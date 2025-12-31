ข่าวกีฬา

รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง

เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 14:33 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 14:37 น.
93
เมย์รัชนก ป้าเมย์
แฟ้มภาพ

รัชนก อินทนนท์ แบดมินตันขวัญใจชาวไทยโพสต์ตอบกลับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา หลังได้รับฉายา “ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ” เจ้าตัวถามกลับแล้วคนอายุเยอะกว่าต้องรู้สึกยังไง

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศฉายาคนกีฬาประจำปี 2568 ซึ่ง “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ได้รับฉายาว่า “ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ” เนื่องจากเธอยังคงรักษามาตรฐานการเล่นในระดับโลกได้อย่างเหนียวแน่น แม้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้ง และเป็นพี่ใหญ่ที่คอยประคับประคองน้องๆ ในแคมป์ทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน

หลังจากทราบฉายาดังกล่าว เมย์ รัชนก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมส่วนตัวในเชิงหยิกแกมหยอกว่า “เขาตั้งฉายาให้เมย์ ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ ผมอายุจะเข้า 31 เอง ใจเย็นหน่อยคนตั้ง 5555555 คนที่อายุเยอะกว่าเมย์ต้องรู้สึกอย่างไรกันครับ เอามันส์แหละเนาะ..”

โพสต์ดังกล่าวทำให้เพื่อนร่วมวงการแบดมินตันและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่า สมญาที่เรียกจนติดปากว่า น้องเมย์ จะยังคงอยู่ในใจตลอดกาล

“น้องเมย์ตลอดไปค่ะ!!!! มาป้งมาป้าาาา คน 35+ อย่างพี่สะดุ้งเลย”

“แรงมากกกก ถ้าน้องเมย์เป็นป้า งั้นพี่เป็นยายหร๊ออออออ”

“จะตามชื่อหนังมา เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ หนังสนุกดี ..น้องเมย์ เชิญยิ้ม ไง ดีไหมเอ่ย ฉายานี้”

“นอกจากนักกีฬาอ่านแล้วสะดุ้ง กองเชียร์นอกจากสะดุ้งแล้วยังกำหมัดด้วยครับ”

“ผมก็ยังเรียกน้องเมย์ตลอดไป”

“ตั้งฉายาชื่อนี้จะบ้ารึ ไม่ปลื้มอย่างแรง”

ปัจจุบัน เมย์ รัชนก ยังคงเป็นมือวางอันดับต้นๆ ของไทย ปัจจุบันอยู่อันดับมือ 7 ของโลก และกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญในปีหน้า.

เมย์ รัชนก ไหว้
แฟ้มภาพ
เมย์ รัชนก รูป
แฟ้มภาพ
Credit : Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)
เมย์ รัชนก ถ่ายรูปคู่กับเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 วิว กุลวุฒิ
ภาพ IG @ratchanokmay
วิวกุลวุฒิเมย์รัชนก ปารีส 2024 ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยวันนี้
ภาพ IG @ratchanokmay

สำหรับฉายาคนกีฬาประจำปี 2568 มีดังนี้

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

  • ฉายา : รับจบทุกดราม่า

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

  • ฉายา : สมาคมเดอะแบก

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

  • ฉายา : ฑูตกีฬาโลก

“น้องมินิ” จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ สาวน้อยวัย 10 ขวบ

  • ฉายา : เก่งเกินตัว

“เมย์” รัชนก อินทนนท์

  • ฉายา : ป้าเมย์ ไฟแรงเฟร่อ

รร.หมอนทองวิทยา

  • ฉายา : รถขายฝัน เตะสนั่นทั่วไท

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดทีมชาติไทย

  • ฉายา : เทพบิว 9 วิ

“โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล

  • ฉายา : สวิงไร้เทียมทาน

สมาคมมวยไทยสมัครเล่น

  • ฉายา : ล็อกเพื่อเพื่อน

ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัย

  • ฉายา : ซ้ายดาราช็อกโลก!

สมาคมกีฬาตะกร้อฯ

  • ฉายา : ฟาดล้างบาง

สมาคมกีฬาอีสปอร์ต

  • ฉายา : ดับคาไลฟ์

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
