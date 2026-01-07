ข่าว

ด่วน! เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทอ่าวฉลอง ภูเก็ต วอดหลายสิบลำ บางส่วนจมทะเล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:37 น.
ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทหลายสิบลำที่อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทบริเวณอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 7 ม.ค. 69 ส่งผลให้เรือเสียหายหลายสิบลำ ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2569 เพจ อนุวัต จัดให้ รายงานเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่กลุ่มเรือสปีดโบ๊ทที่จอดอยู่ภายในอ่าว ซึ่งต่อมาเพจ Drama-addict ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวเพื่อแจ้งข่าวแก่ประชาชน

จากการตรวจสอบพบว่า มีเรือสปีดโบ๊ทได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นจำนวนมากหลายสิบลำ โดยแรงระเบิดหรือความเสียหายจากไฟทำให้เรือบางลำจมลงสู่ก้นทะเล

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และเร่งสืบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนต่อไป

เหตุการณ์เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทในอ่าวฉลองเกิดขึ้นช่วงเช้ามืด
ภาพจาก : FB/Drama-addict, อนุวัต จัดให้

