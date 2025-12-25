สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

สอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข ผ่านแล้วทำไงต่อ? เช็กลิสต์ “ภาค ค” เตรียมเอกสารให้เป๊ะก่อนวันสัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69 ย้ำ ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน
หลังจากที่เมื่อวานนี้ (24 ธ.ค. 68) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวเข้าสู่ด่านสุดท้าย หรือ ภาค ค ซึ่งหลายคนมักตกม้าตายเพราะเตรียมเอกสารไม่ครบ ทีมงาน The Thaiger จึงจะมาสรุปสิ่งที่ผู้สอบผ่านต้องทำทันที พร้อมเช็กลิสต์เอกสารสำคัญเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
สอบ ภาค ค คืออะไร เตรียมตัวอย่างไรบ้าง แนะวิธีการเช็กรายชื่อ
ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไม่ใช่การสอบข้อเขียน แต่เป็นการ สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยคะแนนในส่วนนี้จะนำไปรวมกับคะแนนภาค ข เพื่อจัดอันดับขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุ
กำหนดการสำคัญ หลังสอบผ่าน ท้องถิ่น 68 ภาค ก ภาค 8
- 24 ธ.ค. 2568 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค (ประกาศผลสอบภาค ก-ข) ผู้สอบผ่านต้องเข้าไปตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เฉพาะบุคคล ในระบบ
- 27–29 ม.ค. 2569 ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในประกาศของแต่ละคน
ช่องทางตรวจสอบรายชื่อและสถานะสอบ
เข้าไปที่เว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com จากนั้น เลือกเมนู “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค” ต่อไปก็ให้ กรอกเลขบัตรประชาชน และสุดท้ายจึงกด ค้นหา
ในส่วนของการเช็กลิสต์เอกสาร ห้ามขาด ในวันสัมภาษณ์ ถือได้ว่าด่านนี้สำคัญมาก หากเอกสารไม่ครบ กรรมการมีสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบ หรือตัดสิทธิ์ได้ทันที เอกสารที่ต้องเตรียม (อ้างอิงจากประกาศ) มีดังนี้
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พิมพ์จากระบบ ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อ
- ใบสมัครสอบ พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และลงลายมือชื่อ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ (ตัวจริง + สำเนา)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ต้องเป็นฉบับภาษาไทย)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่บังคับใช้ เช่น ครู, พยาบาล, วิศวกร) ต้องไม่หมดอายุ
- ใบรับรองแพทย์ ข้อนี้สำคัญ! ต้องออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
- หลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) เช่น สด.8, สด.9 หรือ สด.43
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบสำคัญการสมรส (ถ้าข้อมูลในเอกสารไม่ตรงกัน)
คำแนะนำ : สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และระบุวันที่ให้เรียบร้อย
เงื่อนไขพิเศษ: ภาคใต้ เขต 1 และ 2
สำหรับผู้ที่สมัครสอบในพื้นที่ ภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กสถ. มีมติ เลื่อนการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ออกไป โดยกำหนดวันสอบใหม่เป็น วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนั้นไทม์ไลน์ของผู้สมัครกลุ่มนี้จะไม่ตรงกับภาคอื่น ขอให้ติดตามประกาศสถานที่สอบอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง
สอบเสร็จแล้ววัดผลอย่างไร?
เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) แล้ว คะแนนจะถูกนำไปคำนวณเพื่อ “ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- นำคะแนน ภาค ข + ภาค ค มารวมกัน
- เรียงลำดับจากคะแนนรวมสูงลงมาต่ำ
- หากคะแนนรวมเท่ากัน จะดูคะแนน ภาค ค เป็นตัวตัดสิน (ใครคะแนนสัมภาษณ์มากกว่า ได้ลำดับดีกว่า)
- บัญชีผู้สอบผ่านมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี)
ใครที่รู้ตัวว่าสอบผ่านแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม และเอกสารปึกใหญ่ เพื่อคว้าโอกาสเป็นข้าราชการท้องถิ่นในปี 2569 นี้ครับ
