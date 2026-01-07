ทาสลุ้นเฮ! กทม. เสนอเลื่อนบังคับใช้กฎหมาย “เลี้ยง-ปล่อยสัตว์” ออกไปก่อน อีก 1 ปี
- กทม.ขอเลื่อนบังคับใช้ข้อบัญญัติคุมเลี้ยงหมาแมวออกไป 1 ปี จากเดิมเริ่ม 10 ม.ค. 2569
- ปีที่ผ่านมา คนพาหมาแมวไปฝังชิปและจดทะเบียนแล้วกว่า 50,000 ตัว เพิ่มจากเดิมราว 4,000 ตัว
- เหตุเลื่อน เพราะสัตว์เลี้ยงมีหลายแสนตัว บริการยังไม่ครอบคลุม และจุดบริการยังน้อย
- อีกปมคือคนกังวลเรื่องชิปและยังสับสนโทษกฎหมาย ต้องสื่อสารให้ชัดขึ้น
- เงื่อนไขหนังสือยินยอมเจ้าของที่พักเป็นอุปสรรคคนเช่า กทม.จะทบทวน พร้อมเพิ่มหน่วยเคลื่อนที่และบริการเชิงรุก
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เสนอสภา กทม. ชะลอข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปี 67 จากเดิมที่จะเริ่ม 10 ม.ค. 69 นี้ ออกไปอีก 1 ปี หลังพบอุปสรรคคนเช่าที่พักจดทะเบียนยาก พร้อมเตรียมรุกหน่วยเคลื่อนที่ฝังไมโครชิปให้ครอบคลุม
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ณ อาคารไอราวัฒพัฒนา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นข้อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาชะลอการบังคับใช้ “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567” ออกไปอีก 1 ปี จากกำหนดเดิมวันที่ 10 มกราคม 2569 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
เปิดสถิติ 1 ปี คนตื่นตัวฝังไมโครชิปพุ่ง 10 เท่า
ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา กทม. ได้เดินหน้าฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงไปแล้วกว่า 50,000 ตัว ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีเพียง 4,000 ตัว หรือเติบโตกว่า 10 เท่า สะท้อนว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความร่วมมือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4 อุปสรรคใหญ่ ทำไมต้องเลื่อนกฎหมาย?
แม้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้น แต่จากการดำเนินงานจริงพบข้อจำกัดที่ กทม. ต้องเร่งแก้ไข ได้แก่
1. จำนวนสัตว์เลี้ยงมหาศาล คาดว่ามีสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ หลายแสนตัว ทำให้การบริการยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2. หน่วยบริการไม่พอ ปัจจุบันเน้นให้บริการที่ศูนย์ประจำ 8–10 แห่ง ซึ่งไม่สะดวกสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก กทม. จึงต้องเพิ่มหน่วยบริการเชิงรุกเคลื่อนที่ให้มากขึ้น
3. ความกังวลของประชาชน เจ้าของบางส่วนยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของการฝังไมโครชิป และกังวลเรื่องบทลงโทษทางกฎหมาย
4. ปัญหาที่พักอาศัย เงื่อนไขเดิมที่ต้องมี “หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่พัก” กลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้เช่าบ้านหรือคอนโด ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยืนยันว่าการฝังไมโครชิปเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดได้จริงในระยะยาว การเลื่อนบังคับใช้อีก 1 ปีนี้ จะใช้เวลาในการปรับปรุงระบบและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อดีและความปลอดภัย รวมถึงแก้เงื่อนไขเรื่องเอกสารยินยอมจากเจ้าของที่พัก เพื่อให้ทุกคนเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- หญิงญี่ปุ่นเลี้ยงแมว 150 ตัวจนล้นบ้าน ปล่อยอดอยากตาย 13 ตัว ศาลสั่งปรับแค่ 2 หมื่น
- แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: