ทำถึง! เอ ศุภชัย เปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกเอง ดูแลทุกขั้นตอน การันตีความอร่อย

เอ ศุภชัย ทุ่มไม่อั้น เตรียมเปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกเอง การันตีความใส่ใจ จัดเต็มแฟชั่นสุดปัง ลุยทุ่งคุมเข้มทุกขั้นตอน แฟนคลับแห่ชมวิวสวย-คนขยัน
หากจะพูดถึงนักปั้นมือทองคนหนีไม่พ้น เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ที่นอกจากจะปั้นซุปตาร์ประดับวงการบันเทิงมานับไม่ถ้วนแล้ว ฝีมือปลายจวักในการทำอาหารก็เลื่องลือไม่แพ้กันจนนักกินรอชิมอาหารจาก ครัวบ้านเอ กันมากมาย ล่าสุด เจ้าตัวขยับขยายอาณาจักรความอร่อย เตรียมเปิดร้านข้าวแกงน้องใหม่ที่ใส่ใจรายละเอียดแบบเล่นใหญ่ด้วยการลงทุนปลูกข้าวเองเพื่อให้ลูกค้าได้ทานของดีที่สุด
งานนี้พี่เอไม่ได้มาเล่น ๆ เพราะเจ้าตัวประกาศชัดเจนว่าร้านข้าวแกงใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในชื่อข้าวแกงแอลเอ ผ่านการดูแลเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำโดยเฉพาะวัตถุดิบหลักอย่าง ข้าว ที่พี่เอลงทุนลงแรงไปดูแปลงนาผืนใหญ่กลางเมืองกรุงที่ปลูกเองกับมือ เพื่อให้มั่นใจว่าข้าวที่จะนำมาเสิร์ฟร้อน ๆ คู่กับแกงรสเด็ดจะต้องนุ่ม หอม และอร่อยที่สุด
เอ ศุภชัย โพสต์ภาพตนเองขณะกำลังหว่านข้าว พร้อมข้อความฝากร้านว่า “ฝากร้านข้าวแกงพี่เอด้วยนะคะ พี่เอปลูกข้าวเองเลยนะคะ ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำนะคะ ข้าวที่อร่อยเวลาทานกับอะไรก็ยิ่งอร่อย เจอกันเร็วเร็วนี้นะคะ #ข้าวแกงแอลเอ #ข้าวแกงLA “
สิ่งที่ฮือฮาไม่แพ้โปรเจกต์ร้านข้าวแกงคือแฟชั่นเซตของพี่เอที่ลงไปตรวจตรานาข้าวด้วยตัวเอง ต้องบอกเลยว่าความเป็นแฟชั่นนิสต้าไม่มีแผ่วแม้จะอยู่กลางทุ่งนา มาในชุดเดรสยาวลายดอกสีน้ำเงินเข้มขับผิวตัดกับสีเขียวขจีของต้นข้าว พร้อมเกล้าผมสีทองขึ้นโชว์โครงหน้า พร้อมเมคอัพจัดเต็ม ปากแดงสู้แดด และ สะพายตะกร้าใส่เมล็ดพันธุ์ โพสต์ท่าหว่านข้าวและชี้ชวนชมธรรมชาติท่ามกลางแสงแดดอุ่น ๆ ยามเย็น
ทันทีที่ภาพและข่าวถูกปล่อยออกไป เพื่อนในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความขยันและความคิดสร้างสรรค์ของพี่เอกันยกใหญ่ โดย มิ้นท์ ณัฐวรา เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันทีว่า “รอทานเลยค่ะ” รวมทั้งความเห็นจากแฟน ๆ เช่น
“ไข่พะโล้น้องเออร่อยมากนะคะซื้อมาจากพารากอน”
“เก่งมากเลยเอ ซื้อที่ดินใจกลางเมืองไว้ทำนา แถมที่ใต้ก็มีที่ดินทำสวนหลายไร่เลย ขยันทำงาน มีทรัพย์สินมากมาย เยี่ยมมากเลยค่ะ:
“สวยงามค่ะฟินกับบรรยากาศค่ะ”
“วิวบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ชอบจังค่ะ”
