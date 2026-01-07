ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้
ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง 11.00 น. วันนี้ ภารกิจส่งหัวใจ ขึ้นเครื่อง ต่อยอดลมหายใจที่กรุงเทพฯ
7 มกราคม 2569 ปฏิบัติการแข่งกับเวลาเพื่อต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ งานจราจร สภ.เมืองอุดรธานีประกาศประชาสัมพันธ์ด่วนขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดอุดรธานี โปรดหลีกทางและอำนวยความสะดวกให้กับ “ขบวนรถนำส่งอวัยวะหัวใจ”
ในวันนี้ เวลา 11.00 น. จะมีการเคลื่อนย้ายหัวใจจากผู้บริจาค ณ โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อเร่งนำส่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ก่อนส่งต่อไปปลูกถ่ายให้กับผู้รอรับบริจาคที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกวินาทีในการเดินทางมีความหมายเท่ากับ “ชีวิต” ของผู้รอคอย
เช็กเส้นทาง หากพบเห็นโปรดหลบซ้าย ขบวนรถจะใช้เส้นทางดังต่อไปนี้
-
เริ่มต้นที่ หน้าโรงพยาบาลอุดรธานี
-
ผ่าน แยกวัดโพธิสมภรณ์
-
ผ่าน แยกอาชีวะ
-
ผ่าน แยกสถาบันการพลศึกษา
-
เลี้ยวซ้าย โค้งหนองหิน
-
มุ่งหน้าสู่ปลายทาง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นรถพยาบาลและรถนำขบวนเปิดสัญญาณไฟวับวาบในเส้นทางและช่วงเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาช่วยเปิดทางจราจร เพื่อให้หัวใจดวงนี้เดินทางไปทำหน้าที่ต่อได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา
ขอขอบคุณน้ำใจชาวอุดรธานี ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสะพานบุญต่อชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นี้
