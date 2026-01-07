เพื่อน “ครูบี๋” ขู่ชาวเน็ต แนะ ตั้งทีมกฎหมาย ไล่ฟ้องคนแชร์ดราม่า หาเงินใช้หนี้
ดราม่าโหนกระแสไม่จบ เพจท่านเปา แชร์โพสต์ เพื่อนสนิท “ครูบี๋” แนะ ใช้โอกาสนี้ไล่ฟ้องคนคอมเมนต์-คนแชร์ หาเงินมาใช้หนี้ เจอแอดมินสวนกลับเจ็บแสบ “ด้านมืดหลายคนไม่ได้ไปแย่งผัวใคร”
กระแสดราม่าจากรายการโหนกระแสกรณีเมียหลวงท้อง 8 เดือน แฉสามีทหารคบชู้ครูสาวดูท่าจะยังไม่จบลงง่าย ๆ เพราะเมื่อคืนวันที่ 6 มกราคม 2569 เพจ ท่านเปา ได้โพสต์ภาพข้อความจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของครูสาว (ครูบี๋) ซึ่งมีการระบุข้อความแนะนำให้ใช้เหตุการณ์นี้ในการหาเงิน โดยระบุว่า ให้ตั้งทีมงานขึ้นมาไล่ฟ้องแพ่งคนที่แชร์หรือคอมเมนต์ให้ร้ายจนเกิดความเสียหาย เพื่อจะได้นำเงินนั้นมาใช้หนี้และอาจมีเงินเหลือเก็บ
“..พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเพื่อนสาว แนะนำตั้งทีมงานขึ้นมา “ไล่ฟ้องคนแชร์ คนเม้น ที่เสียหาย” ทางแพ่ง พอจะได้เงินมาใช้หนี้และอาจจะมีเงินเหลือเก็บได้เลย..”
นอกจากนี้ ยังมีการโพสต์เตือนสติว่า “คนล้มอย่าซ้ำ” พร้อมระบุว่าคนที่คอมเมนต์สนุกปากใช่ว่าจะดีเสมอไป เพียงแต่ด้านมืดของแต่ละคนยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาเท่านั้น
“คนล้มอย่างซ้ำ ใช่ว่าคนที่โพสต์และเม้นสนุก จะเป็นคนดี เพียงแค่ด้านมืดของพวกคุณยังไม่ถูกเปิดเผยเท่านั้น..สยิวโหนกระแส..”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ทางแอดมินเพจ ท่านเปา ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างชัดเจนและเจ็บแสบ โดยระบุว่า “ทุกคนมีด้านมืดหมด แต่ส่วนใหญ่ด้านมืดของหลายคนไม่ได้ไปเป็นเมียน้อย หรือแย่งผัวใคร”
ปัจจุบันครูสาวรายดังกล่าวถูกต้นสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว ขณะที่ฝั่งเมียหลวงยืนยันเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเด็นเรื่องการไล่ฟ้องชาวเน็ตตามที่เพื่อนแนะนำนั้น ยังไม่มีรายงานว่าฝ่ายครูสาวได้ดำเนินการจริงหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เอาไว้! ผอ. รร.ร้อยเอ็ด ตั้งกรรมการสอบ “ครูบี๋” ปมชู้ทหาร ทำเมียหลวงช้ำ
- เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่
- สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: