หมอเนย์ จำใจคืน สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ทั้งที่เจ้าของเก่าขายแล้ว รถทัวร์ลง หรือต้องการเอนเกจ

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:49 น.
หมอเนย์ จำใจคืนแมว สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน

ดราม่าสนั่นทาสแมว “หมอเนย์” จำใจคืน “สมเจี๊ยบ” หลังเลี้ยงได้ 3 วัน เจ้าของเก่าโอนเงินคืน-อ้างแมวไม่มีความสุข ชาวเน็ตจับโป๊ะ “อยากได้ยอดคืน?”

ประเด็นดราม่าร้อนระอุในวงการทาสแมวและแฟนคลับอินฟลูเอนเซอร์ หมอเนย์ สัตวแพทย์ชื่อดังเจ้าของวลีฮิต “ไปอยู่กับหมอไหม?” ต้องเจอกับเหตุการณ์สุดงง เมื่อเจ้าของเก่าขอซื้อแมวคืนหลังจากขายให้ได้เพียง 3 วัน ทำเอาทัวร์ลงหนักตั้งคำถามถึงเจตนาที่แท้จริง

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ หมอเนย์ ผู้ติดตามกว่า 3 แสนคน ได้ตกลงซื้อแมวตัวหนึ่งในราคา 18,000 บาท จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่มักประกาศขายแมวเป็นประจำ แมวตัวนี้ได้รับชื่อเพจดังอย่างอีเจี๊ยบ เลียบด่วน ว่าสมเจี๊ยบ

หลังจากรับน้องมาอยู่ด้วย แฟนคลับต่างพากันเอ็นดู เพราะในคลิปวิดีโอต่างๆ จะเห็นว่าสมเจี๊ยบ ปรับตัวได้ดีมาก เข้ามาอ้อนหมอเนย์ตลอด และเข้ากับแมวเจ้าถิ่นตัวอื่นๆ ในบ้านได้เป็นอย่างดี

ทว่าผ่านไปเพียง 3 วัน เจ้าของเก่าทักแชทมาหาหมอเนย์เพื่อ ขอแมวคืน ให้เหตุผลที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับร้องอิหยังวะ ว่า “ดูสมเจี๊ยบไม่มีความสุข อยากได้คืน” ทั้งที่หลักฐานในคลิปวิดีโอของหมอเนย์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแมวมีความสุขดี กินอิ่ม นอนหลับ และขี้อ้อนมาก

หมอเนย์ คืนแมวให้เจ้าของ
ภาพจาก Facebook : หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม

ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของเจ้าของเก่า วิเคราะห์ว่า เพจเจ้าของเก่าได้รับยอดการมีส่วนร่วมสูงมากในช่วงที่ทำคอนเทนต์ “เตรียมส่งตัวสมเจี๊ยบให้หมอเนย์” แต่พอแมวไม่อยู่ คนก็เลิกสนใจ ยอดอาจจะตกจึงอยากได้แมวคืนเพื่อเรียกกระแส ทั้งเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “ขายแมวไปแล้ว พอแมวไปได้ดีมีชื่อเสียง ก็อยากได้คืน”

ล่าสุด เจ้าของเก่าได้ทำการโอนเงิน 18,000 บาท คืนให้หมอเนย์เรียบร้อยแล้ว มีกำหนดจะมารับตัวสมเจี๊ย กลับในวันที่ 7 มกราคมนี้

ล่าสุด รถทัวร์ของชาวเน็ตไปจอดที่เพจเจ้าของเก่าอย่างหนัก จนต้องไล่ลบโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวสมเจี๊ยบออกเกลี้ยง นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังยื่นคำขาดและส่งเสียงกดดันไปยังเจ้าของเก่าว่า ห้ามใช้ชื่อ ‘สมเจี๊ยบ’ ในการหากินหรือทำคอนเทนต์ต่อ เนื่องจากชื่อนี้เป็นชื่อที่อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ตั้งใจตั้งให้เพราะเห็นว่าไปอยู่กับหมอเนย์แล้ว ไม่ใช่สิทธิ์ของเจ้าของเก่าที่จะนำไปใช้ต่อเพื่อเรียกยอดไลก์

หมอเนย์ คืนแมว หลังซื้อมา 3 วัน
ภาพจาก Facebook : หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม
สมเจี๊ยบ-2
ภาพจาก Facebook : หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม
สมเจี๊ยบ
ภาพจาก Facebook : หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:49 น.
53
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

