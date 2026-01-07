ข่าวต่างประเทศ

ลุงใจเหี้ยม ขับเก๋งลากสุนัข 2 ตัว ทารุณจนเจ็บหนัก แก้วหูแตก-เท้าพัง เสี่ยงนอนคุก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 16:19 น.
50
ลุงวัย 68 ขับเก๋งลากสุนัข 2 ตัววิ่งตามรถกลางนิวยอร์ก

ลุงวัย 68 ขับเก๋งลากสุนัข 2 ตัวไปตามถนน บาดเจ็บหนัก แก้วหูแตก-เท้าถลอก พลเมืองดีทนดูไม่ได้ แจ้งตร.รวบตัว อัยการสั่งฟ้องทารุณกรรมสัตว์ เสี่ยงคุกสูงสุด 1 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวสร้างความสะเทือนใจและเดือดดาลให้กับคนรักสัตว์ กรณีชายสูงวัยรายหนึ่งผูกสุนัข 2 ตัวไว้ท้ายรถเก๋งแล้วขับลากไปตามท้องถนน โดยไม่สนใจเสียงร้องโหยหวนและความเจ็บปวดของสัตว์เลี้ยง กลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ท่ามกลางสายตาของประชาชนที่เห็นเหตุการณ์และกรีดร้องด้วยความตกใจ ก่อนที่พลเมืองดีจะช่วยกันแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมในที่สุด

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ย่านลองไอส์แลนด์ซิตี้ เขตควีนส์ กล้องหน้ารถและมือถือของพยานในที่เกิดเหตุจับภาพรถยนต์ Volkswagen Passat สีแดง กำลังขับไปตามสี่แยกถนน 11 ตัดกับถนน 43 โดยที่ท้ายรถมีเชือกผูกล่ามสุนัข 2 ตัว ให้วิ่งตามรถที่กำลังเคลื่อนตัว

ภาพที่ปรากฏในคลิปเผยให้เห็นสุนัขทั้งสองตัวพยายามตะเกียกตะกายวิ่งให้ทันความเร็วรถเพื่อไม่ให้ถูกลากไปกับพื้นถนน โดยพยานรายหนึ่งตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้นว่า “ไอ้เวรพวกนี้ทำบ้าอะไรกับหมาวะเนี่ย? มันกำลังลากหมาไปกับรถ!”

หลังจากพลเมืองดีแจ้งเหตุไปยังกรมตำรวจนิวยอร์ก (NYPD) เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ คือ นายแดน บูจอร์ (Dan Bujor) ชายวัย 68 ปี โดยสุนัขทั้งสองตัวถูกนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ ASPCA เพื่อตรวจร่างกายและรักษาเป็นการด่วน ซึ่งผลการตรวจอาการน่าเป็นห่วง

สุนัขตัวแรกคือ ‘มาร์ซิแพน’ (Marzipan) สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด อายุประมาณ 2 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นแก้วหูแตกจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ขณะที่ สุนัขพันธุ์พิตบูล ‘นูกัต’ (Nougat) อายุประมาณ 2-4 ปี มีบาดแผลถลอกลึกที่อุ้งเท้าหลังข้อมือ ผิวหนังระหว่างนิ้วเท้าอักเสบแดง และมีอาการท้องเสียจากความเครียด

ต่อมา อัยการเขตควีนส์ เมลินดา แคทซ์ แถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ระบุว่า นายบูจอร์ ถูกตั้งข้อหาฉกรรจ์หลายกระทง ได้แก่ การทารุณกรรมและทำร้ายสัตว์, การใช้งานสัตว์เกินกำลัง, ไม่ให้อาหารและน้ำให้สัตว์เลี้ยง และ ขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต

อัยการแคทซ์ กล่าวว่า “ตามข้อกล่าวหา จำเลยผูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดและพิตบูลไว้ที่ท้ายรถและลากพวกมันไปตามถนน… เราต้องขอบคุณพลเมืองดีที่ก้าวออกมาแจ้งเหตุอันโหดร้ายนี้ ทำให้ตำรวจระงับเหตุและช่วยชีวิตสัตว์ทั้งสองไว้ได้ทัน”

เบื้องต้น นายบูจอร์ ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นศาลเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา และได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการประกันตัว โดยมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 5 มีนาคมที่จะถึงนี้ หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง เขาอาจต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี

ด้าน โฮเวิร์ด ลอว์เรนซ์ รองประธาน ASPCA กล่าวทิ้งท้ายด้วยความกังวลว่า “คลิปวิดีโอนี้รบกวนจิตใจอย่างมาก และเป็นเครื่องเตือนใจว่าปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในนิวยอร์กยังคงมีอยู่จริง เฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราต้องรับดูแลสัตว์กว่า 20 ตัวจากคดีทารุณกรรมถึง 18 คดี”

ข้อมูลจาก : nypost

