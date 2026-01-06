ข่าว

สดุดี ณัฐวรรณ ฉายะบุตร มอบ 1 ล้าน บิ๊กกุ้ง ช่วยภารกิจชาติ ป้องชายแดนกัมพูชา

ณัฐวรรณ ฉายะบุตร บริจาคเงิน 1 ล้าน

ชื่นชม ณัฐวรรณ ฉายะบุตร ต้นแบบผู้ให้ มอบ 1 ล้าน หนุนภารกิจรั้วของชาติ ดูแลชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเปิดเส้นทางบุญกว่า 30 ล้านเพื่อการแพทย์

นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร ผู้อุปการะคุณสภากาชาดไทย ผู้เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่อง ได้เดินหน้าสร้างกุศลครั้งสำคัญ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ

วัตถุประสงค์หลักของการมอบเงินเพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจในการป้องกันแผ่นดินและการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการรักษาอธิปไตยของชาติ นอกจากนี้ งบประมาณดังกล่าวยังถูกจัดสรรเพื่อการทำนุบำรุงศาสนาและการพัฒนาหน่วยงานทหารในพื้นที่

ณัฐวรรณ ฉายะบุตร บริจาคเงิน 1 ล้าน

นอกจากการมอบเงินสนับสนุนแล้ว นางณัฐวรรณ ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มณฑลทหารบกที่ 44 (มทบ.44) จังหวัดชุมพร ให้มีความสง่างามและทันสมัยยิ่งขึ้น อาทิ

  • การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

  • การปรับปรุงห้องพักและห้องประชุมให้พร้อมรองรับภารกิจ

  • การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของกองทัพ

นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร ถือเป็นแบบอย่างของ “ผู้ให้” ที่สร้างคุณูปการให้กับจังหวัดชุมพรและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านความมั่นคง การแพทย์ และคุณภาพชีวิตของประชาชน จากประวัติการบริจาคที่ผ่านมาพบยอดรวมกว่า 30 ล้านบาท ได้แก่

  • ด้านการแพทย์ บริจาคสมทบทุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมกว่า 30,000,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ณัฐวรรณ ฉายะบุตร บริจาคเงิน 1 ล้าน

  • ด้านสาธารณสุขท้องถิ่น ให้การสนับสนุน ศูนย์ฟอกไต ติณสูลานนท์ เทศบาลเมืองชุมพร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่

  • ด้านบรรเทาทุกข์ ล่าสุดมอบเงินสด 200,000 บาท ให้แก่ สภากาชาดจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

ที่มาภาพทั้งหมดจาก: ตามสบายรีสอร์ท ชุมพร Tamsabai Resort

