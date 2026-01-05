วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.
ความแตกต่างที่น่าสนใจของวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2569 ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของแจกหรือความยิ่งใหญ่ของสถานที่จัดงาน แต่อยู่ที่สาร ซึ่งผู้ใหญ่ระดับผู้นำประเทศส่งตรงถึงเยาวชน ปีนี้เราได้เห็นชุดความคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างมุมมองระดับชาติที่เน้นความเป็นพลเมืองโลก หรือ Global Citizen กับมุมมองระดับเมืองที่เข้าใจตัวตนปัจเจกบุคคล หรือ Individuality ของเด็กรุ่นใหม่
จากรักชาติ สู่รักษ์โลก นัยที่เปลี่ยนไปของรัฐบาล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กปี 2569 ไว้ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
หากวิเคราะห์จากรูปประโยค คำขวัญนี้มีความน่าสนใจตรงที่รัฐบาลเลือกยกระดับความรักชาติให้เชื่อมโยงกับบริบทสากลอย่างสิ่งแวดล้อม เป็นครั้งแรก ๆ ที่คำขวัญวันเด็กไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องวินัย การศึกษา หรือคุณธรรมแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของเด็กไทยออกไปสู่ระดับนานาชาติผ่านคีย์เวิร์ดใส่ใจโลก
นัยยะนี้สะท้อนว่าภาครัฐตระหนักถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น ต้องการปลูกฝัง มายด์เซต เรื่องความยั่งยืน ให้เป็นหน้าที่พื้นฐานของเยาวชน ไม่ต่างจากการรักชาติ การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการปรับตัวที่ทันสมัย สอดรับกับเทรนด์โลกที่เยาวชนยุคใหม่หันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นก่อน
ความเข้าใจใน ความดื้อ สาส์นจากผู้ว่าฯ ชัชชาติ
ในขณะที่รัฐบาลเน้นภาพกว้าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลับเลือกสื่อสารด้วยถ้อยคำที่เจาะลึกถึงก้นบึ้งหัวใจของเด็กและวัยรุ่น ด้วยคำขวัญที่ว่า
“ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา”
ข้อความนี้ฉีกขนบธรรมเนียมการให้โอวาทวันเด็กอย่างสิ้นเชิง ผู้ว่าฯ กทม. เลือกที่จะยอมรับธรรมชาติของเด็ก Gen Z กับ Gen Alpha ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ มักตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์ (ที่ผู้ใหญ่มองว่าดื้อ) แทนที่จะตำหนิหรือสั่งสอน ท่านกลับมองว่าความดื้อรั้นนั้นคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิต หากกำกับด้วยความฝันและการสร้างสรรค์
นี่คือการสื่อสารที่เน้น Empathy หรือความเข้าใจ มากกว่า Authority หรืออำนาจ ซึ่งน่าจะซื้อใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าการสอนแบบเดิม
เปิดพิกัดกิจกรรม วันเด็ก 2569 ไปไหนดี ความสนุกผสานสาระ
สำหรับกิจกรรมในปีนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ขานรับนโยบาย “ใส่ใจโลก” ของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดงานภายใต้แนวคิดหลักที่เน้นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งโซนกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ ดังนี้:
-
ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ จะได้ทดลองนวัตกรรมพลังงานสะอาด
-
มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรน้ำผ่านการเล่น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
-
Sufficiency for Happiness โซนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตคนเมือง
ส่วนทำเนียบรัฐบาล ยังคงเปิดตึกไทยคู่ฟ้าให้เด็ก ๆ ได้ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ปีนี้มีการเสริมกิจกรรมที่เน้น Soft Power และนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ของขวัญที่แท้จริงของวันเด็กแห่งชาติ คือพื้นที่และโอกาสให้เด็กเติบโต
วันเด็กแห่งชาติ 2569 สังคมไทยกำลังพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการปลูกฝังรากเหง้าความรักชาติ ความรับผิดชอบต่อโลก กับการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เป็นตัวของตัวเอง ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้จึงอาจไม่ใช่สิ่งของมีค่า แต่คือการที่ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟัง สนับสนุนความฝันที่อาจดูแตกต่าง ร่วมมือกับเด็ก ๆ สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในมุมของการดูแลรักษาโลกตามคำขวัญนายกฯ และการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบของตนเองตามแนวคิดผู้ว่าฯ ชัชชาติ เพื่อให้เด็กไทยเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และมีความสุข
