บอร์นมัธ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69
7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : บอร์นมัธ VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะไม่มีชื่อของ เบน กานนอน-โด๊ก, ไทเลอร์ อดัมส์ และ เวลย์โก้ มิโลซาเยวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, บาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนเซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด บรู๊คส์, จัสติน ไคลเวิร์ต, จูเนียร์ ครูปี ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอวานิลซอน
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีฟส์ บิสซูม่า กับ ปาเป้ ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โมฮาเหม็ด คูดุส กับ โดมินิค โซลันกี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บอร์นมัธ VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 30/08/25 สเปอร์ส 0-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 09/03/25 สเปอร์ส 2-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 05/12/24 บอร์นมัธ 1-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 31/12/23 สเปอร์ส 3-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/08/23 บอร์นมัธ 0-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ
- 03/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ เชลซี 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 15/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
สเปอร์ส
- 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, บาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนเซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, อเล็กซ์ สก็อตต์ – เดวิด บรู๊คส์, จัสติน ไคลเวิร์ต, จูเนียร์ ครูปี – เอวานิลซอน
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธ 1-1 สเปอร์ส
