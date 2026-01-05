“ฮุนเซน” โพสต์หวานฉลองครบรอบสมรส 50 ปีกับ “บุน รานี”
ฮุนเซน โพสต์หวานฉลองครบรอบสมรส 50 ปีกับ บุนรานี เล่าย้อนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ยุคสมัยพอลพต อวยพรขอให้นำพาประเทศพัฒนาอย่างงดงาม
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก “วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2569 นี้ เป็นวันครบรอบการสมรสครบ 50 ปี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุน เซน และสมเด็จกิตติปฤทธิ์บัณฑิต บุน รานี ฮุน เซน โดยทั้งสองพระองค์มิได้จัดพิธีสมรสตามแบบประเพณีอย่างเอิกเกริก เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ประชาชนชาวกัมพูชากำลังเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสภายใต้ระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพอล พต
ชีวิตคู่ระหว่างสมเด็จเตโชและสมเด็จกิตติปฤทธิ์บัณฑิตในยุคสมัยพอล พตนั้น ปราศจากความสุข ทั้งสองพระองค์ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมกันฝ่าฟันความยากลำบากนานัปการในยุคเขมรแดง แต่กระนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งหรือปล่อยมือจากกันเลย
ขอกราบทูลถวายพระพรชัยมงคลอันประเสริฐยิ่งแด่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุน เซน และสมเด็จกิตติปฤทธิ์บัณฑิต บุน รานี ฮุน เซน พร้อมด้วยพระโอรส พระธิดา หลานชาย และหลานสาวอันเป็นที่รักทุกพระองค์ ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพลังใจและพลังร่างกายเข้มแข็ง มีพระชนมายุยืนยาว และประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการร่วมกันนำพาประเทศชาติให้พัฒนาในทุกมิติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้ร่มเงาแห่งสันติภาพและเสถียรภาพอันยั่งยืนตลอดไป”
