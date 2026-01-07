ป๋าเต็ด เผยภาพส่ง ดีเจหนู Fat Radio ครั้งสุดท้าย ย้อนรอยเสียงโฆษณาที่คุ้นหู
ป๋าเต็ด เผยภาพส่ง ‘ดีเจหนู’ ครั้งสุดท้าย ‘ลุลา’ เศร้าเปรียบเป็นดวงตะวัน ตำนานแห่ง Fat Radio-Cat Radio และ นักร้องนำ Kidnappers ย้อนรอยเส้นทางบันเทิง-เสียงโฆษณาที่คุ้นหู
แฟนคลับแสดงความอาลัย กรณี ดีเจหนู มนต์ทิพย์ ลิปิสุนทร เจ้าของน้ำเสียงใสที่เป็นเอกลักษณ์แห่งคลื่น Fat Radio และอดีตนักร้องนำวง Kidnappers จากไปอย่างกะทันหัน ท่ามกลางความอาลัยของเหล่าคนดนตรีและแฟนคลับที่เติบโตมาพร้อมกับเสียงจัดรายการของเธอ
วานนี้ (6 ม.ค.) ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม พี่ใหญ่แห่งวงการ แจ้งข่าวร้ายและโพสต์ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลา 2 วัดเทพลีลา ผ่านเฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “มาส่งน้องหนูไปสวรรค์ครับ”
ขณะเดียวกัน ลุลา กันยารัตน์ ศิลปินสาวโพสต์ภาพคู่แห่งความทรงจำเมื่อครั้งเดินทางไปจัยปูร์ ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2559 เพื่อร่วมไว้อาลัย ระบุข้อความสุดซึ้งเปรียบเทียบดีเจหนูว่าเป็นดั่งพลังงานบวกของคนรอบข้างว่า “เธอผู้ซึ่งมีรอยยิ้มสดใสเท่าดวงตะวัน และน่ารักมุ้งมิ้งเท่าโลก see you on the other side นะคะพี่ ตค. Jaipur, India 2559”
ด้านเพจ Cat Radio ร่วมสดุดีและเปิดเผยเส้นทางชีวิตการทำงานของดีเจหนู โดยยกย่องให้เธอเป็นดีเจเสียงใส ใจดี และหญิงแกร่งมากความสามารถในความทรงจำของทีมงานและผู้ฟังเสมอมา
ดีเจหนู ไม่ได้มีดีแค่การจัดรายการวิทยุหรือการร้องเพลงเท่านั้น แต่เธอยังมีความเชี่ยวชาญรอบด้าน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญในฝ่ายการตลาดที่ช่วยขับเคลื่อนรายการวิทยุ หนังสือ และสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรักเสียงเพลง งานประดิษฐ์ และการทำอาหาร ซึ่งมักจะมีเรื่องราวดี ๆ มาแชร์ให้เพื่อนร่วมงานและผู้ฟังได้รับรู้อยู่เสมอ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานคุณภาพที่เธอฝากไว้ Cat Radio ได้รวบรวมเส้นทางในวงการบันเทิงของดีเจหนูที่แฟน ๆ อาจคุ้นหูแต่อาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น บทบาทดีเจและพิธีกร เธอเป็นดีเจประจำคลื่นดังในตำนาน: Fat Radio, Chill FM และ Cat Radio รวมทั้งพิธีกรงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลของแฟตและแคท เรดิโอ รวมทั้งโฆษกและผู้ลงเสียงสปอตโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์จำนวนมาก
อีกทั้งยังเป็นนักร้องนำคนที่ 2 เจ้าของเสียงในเพลงฮิตอย่าง Goodbye Song, แมงมุม (ประกอบภาพยนตร์ สยิว), และอัลบั้ม Set รวมทั้ง Herspective (2551) เพลงรออยู่ตรงนี้ และ ยังยินดี..ครับเพื่อน อีกทั้งผลงานอื่น ๆ อย่างเพลงปล่อย (Fat Live#6), เพลงแด่ที่รักใคร่ (Eclextic Suntaraporn) และล่าสุดเพลง ธรรมชาติ คัดสรร (2564)
