เอวา ชลอส พี่สาว “แอนน์ แฟรงค์” เหยื่อรอดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เสียชีวิตแล้ว
สิ้นตำนานผู้รอดชีวิต เอวา ชลอส พี่สาวบุญธรรม แอนน์ แฟรงค์ เสียชีวิตในวัย 96 ปี กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงร่วมไว้อาลัย ยกย่องผู้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังสันติภาพ
โลกต้องสูญเสียบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งท่าน เอวา ชลอส ผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันเอาชวิทซ์ เป็นที่รู้จักในฐานะพี่สาวบุญธรรมของ แอนน์ แฟรงค์ เจ้าของบันทึกโลกชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 96 ปี
มูลนิธิแอนน์ แฟรงค์ ได้ออกมายืนยันข่าวเศร้าว่า เอวา ชลอส ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2026 ที่ผ่านมา การจากไปของเธอถือเป็นการสูญเสียหนึ่งในประจักษ์พยานคนสุดท้ายที่ได้เห็นความโหดร้ายของค่ายมรณะนาซีด้วยตาตนเอง
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำในการกล่าวคำไว้อาลัย ทรงระบุในแถลงการณ์ว่า พระองค์และสมเด็จพระราชินีทรงรู้สึกเสียพระราชหฤทัยอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าว
“ความโหดร้ายที่เธอต้องเผชิญในวัยสาวนั้นยากเกินกว่าจะจินตนาการได้ แต่เธอกลับอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อเอาชนะความเกลียดชังและอคติ ส่งเสริมความเมตตาและความเข้าใจผ่านการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย… เราทั้งสองรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รู้จักเธอ” กษัตริย์ชาร์ลส์ตรัส ทั้งนี้ พระองค์เคยทรงเต้นรำร่วมกับเอวา ระหว่างการเสด็จเยี่ยมศูนย์ชุมชนชาวยิวในลอนดอนเมื่อปี 2022
เอวา เกิดที่ออสเตรียในปี 1929 ครอบครัวของเธอหลบหนีนาซีไปยังอัมสเตอร์ดัม และได้กลายเป็นเพื่อนบ้านกับครอบครัวแฟรงค์ ทำให้เอวาและแอนน์ แฟรงค์ ซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกันได้เล่นด้วยกันในวัยเด็ก ก่อนที่ทั้งสองครอบครัวจะต้องหลบซ่อนตัวในปี 1942
ในปี 1944 ครอบครัวของเอวาถูกทรยศและส่งไปยังค่ายกักกัน แม้พ่อและพี่ชายของเธอจะถูกสังหาร แต่เอวาและแม่ของเธอ (ฟริตซี) รอดชีวิตมาได้ หลังสงครามจบลง แม่ของเอวาได้แต่งงานใหม่กับ ออตโต แฟรงค์ (พ่อของแอนน์ แฟรงค์ ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในครอบครัวแฟรงค์) ทำให้เอวากลายเป็นพี่สาวบุญธรรมของแอนน์ แฟรงค์ ในทางพฤตินัย
เอวาอุทิศชีวิตเพื่อการศึกษาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และสันติภาพโลก เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Anne Frank Trust UK ในปี 1990 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนต่อต้านอคติทุกรูปแบบ นอกจากนี้เธอยังเขียนหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่าไว้ 3 เล่ม ได้แก่ Eva’s Story, After Auschwitz และ The Promise
ครอบครัวชลอสได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “เอวาเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่ง เป็นผู้รอดชีวิตจากเอาชวิทซ์ และเป็นนักการศึกษาผู้ไม่ย่อท้อ เราหวังว่ามรดกของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจสืบไปผ่านหนังสือและภาพยนตร์ที่เธอทิ้งไว้”
