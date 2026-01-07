ข่าว

“ทนายเริงยศ” เข้าเยี่ยม “ทนายตั้ม” ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 14:08 น.
63
แฟ้มภาพ

ทนายเริงยศ เข้าเยี่ยม ทนายตั้ม ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ เผยวันนี้สุขภาพดี มีการโต้ตอบได้ แต่เรื่องสุขภาพจิตป็นเรื่องภายใน

นายเริงยศ ทรัพย์เงินทอง ทนายความ พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าเยี่ยม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกง ฟอกเงินฯ หลอกลวง น.ส.จตุพร หรือ “เจ๊อ้อย” เศรษฐินีชาวไทย ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ รถเบนซ์หรู มูลค่า 111 ล้านบาท ซึ่งเป็นข่าวดังเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา

โดยนายเริงยศเปิดเผยว่า ตนมาเยี่ยม ทนายตั้ม ตามปกติ ส่วนรายละเอียดที่ปรากฏเป็นข่าวต้องถามในทางเรือนจำฯ ชี้แจงดีกว่าเพราะว่าอยู่ในความดูแลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว ส่วนการเข้าเยี่ยม ทนายตั้ม มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่จะหารือข้อกฎหมาย

รวมถึงทนายตั้มไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษ ส่วนแนวทางการต่อสู้คดี เป็นรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอาจกระทบต่อคดีลูกความ แต่พบว่าสุขภาพดี มีการโต้ตอบดี สำหรับสภาพจิตใจเป็นเรื่องภายใน คงอาจกังวลห่วงลูกและครอบครัวตามปกติ เพราะเจ้าตัวอยู่ในเรือนจำฯ

เมื่อถามว่ากรณีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ทนายตั้ม ร่างกายปกติ ไม่ได้ซูบผอม ไม่ได้ทานยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับ อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์นั้น นายเริงยศ กล่าวว่า ก็เป็นตามที่ กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเพราะถือว่า ทนายตั้ม อยู่ในความดูแลของเรือนจำฯ

ถ้าชี้แจงอย่างไรก็เป็นเรื่องของเรือนจำฯ ให้รายละเอียดยังไงก็คงเป็นอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่อง นายสิระ เจนจาคะ ที่ออกมาพูดว่ามีการทะเลาะกันในเรือนจำฯ เนื่องจากตนไม่ได้ติดตามข่าวและไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

3 นาที ที่แล้ว
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด ข่าว

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ

35 นาที ที่แล้ว
อย.เตือนภัย ปากกาฉีดลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่ ข่าว

อย่าหาทำ! อย.เตือนภัย ปากกาลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่

36 นาที ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ถูกไฮโซอาร์ต ขอแต่งงานกลางหิมะ บันเทิง

เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต

48 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อนุชาติ พวงสำลี&quot; ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “อนุชาติ พวงสำลี” ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน

54 นาที ที่แล้ว
โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก ข่าว

โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ได๋ได๋ เปิดใจถึงสามี บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามีทหารแอบคบชชู้ชายแดน ข่าว

ใจสลาย! เมียหลวงหอบลูก 3 ร้องสื่อ แฉผัวทหารมีหญิงใหม่ ขณะไปราชการชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เวโรน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว “แอนเจลินา โจลี” เตรียมโบกมือลาสหรัฐ ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายเริงยศ” เข้าเยี่ยม “ทนายตั้ม” ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดประทับใจ! &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก บันเทิง

สุดประทับใจ “หนุ่ม กรรชัย” ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบอลเดินสายแอบถ่าย ข่าวอาชญากรรม

แฉ “นักบอลเดินสายอุบลฯ” แอบถ่ายคลิป อึ้ง! แฟนคลับแห่ให้กำลังใจคนก่อเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทาสลุ้นเฮ! กทม. เสนอเลื่อนบังคับใช้กฎหมาย “เลี้ยง-ปล่อยสัตว์” ออกไปก่อน อีก 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนัง 9 1/2 Weeks (1986) บันเทิง

พระเอกดัง สมัยก่อน หล่อมาก ปัจจุบัน หน้าเละคนจนตกใจ รู้สาเหตุยิ่งเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Toon Vegan bows down and kisses the feet of the nation&#039;s heroes to offer encouragement. ข่าว

ไวรัลน้ำตาซึม หนุ่มก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีผู้เสียสละ ยอดไลก์พุ่ง 2.7 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตลับระหว่างครูบี๋และผัวทหารเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ข่าว

โหบี๋! เปิดแชตลับ “ครูบี๋” ภาค 2 ชู้สาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cybercrime in Thailand 2026 ข่าวอาชญากรรม

สูญเกือบ 200 ล้าน คอลเซ็นเตอร์แสบ “ปลอมเป็นตำรวจ” อ้างเหยื่อมีคดีฟอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วอน กกต. ช่วยหาตัวคนทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย ทางการยัน &quot;ไม่เตือนสึนามิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าภาคใต้ ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 14:08 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button