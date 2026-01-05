ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:14 น.
54
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

วันเด็ก 2569 รอยต่อระหว่าง ความคาดหวัง กับ ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายกฯ สวนทางแนวคิดผู้ว่าฯ กทม.?

ความแตกต่างที่น่าสนใจของวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2569 ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของแจกหรือความยิ่งใหญ่ของสถานที่จัดงาน แต่อยู่ที่สาร ซึ่งผู้ใหญ่ระดับผู้นำประเทศส่งตรงถึงเยาวชน ปีนี้เราได้เห็นชุดความคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างมุมมองระดับชาติที่เน้นความเป็นพลเมืองโลก หรือ Global Citizen กับมุมมองระดับเมืองที่เข้าใจตัวตนปัจเจกบุคคล หรือ Individuality ของเด็กรุ่นใหม่

จากรักชาติ สู่รักษ์โลก นัยที่เปลี่ยนไปของรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กปี 2569 ไว้ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”

คำขวัญวันเด็กปี 2569 รักชาติไทย ใส่ใจโลก

หากวิเคราะห์จากรูปประโยค คำขวัญนี้มีความน่าสนใจตรงที่รัฐบาลเลือกยกระดับความรักชาติให้เชื่อมโยงกับบริบทสากลอย่างสิ่งแวดล้อม เป็นครั้งแรก ๆ ที่คำขวัญวันเด็กไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องวินัย การศึกษา หรือคุณธรรมแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของเด็กไทยออกไปสู่ระดับนานาชาติผ่านคีย์เวิร์ดใส่ใจโลก

นัยยะนี้สะท้อนว่าภาครัฐตระหนักถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น ต้องการปลูกฝัง มายด์เซต เรื่องความยั่งยืน ให้เป็นหน้าที่พื้นฐานของเยาวชน ไม่ต่างจากการรักชาติ การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการปรับตัวที่ทันสมัย สอดรับกับเทรนด์โลกที่เยาวชนยุคใหม่หันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นก่อน

ความเข้าใจใน ความดื้อ สาส์นจากผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ในขณะที่รัฐบาลเน้นภาพกว้าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลับเลือกสื่อสารด้วยถ้อยคำที่เจาะลึกถึงก้นบึ้งหัวใจของเด็กและวัยรุ่น ด้วยคำขวัญที่ว่า

“ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา”

&quot;ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา&quot;

ข้อความนี้ฉีกขนบธรรมเนียมการให้โอวาทวันเด็กอย่างสิ้นเชิง ผู้ว่าฯ กทม. เลือกที่จะยอมรับธรรมชาติของเด็ก Gen Z กับ Gen Alpha ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ มักตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์ (ที่ผู้ใหญ่มองว่าดื้อ) แทนที่จะตำหนิหรือสั่งสอน ท่านกลับมองว่าความดื้อรั้นนั้นคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิต หากกำกับด้วยความฝันและการสร้างสรรค์

นี่คือการสื่อสารที่เน้น Empathy หรือความเข้าใจ มากกว่า Authority หรืออำนาจ ซึ่งน่าจะซื้อใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าการสอนแบบเดิม

เปิดพิกัดกิจกรรม วันเด็ก 2569 ไปไหนดี ความสนุกผสานสาระ

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ขานรับนโยบาย “ใส่ใจโลก” ของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดงานภายใต้แนวคิดหลักที่เน้นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งโซนกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ ดังนี้:

  • ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ จะได้ทดลองนวัตกรรมพลังงานสะอาด

  • มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรน้ำผ่านการเล่น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

  • Sufficiency for Happiness โซนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตคนเมือง

ส่วนทำเนียบรัฐบาล ยังคงเปิดตึกไทยคู่ฟ้าให้เด็ก ๆ ได้ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ปีนี้มีการเสริมกิจกรรมที่เน้น Soft Power และนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ของขวัญที่แท้จริงของวันเด็กแห่งชาติ คือพื้นที่และโอกาสให้เด็กเติบโต

