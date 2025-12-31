รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง
รัชนก อินทนนท์ แบดมินตันขวัญใจชาวไทยโพสต์ตอบกลับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา หลังได้รับฉายา “ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ” เจ้าตัวถามกลับแล้วคนอายุเยอะกว่าต้องรู้สึกยังไง
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศฉายาคนกีฬาประจำปี 2568 ซึ่ง “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ได้รับฉายาว่า “ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ” เนื่องจากเธอยังคงรักษามาตรฐานการเล่นในระดับโลกได้อย่างเหนียวแน่น แม้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้ง และเป็นพี่ใหญ่ที่คอยประคับประคองน้องๆ ในแคมป์ทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน
หลังจากทราบฉายาดังกล่าว เมย์ รัชนก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมส่วนตัวในเชิงหยิกแกมหยอกว่า “เขาตั้งฉายาให้เมย์ ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ ผมอายุจะเข้า 31 เอง ใจเย็นหน่อยคนตั้ง 5555555 คนที่อายุเยอะกว่าเมย์ต้องรู้สึกอย่างไรกันครับ เอามันส์แหละเนาะ..”
โพสต์ดังกล่าวทำให้เพื่อนร่วมวงการแบดมินตันและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่า สมญาที่เรียกจนติดปากว่า น้องเมย์ จะยังคงอยู่ในใจตลอดกาล
“น้องเมย์ตลอดไปค่ะ!!!! มาป้งมาป้าาาา คน 35+ อย่างพี่สะดุ้งเลย”
“แรงมากกกก ถ้าน้องเมย์เป็นป้า งั้นพี่เป็นยายหร๊ออออออ”
“จะตามชื่อหนังมา เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ หนังสนุกดี ..น้องเมย์ เชิญยิ้ม ไง ดีไหมเอ่ย ฉายานี้”
“นอกจากนักกีฬาอ่านแล้วสะดุ้ง กองเชียร์นอกจากสะดุ้งแล้วยังกำหมัดด้วยครับ”
“ผมก็ยังเรียกน้องเมย์ตลอดไป”
“ตั้งฉายาชื่อนี้จะบ้ารึ ไม่ปลื้มอย่างแรง”
ปัจจุบัน เมย์ รัชนก ยังคงเป็นมือวางอันดับต้นๆ ของไทย ปัจจุบันอยู่อันดับมือ 7 ของโลก และกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญในปีหน้า.
สำหรับฉายาคนกีฬาประจำปี 2568 มีดังนี้
ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
- ฉายา : รับจบทุกดราม่า
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
- ฉายา : สมาคมเดอะแบก
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
- ฉายา : ฑูตกีฬาโลก
“น้องมินิ” จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ สาวน้อยวัย 10 ขวบ
- ฉายา : เก่งเกินตัว
“เมย์” รัชนก อินทนนท์
- ฉายา : ป้าเมย์ ไฟแรงเฟร่อ
รร.หมอนทองวิทยา
- ฉายา : รถขายฝัน เตะสนั่นทั่วไท
“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดทีมชาติไทย
- ฉายา : เทพบิว 9 วิ
“โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล
- ฉายา : สวิงไร้เทียมทาน
สมาคมมวยไทยสมัครเล่น
- ฉายา : ล็อกเพื่อเพื่อน
ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัย
- ฉายา : ซ้ายดาราช็อกโลก!
สมาคมกีฬาตะกร้อฯ
- ฉายา : ฟาดล้างบาง
สมาคมกีฬาอีสปอร์ต
- ฉายา : ดับคาไลฟ์
