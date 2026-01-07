เจ้าของร้านสุดทน แฉไรเดอร์ แอบกินอาหารแล้วส่งให้ลูกค้า โทรตามปิดเครื่องหนี
ไรเดอร์แอบแกะถุง กินลาบ-ส้มตำลูกค้าหายไปครึ่งถุงระหว่างทาง พอโทรตามกลับตัดสายหนี ร้านต้องรับผิดชอบทำใหม่ให้ฟรี
เจ้าของร้านส้มตำวัย 42 ปี ใน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแฉพฤติกรรมของพนักงานส่งอาหารรายหนึ่ง โดยระบุว่า “#เตือนภัยร้านอาหารนะคะ พนักงานส่งอาหาร แกะอาหารกิน แล้วนำไปส่งลูกค้า ลูกค้าได้นำอาหารมาคืนที่ร้านอย่างละครึ่งถุง โทรหาไรเดอร์คนดังกล่าวไม่ยอมรับสาย และตัดสายทิ้งทังหมด หากคุณไม่ได้ทำหรืออย่างไร ติดต่อกับทางร้านได้ #ลูกค้าบอกว่าทำไมอาหารเหลือแค่นี้และไม่เหมือนของร้านเรา”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางร้านได้รับออเดอร์ ประกอบด้วย ลาบหมู 1 ถุง ตำขนมจีน 1 ถุง ข้าวเหนียว 2 ห่อ และแหนมเนื้อวัว 1 ห่อ รวมมูลค่า 249 บาท เมื่อไรเดอร์มารับอาหารไปส่งตามปกติ ผ่านไปประมาณ 30 นาที ลูกค้าซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลจากร้านได้โทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วยความข้องใจว่าทำไมปริมาณอาหารถึงได้น้อยผิดปกติและหน้าตาดูไม่เหมือนอาหารของทางร้าน ก่อนจะนำถุงอาหารเจ้าปัญหาเดินทางกลับมาให้เจ้าของร้านตรวจสอบด้วยตาตัวเอง
จากการตรวจสอบสภาพอาหาร พบว่าถุงลาบหมูและตำขนมจีนมีปริมาณหายไปเกินครึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานปกติของทางร้าน ในตอนแรกเจ้าของร้านยังไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารของตนหรือไม่ แต่เมื่อสังเกตลักษณะเส้นขนมจีนซึ่งเป็นเส้นสดที่ทางร้านทำเอง จึงมั่นใจว่าเป็นออเดอร์ที่เพิ่งส่งออกไปแน่นอน ขณะที่ข้าวเหนียวและแหนมยังอยู่ในสภาพปกติ ทางร้านจึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำอาหารชุดใหม่ให้ลูกค้าฟรีโดยไม่คิดเงินเพิ่ม
หลังจากเกิดเรื่อง ทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าพยายามติดต่อกลับไปหาไรเดอร์ชายรายดังกล่าว ซึ่งเจ้าของร้านจำหน้าได้ดีเพราะมารับออเดอร์บ่อย แต่กลับถูกตัดสายทิ้งและไม่ยอมรับสาย ทำให้เจ้าของร้านตัดสินใจโพสต์เรื่องราวลงโซเชียลมีเดียเพื่อเตือนภัยร้านค้าอื่นๆ ให้ระมัดระวัง พร้อมฝากข้อความถึงไรเดอร์คู่กรณีให้ติดต่อกลับมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า
- ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่
- เพื่อน “ครูบี๋” ขู่ชาวเน็ต แนะ ตั้งทีมกฎหมาย ไล่ฟ้องคนแชร์ดราม่า หาเงินใช้หนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: