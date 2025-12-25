การเงินเศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 10:49 น.
85
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569

สอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข ผ่านแล้วทำไงต่อ? เช็กลิสต์ “ภาค ค” เตรียมเอกสารให้เป๊ะก่อนวันสัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69 ย้ำ ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (24 ธ.ค. 68) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวเข้าสู่ด่านสุดท้าย หรือ ภาค ค ซึ่งหลายคนมักตกม้าตายเพราะเตรียมเอกสารไม่ครบ ทีมงาน The Thaiger จึงจะมาสรุปสิ่งที่ผู้สอบผ่านต้องทำทันที พร้อมเช็กลิสต์เอกสารสำคัญเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

สอบ ภาค ค คืออะไร เตรียมตัวอย่างไรบ้าง แนะวิธีการเช็กรายชื่อ

ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไม่ใช่การสอบข้อเขียน แต่เป็นการ สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยคะแนนในส่วนนี้จะนำไปรวมกับคะแนนภาค ข เพื่อจัดอันดับขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุ

กำหนดการสำคัญ หลังสอบผ่าน ท้องถิ่น 68 ภาค ก ภาค 8

  • 24 ธ.ค. 2568 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค (ประกาศผลสอบภาค ก-ข) ผู้สอบผ่านต้องเข้าไปตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เฉพาะบุคคล ในระบบ
  • 27–29 ม.ค. 2569 ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในประกาศของแต่ละคน

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อและสถานะสอบ

เข้าไปที่เว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com จากนั้น เลือกเมนู “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค” ต่อไปก็ให้ กรอกเลขบัตรประชาชน และสุดท้ายจึงกด ค้นหา

ในส่วนของการเช็กลิสต์เอกสาร ห้ามขาด ในวันสัมภาษณ์ ถือได้ว่าด่านนี้สำคัญมาก หากเอกสารไม่ครบ กรรมการมีสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบ หรือตัดสิทธิ์ได้ทันที เอกสารที่ต้องเตรียม (อ้างอิงจากประกาศ) มีดังนี้

  1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พิมพ์จากระบบ ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อ
  2. ใบสมัครสอบ พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และลงลายมือชื่อ
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ (ตัวจริง + สำเนา)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. หลักฐานการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ต้องเป็นฉบับภาษาไทย)
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่บังคับใช้ เช่น ครู, พยาบาล, วิศวกร) ต้องไม่หมดอายุ
  7. ใบรับรองแพทย์ ข้อนี้สำคัญ! ต้องออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
  8. หลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) เช่น สด.8, สด.9 หรือ สด.43
  9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบสำคัญการสมรส (ถ้าข้อมูลในเอกสารไม่ตรงกัน)

คำแนะนำ : สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และระบุวันที่ให้เรียบร้อย

เงื่อนไขพิเศษ: ภาคใต้ เขต 1 และ 2

สำหรับผู้ที่สมัครสอบในพื้นที่ ภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กสถ. มีมติ เลื่อนการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ออกไป โดยกำหนดวันสอบใหม่เป็น วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนั้นไทม์ไลน์ของผู้สมัครกลุ่มนี้จะไม่ตรงกับภาคอื่น ขอให้ติดตามประกาศสถานที่สอบอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง

สอบเสร็จแล้ววัดผลอย่างไร?

เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) แล้ว คะแนนจะถูกนำไปคำนวณเพื่อ “ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • นำคะแนน ภาค ข + ภาค ค มารวมกัน
  • เรียงลำดับจากคะแนนรวมสูงลงมาต่ำ
  • หากคะแนนรวมเท่ากัน จะดูคะแนน ภาค ค เป็นตัวตัดสิน (ใครคะแนนสัมภาษณ์มากกว่า ได้ลำดับดีกว่า)
  • บัญชีผู้สอบผ่านมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี)

ใครที่รู้ตัวว่าสอบผ่านแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม และเอกสารปึกใหญ่ เพื่อคว้าโอกาสเป็นข้าราชการท้องถิ่นในปี 2569 นี้ครับ

