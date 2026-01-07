บันเทิง

สุดประทับใจ! "หนุ่ม กรรชัย" ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก

“หนุ่ม กรรชัย” ส่งเสียลูกสาวเหยื่อคดีดังบางบัวทอง ให้เรียนหนังสือ พร้อมจ่ายค่าขนมทุกเดือน ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอกลุงนะลูก

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ได้เปิดเผยเรื่องสุดประทับใจ โดยระบุว่า “ความบังเอิญทีมงานของแอดมินไปเจอเรื่องราวนี้ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาพร้อมกับคุณลุงคุณป้า นำของขวัญปีใหม่มาให้ “พี่หนุ่ม กรรชัย” ผู้ประกาศข่าวคนดัง ที่ห้องทำงาน

การพูดคุยทำให้รู้ว่า เด็กผู้หญิงคนนี้ คือลูกสาวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จากไปอย่างเป็นปริศนาเมื่อปี 2562 หลังจากรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่ง ย่านบางบัวทอง จ.นนทบุรี

ทีมงานของแอดมิน เล่าว่า เพิ่งรู้ว่าหลังจากที่แม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้จากไป “พี่หนุ่ม กรรชัย” ส่งเสียโอนเงินค่าเล่าเรียนทุกภาคเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าขนม ให้เด็กผู้หญิงคนนี้ทุกเดือนเรื่อยมา

วันนี้ (7 ม.ค.) เด็กผู้หญิงคนนี้นำของขวัญปีใหม่มาให้โดยเด็กผู้หญิงคนนี้เรียกพี่หนุ่มว่า “ลุงหนุ่ม” และพูดขอบคุณลุงหนุ่มที่ช่วยเหลือดูแล ซึ่งลุงหนุ่มได้สอบถามเรื่องการเรียน รวมถึงสอบถามอยากเรียนร้องเพลง ดนตรี เทควันโด หรืออยากเรียนอะไรให้บอกลุงนะลูก ” ลุงขอให้หนูเป็นเด็กดี อยากเรียนอะไรให้บอกลุงนะลูก ลุงดูแลให้นะ ”

ก่อนที่ลุงหนุ่ม จะหยิบซองขาวบรรจุเงินจำนวนหนึ่ง ส่งให้ซึ่งวันนี้ (7 ม.ค.) เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องผู้หญิงคนนี้ และพี่หนุ่มบอกให้เลขานุการประสานฝ่ายบัญชีดำเนินการเรื่องค่าเล่าเรียนของน้องผู้หญิงคนนี้

เรื่องราวของพี่หนุ่ม แทบไม่มีใครเคยรู้ แต่ทีมงานของแอดมินพบเจอโดยบังเอิญ แอดมินขอชื่มชมความมีน้ำใจของพี่หนุ่ม…เยี่ยมมากดีมาก!!”

