย
รวมถึงทนายตั้มไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษ ส่วนแนวทางการต่อสู้คดี เป็นรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอาจกระทบต่อคดีลูกความ แต่พบว่าสุขภาพดี มีการโต้ตอบดี สำหรับสภาพจิตใจเป็นเรื่องภายใน คงอาจกังวลห่วงลูกและครอบครัวตามปกติ เพราะเจ้าตัวอยู่ในเรือนจำฯ
เมื่อถามว่ากรณีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ทนายตั้ม ร่างกายปกติ ไม่ได้ซูบผอม ไม่ได้ทานยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับ อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์นั้น นายเริงยศ กล่าวว่า ก็เป็นตามที่ กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเพราะถือว่า ทนายตั้ม อยู่ในความดูแลของเรือนจำฯ
ถ้าชี้แจงอย่างไรก็เป็นเรื่องของเรือนจำฯ ให้รายละเอียดยังไงก็คงเป็นอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่อง นายสิระ เจนจาคะ ที่ออกมาพูดว่ามีการทะเลาะกันในเรือนจำฯ เนื่องจากตนไม่ได้ติดตามข่าวและไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดสภาพ “ทนายตั้ม” ป่วยซูบผอม-พึ่งยากล่อมประสาท ผู้คุมจับได้ซุกเอกสารในกกน.
- ราชทัณฑ์ เคลียร์ข้อสงสัย “ทนายตั้ม” หลังกระแสซูบผอม เตรียมเปิดปากสารภาพ
- ทนายตั้ม เปิดปากช่องดังที่แรก ใครชี้เบาะแสทลายคุกเรือนจำพิเศษฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: