“หมอเดว” เตือนดราม่าจับของขวัญปีใหม่เด็ก ป.2 เสี่ยงสร้างปมด้อย-บาดแผลใจ
หมอเดว เตือนกิจกรรมจับฉลาก 100 บาท อาจสร้างปมด้อยและค่านิยมผิด ๆ ให้เด็กโดยไม่รู้ตัว แนะครูและผู้ปกครองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสอน “คุณค่าแห่งการให้” แทน “มูลค่าของวัตถุ” เพื่อสมานแผลใจและหยุดวงจร Bully ในสถานศึกษา
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลถึงกรณีดราม่า “ของขวัญปีใหม่เด็ก ป.2” ที่กลายเป็นประเด็นบาดหมางระหว่างผู้ปกครองเรื่องมูลค่าของขวัญ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หรือ “หมอเดว” ได้ให้มุมมองเชิงจิตวิทยาผ่าน #บันทึกหมอเดว 2569 ไว้อย่างน่าสนใจและทรงพลังเมื่อวานที่ผ่านมา (2 ม.ค.69) เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ทั้งคุณครูและพ่อแม่ทั่วประเทศ
1. กับดักวัตถุนิยม เมื่อความสนุก ไร้สาระการเรียนรู้
หมอเดวชี้ให้เห็นว่า การกำหนดเงื่อนไข “วงเงินขั้นต่ำ 100 บาท” ในการจับฉลาก อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่สำหรับเด็กที่มีพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกัน นี่คือการสร้างความเหลื่อมล้ำโดยไม่รู้ตัว โดยผลกระทบต่อกิจกรรมเช่นนี้อาจกลายเป็นการปลูกฝังค่านิยม “วัตถุนิยม” และ “บริโภคนิยม” ตั้งแต่เยาว์วัย แทนที่เด็กจะเรียนรู้เรื่องน้ำใจ กลับกลายเป็นการจดจ่ออยู่กับ “ราคา” และ “ความคุ้มค่า” จนลืมแก่นแท้ของการให้
2. จากกำหนดราคา สู่การ “เหลาความคิด”
คุณหมอเจ้าของโพสต์แนะนำว่า หากคุณครูเปลี่ยนวิธีคิด กิจกรรมนี้จะกลายเป็นห้องเรียนชีวิตที่ล้ำค่าทันที โดยเปลี่ยนจากซื้อ เป็นสร้าง สนับสนุนให้เด็กประดิษฐ์ของขวัญเองตามความถนัด เช่น วาดรูป หัตถกรรม หรือนำสิ่งที่มีในบ้านมาดัดแปลง
และชื่นชมด้วยหัวใจ ช่วงท้ายกิจกรรมควรให้เด็ก ๆ ผลัดกันสะท้อนความตั้งใจและความหมายของสิ่งที่ทำเพื่อมอบให้เพื่อน นอกจากนี้ควรฝึกเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการชวนเด็ก ๆ รวมกลุ่มทำความดีหรือมอบของให้ผู้ยากไร้ เพื่อแปรมูลค่าวัตถุให้เป็น “มูลค่าทางจิตใจ”
3. ทางออกสำหรับพ่อแม่ วิธีสมานแผลใจ “ไม่ให้เสียคนและไม่ให้เสียใจ”
ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว พ่อแม่ควรใช้หลักจิตวิทยาเพื่อป้องกันบาดแผลใจ (Trauma) อันดับแรกควรตั้งสติและหยุดวิจารณ์ ทั้งนี้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายต้องหยุดตอบโต้อย่างรุนแรง เพราะลูกจะซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้น หันมาใช้คำถามปลายเปิด ยกตัวอย่าง่ายๆ ให้ลองถามลูกว่า “ตอนนี้ลูกรู้สึกอย่างไรบ้าง?” หรือ “เราจะจัดการความรู้สึกนี้อย่างไรให้ทุกคนสบายใจดี?”
ที่สคำคัญต้องเปลี่ยนลบเป็นบวก โดยชวนลูกนำของขวัญที่เป็นประเด็นไปบริจาคเป็นส่วนกลางข เพื่อแสดงให้เห็นว่ามิตรภาพและการเป็นผู้ใหญ่นั้นมีค่ามากกว่าการจับฉลากชิงโชค
บทสรุปถึงครูและพ่อแม่ หยุดสร้างการแข่งขันในรั้วโรงเรียน
หมอเดวเน้นย้ำว่า โรงเรียนควรเป็นแหล่งบ่มเพาะ “คุณธรรมด้วยวิถีปฏิบัติ” ไม่ใช่เพียง “คุณธรรมแบบท่องจำ” การเปรียบเทียบราคาของขวัญในภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นเช่นนี้ ยิ่งซ้ำเติมความเจ็บปวดให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย
หากเราไม่ถอดรหัสความคิดให้ดี ฝ่ายที่ให้ของถูกกว่าอาจเกิดปมด้อยและถูกบุูลลี่ (Bully) จนกลายเป็นบาดแผลในใจไปตลอดชีวิต ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกัน “สลายมายาคติการจับฉลากชิงโชค” และสอนให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า “คุณค่าของผู้ให้” นั้นยิ่งใหญ่กว่าป้ายราคาใด ๆ.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- แม่โวย ลูกจับได้ของขวัญ 20 บาท กติกาตั้ง 100 อีกแม่ขอโทษไม่มีเงิน เจอซัดกลับไม่มีอย่าใส่
- แชร์ไอเดีย ของขวัญจับสลากปีใหม่ งบ 1000 บาท สุขหรรษารับปี 2568
- อั้ม พัชราภา ไหว้ย่อ จับสลากปีใหม่ได้ Hermes จากมาดามแป้ง ดีใจปาดน้ำตา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: