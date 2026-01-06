สดุดี ณัฐวรรณ ฉายะบุตร มอบ 1 ล้าน บิ๊กกุ้ง ช่วยภารกิจชาติ ป้องชายแดนกัมพูชา
ชื่นชม ณัฐวรรณ ฉายะบุตร ต้นแบบผู้ให้ มอบ 1 ล้าน หนุนภารกิจรั้วของชาติ ดูแลชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเปิดเส้นทางบุญกว่า 30 ล้านเพื่อการแพทย์
นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร ผู้อุปการะคุณสภากาชาดไทย ผู้เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่อง ได้เดินหน้าสร้างกุศลครั้งสำคัญ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ
วัตถุประสงค์หลักของการมอบเงินเพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจในการป้องกันแผ่นดินและการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการรักษาอธิปไตยของชาติ นอกจากนี้ งบประมาณดังกล่าวยังถูกจัดสรรเพื่อการทำนุบำรุงศาสนาและการพัฒนาหน่วยงานทหารในพื้นที่
นอกจากการมอบเงินสนับสนุนแล้ว นางณัฐวรรณ ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มณฑลทหารบกที่ 44 (มทบ.44) จังหวัดชุมพร ให้มีความสง่างามและทันสมัยยิ่งขึ้น อาทิ
-
การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
-
การปรับปรุงห้องพักและห้องประชุมให้พร้อมรองรับภารกิจ
-
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของกองทัพ
นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร ถือเป็นแบบอย่างของ “ผู้ให้” ที่สร้างคุณูปการให้กับจังหวัดชุมพรและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านความมั่นคง การแพทย์ และคุณภาพชีวิตของประชาชน จากประวัติการบริจาคที่ผ่านมาพบยอดรวมกว่า 30 ล้านบาท ได้แก่
-
ด้านการแพทย์ บริจาคสมทบทุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมกว่า 30,000,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
-
ด้านสาธารณสุขท้องถิ่น ให้การสนับสนุน ศูนย์ฟอกไต ติณสูลานนท์ เทศบาลเมืองชุมพร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่
-
ด้านบรรเทาทุกข์ ล่าสุดมอบเงินสด 200,000 บาท ให้แก่ สภากาชาดจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
ที่มาภาพทั้งหมดจาก: ตามสบายรีสอร์ท ชุมพร Tamsabai Resort
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า
- “ยอมถูกด่าขอทาน” โรสแมรี่ นักร้องดัง 90 วอนผู้ใจบุญอุปถัมภ์ลูกชาย สู้สุดทาง ขับสามล้อเลี้ยงชีพ
- บีบหัวใจ แม่ประกาศขายอวัยวะ หาเงินเลี้ยงลูก วอนผู้ใจบุญช่วยด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: