แน็ท เคลื่อนไหวแล้ว ส่งผลต่อจิตใจ ดราม่ากินจุกระทบงาน-ชื่อเสียง ยันไม่มองข้าม

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 10:04 น.
แน็ท Natvsfood เคลื่อนไหวแล้ว รับสภาพจิตใจแเสียหาย ดราม่ากระทบงาน

แน็ท Natvsfood เคลื่อนไหวแล้ว รับสภาพจิตใจเสียหาย ดราม่ากระทบงาน-ชื่อเสียงหนัก ยันเสียหายจริง ด้าน ชัย Eater Chai ประกาศพอแล้ว น้อมรับทัวร์ลง สัญญาจะปรับปรุงตัวไม่พาดพิงใครอีก

วานนี้ (6 มกราคม 2569) แน็ท Natvsfood ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก หลังเจอดราม่าวงการนักกินจุ กรณี ชัย มังกรมะยานบิน ถูกชาวเน็ตเปรียบเทียบว่ากินได้น้อยกว่าจนเกิดการตั้งข้อสังเกตว่าแน็ททานได้มากอย่างที่เอฟซีเห็นหรือไม่ พร้อมกล่าวขอโทษที่ทำให้อีกฝ่ายถูกพาดพิงและเสียหาย แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะออกมาแฉหรือโจมตี

ล่าสุด แน็ท ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Natvsfood เผยความในใจหลังจากเกิดประเด็นดราม่า ระบุว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อผมอย่างมาก ทั้งในด้านชื่อเสียง การงาน และสภาพจิตใจ ผมขอเรียนตรงไปตรงมาว่า ‘ความเสียหาย’ ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเหล่านี้ **เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง** และไม่ใช่สิ่งที่ผมจะมองข้ามหรือทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้.. และผมกราบขอบคุณทุกกำลังใจจาก FC ทุกคนด้วยครับ”

แน็ท Natvsfood แจงดราม่านักกินจุ
ภาพจาก Facebook : Natvsfood นักกินจุประเทศไทย แน็ทกินจุ No.1

อย่างไรก็ดี ชัย Eater Chai ชี้แจงอีกครั้งหลังจากโพสต์คลิปอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น เผยว่า “ผมรู้ว่าผมลงคลิป หลาย ๆ คนพร้อมที่จะทัวร์ลงผม ด่าผมได้เลยครับ ผมเข้าใจความรู้สึกทุก ๆ ดีครับว่า สิ่งที่ผมทำไป ภาพลักษณ์มันออกมาดูแย่ เสียหาย สมควรแล้วที่ต้องถูกประIาม ด่าทอ ผมยินดีน้อมรับเสมอครับ

วันนี้ผมมาเพื่อบอกทุกคนว่า ผมพอแล้ว ผมเข้าใจทุกอย่างทุกประการ ผมแค่เด็กน้อยที่ไม่มีอะไร ชื่อเสียงไม่มี เงินทองไม่มี อนาคตไม่มี คือเราไม่มีอะไรดีเลย แต่ผมมีแค่ใจ ผมได้ทำในสิ่งที่ทุกคนไม่กล้าธรรม ผมได้หยัดยืนต่อความเป็นจริง เพียงพอแค่นี้ผมก็โคตรพอใจและมีความสุขแล้วครับ เอาเป็นว่าทุกอย่างในคลิปนี้ได้บอกหมด ผมพอแล้วนะครับ ผมจะแก้ไขปรับปรุงนิสัยแย่ ๆ ที่ไม่ดีให้ดีขึ้น และ มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ตัวเองรัก กลับมาในจุดในพื้นที่ของตัวเอง ขอบคุณทุกคนมากจริง ๆ ครับ”

ชัย EATER CHAI แจงหลังดราม่านักกินจุ-2
ภาพจาก Facebook : EATER CHAI

พร้อมตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเองว่า “#กลับมาอยู่จุดเดิมของตนเอง ทำคลิปสนุก ๆ อุดหนุนแม่ค้าพ่อค้า และ โฟกัสเป้าหมายความฝันการเป็นนักกินของตนเอง ให้ดีที่สุด ( ความสุขหาได้ง่าย ๆ จากใจเราที่ทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปในจุดเดิมของตนเอง )

– สิ่งไหนที่เราพลั่งพลาดไป เราก็แค่ยอมรับมันแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น น้อมรับอย่างเต็มใจ

– ทุกการเติบโตแต่ละก้าวของชีวิต ย่อมมีบทเรียน อุปสรรค ให้เราได้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอ ถ้าเราก้าวผ่านมันไปได้ สักวัน ความพยายามของเราย่อมไม่สูญเปล่า และเราก็จะเติบโตขึ้น

#EATERCHAIมังกรมะยานบิน คนนี้พยายามตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อยู่ที่จุดของตัวเอง เป้าหมายตัวเอง ความฝันตัวเอง และจะไม่ทำเพื่อกระทบใครอีกต่อไป และจะเป็นเด็กที่น่ารักกกกกับทุก ๆ คน”

ชัย EATER CHAI แจงหลังดราม่านักกินจุ
ภาพจาก Facebook : EATER CHAI

