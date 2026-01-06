เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าว

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:40 น.
เพจ อีป้าข้างบ้าน เฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมียแต่ไม่ยอมเลิก คือใคร? ยืนยันไม่ใช่ดาราชายที่เพิ่งเป็นข่าวเมาแล้วเ…ยน

ยังคงข่าวเม้าท์รับปีใหม่ที่ชาวเน็ตสายเผือกกำลังครุ่นคิดหาคำตอบกันอย่างบ้าคลั่ง เมื่อจู่ ๆ เพจ นิกกี้ขยี้ข่าว ก็ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับ ดารา ด. นอกใจเมียแต่ก็ไม่ยอมเลิก ส่วนพ่อแม่ฝ่ายชายก็ดันไม่อบรมสั่งสอนลูกแต่ดันไปบอกกับลูกสะใภ้ว่า แค่ลูกชายเอาผู้หญิงเข้าบ้านทำไมต้องเป็นเรื่องใหญ่ ลูกสะใภ้ผิดที่ไม่อยู่บ้าน ทั้ง ๆ ที่่บ้านหลังนั้นเป็นของลูกสะใภ้ ก่อนจะติดแฮชแท็กว่า #ครอบครัวดาราดัง

จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้คำตอบที่ชัดเจน ได้แต่โยงกันไปเองว่า อาจจะเป็น ดารา ด.ที่กำลังเป็นข่าว หรืออาจจะเป็น โด่ง สิทธิพร สามีของยุ้ย ปัทมวรรณ

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยัน ข่าวดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่ โด่ง สิทธิพร-1 ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยัน ข่าวดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่ โด่ง สิทธิพร-2

ล่าสุด 5 มกราคม 2569 เพจ อีป้าข้างบ้าน ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิเคราะห์ข่าวลือดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน โดยระบุว่า “จากข่าวลือที่เพจแม่นิกกี้ขยี้ข่าวออกมาโพสต์นั้นหลายคนก็โยงไปที่ ดารา ด. ที่เพิ่งเป็นข่าวฉาวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องยืนยันเลยว่าไม่ใช่ ด.คนนั้นแน่นอน

ส่วนคู่ของ ยุ้ย ปัทมวรรณ กับ โด่ง สิทธิพร ก็ไม่ใช่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าฝั่งของยุ้ยจะโพสต์ข้อความชวนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 แต่เขาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับทาง แจ็คเกอรีน บันเทิงไทยรัฐ แล้วว่า ไม่ใช่พี่โด่งแน่นอน เพราะพ่อแม่สามีเสียชีวิตแล้ว และถึงอยู่ก็ไม่ใช่คนที่จะพูดแบบนั้นแน่นอน ตอนนี้ครอบครัวก็ยังรักกันดี พี่โด่งก็ยังไม่ส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เหมือนเดิม แล้วอย่างนี้ ด. ที่เหลือคือใคร ส่วนตัวอีป้า กับอีก 6 เพจอเวนเจอร์ก็ยังไม่มีใครรู้เช่นกัน คนเดียวที่รู้ตอนนี้คือ แม่นิกกี้ขยี้ข่าว”

อ้างอิงจาก : FB อีป้าข้างบ้าน, นิกกี้ขยี้ข่าว

บันเทิง

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

