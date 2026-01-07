ข่าว
ด่วน! เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทอ่าวฉลอง ภูเก็ต วอดหลายสิบลำ บางส่วนจมทะเล
เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทบริเวณอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 7 ม.ค. 69 ส่งผลให้เรือเสียหายหลายสิบลำ ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2569 เพจ อนุวัต จัดให้ รายงานเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่กลุ่มเรือสปีดโบ๊ทที่จอดอยู่ภายในอ่าว ซึ่งต่อมาเพจ Drama-addict ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวเพื่อแจ้งข่าวแก่ประชาชน
จากการตรวจสอบพบว่า มีเรือสปีดโบ๊ทได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นจำนวนมากหลายสิบลำ โดยแรงระเบิดหรือความเสียหายจากไฟทำให้เรือบางลำจมลงสู่ก้นทะเล
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และเร่งสืบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนต่อไป
