ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 10:27 น.
7 มกราคม 2569 ปฏิบัติการแข่งกับเวลาเพื่อต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ งานจราจร สภ.เมืองอุดรธานีประกาศประชาสัมพันธ์ด่วนขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดอุดรธานี โปรดหลีกทางและอำนวยความสะดวกให้กับ “ขบวนรถนำส่งอวัยวะหัวใจ”

ในวันนี้ เวลา 11.00 น. จะมีการเคลื่อนย้ายหัวใจจากผู้บริจาค ณ โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อเร่งนำส่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ก่อนส่งต่อไปปลูกถ่ายให้กับผู้รอรับบริจาคที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกวินาทีในการเดินทางมีความหมายเท่ากับ “ชีวิต” ของผู้รอคอย

เช็กเส้นทาง หากพบเห็นโปรดหลบซ้าย ขบวนรถจะใช้เส้นทางดังต่อไปนี้

  • เริ่มต้นที่ หน้าโรงพยาบาลอุดรธานี

  • ผ่าน แยกวัดโพธิสมภรณ์

  • ผ่าน แยกอาชีวะ

  • ผ่าน แยกสถาบันการพลศึกษา

  • เลี้ยวซ้าย โค้งหนองหิน

  • มุ่งหน้าสู่ปลายทาง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นรถพยาบาลและรถนำขบวนเปิดสัญญาณไฟวับวาบในเส้นทางและช่วงเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาช่วยเปิดทางจราจร เพื่อให้หัวใจดวงนี้เดินทางไปทำหน้าที่ต่อได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา

ขอขอบคุณน้ำใจชาวอุดรธานี ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสะพานบุญต่อชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นี้