วันเด็กแห่งชาติ 2569 สังคมไทยกำลังพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการปลูกฝังรากเหง้าความรักชาติ ความรับผิดชอบต่อโลก กับการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เป็นตัวของตัวเอง ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้จึงอาจไม่ใช่สิ่งของมีค่า แต่คือการที่ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟัง สนับสนุนความฝันที่อาจดูแตกต่าง ร่วมมือกับเด็ก ๆ สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในมุมของการดูแลรักษาโลกตามคำขวัญนายกฯ และการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบของตนเองตามแนวคิดผู้ว่าฯ ชัชชาติ เพื่อให้เด็กไทยเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และมีความสุข

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

45 วินาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

11 นาที ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

24 นาที ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

36 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้บาร์สวิส ยืนยันตัวตน ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี

37 นาที ที่แล้ว
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ ข่าวการเมือง

สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต “นอกเขตเลือกตั้ง” ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

40 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีจองกระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็ก 69 จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! นัน อธิวัฒน์ บอยแบนด์ดังยุค 90 วง Dance Army ค่ายอาร์เอส เสียชีวิตแล้ว

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทหารเขมรโม้ มีแค่ 10 นาย ยันทหารไทยได้ 300 นาย รอดมาได้แม้ไม่ได้กินข้าว

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! สหรัฐฯ ตั้งค่าหัว ปธน. “นิโคลัส มาดูโร” สูงกว่า 1 พันล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลหญิง อเมริกาที่สวยที่สุดในโลก ข่าวกีฬา

“นางฟ้าวอลเลย์บอล” อวดลุคเซ็กซี่ต้อนรับปี 2026 แฟนคลับใจละลาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jin Denim นักร้อง นักแต่งเพลงเสียชีวิตในวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย ญาติเผยนักร้องหนุ่มดับในวันเกิด วัย 29 ยันไม่ได้ฆ่าตัวตาย เผยสาเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอให้ฟัง สมช. หลังลือทหารเขมรตรึงกำลังที่ชายแดน ย้ำมีหน่วยข่าวกรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“น้องไปป์” เป็นตัวแทนแม่ เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

10 ขั้นตอน เลือกตั้ง สส.-ประชามติ 2569 อ่านก่อนเข้าคูหา ครบจบในที่เดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณเดชน์ และ ญาญ่า เที่ยวนอร์เวย์ บันเทิง

ณเดชน์-ญาญ่า เสิร์ฟโมเมนต์หวานที่นอร์เวย์ เปิดโหมดคลั่งรัก จนคนโสดอิจฉา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน เข้าช่วยเหลืออินฟลูสาวกลายเป็นคนเร่ร่อน ถูกลวงมาทำงานที่กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เจษฎ์ พรรครักชาติ ซัดคนแซะ “มีทหารไว้ทำไม” ไม่สำนึกจริง-อยู่ร่วมชาติกันลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ลงทะเบียน ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประท้วงชุมนุมหน้าอาคารสถานกงสุลสหรัฐฯ ในอัมสเตอร์ดัมเพื่อต่อต้านการจับกุมมาดูโร ข่าวต่างประเทศ

สรุปสาเหตุ สหรัฐจับกุมมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ทำไมต้องปฏิบัติการทลายข้ามประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมไอซ์ไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน เล่าที่แรก “ไอซ์ รักชนก” ทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา เผยโมเมนต์ใจฟูรับปีใหม่ เด็กที่เคยด่ากลับใจทักขอโทษ บันเทิง

ม้า อรนภา โชว์แชทเด็กเคยด่าทักขอโทษ สารภาพผิด โดนปั่นหัว-ถูกชักจูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมคุ้มกัน นิโกลัส มาดูโร ถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการของสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมเวเนฯ เผยทีมอารักขา ปธน. “มาดูโร” ถูกสังหารหมู่ ระหว่างสหรัฐฯ บุกจับตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวข้าราชการเซ็ง โดนตม.เกาหลีใต้ เหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย ทั้งที่มีเอกสารครบ ข่าว

สาวข้าราชการเซ็ง ตม.ปฏิเสธเข้าเมือง แถมเหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย แม้เอกสารครบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ไม่หยุด ขู่เดินหน้าลุย “โคลอมเบีย” ต่อ หลังยิงถล่ม “เวเนซุเอลา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:14 น.
54
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ไฟไหม้บาร์สวิส ยืนยันตัวตน

เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ

สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต “นอกเขตเลือกตั้ง” ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569

วิธีจองกระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็ก 69 จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button