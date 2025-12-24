การเงินเศรษฐกิจ

ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 สำหรับผู้มีสิทธิสอบภาค ค ที่กำลังรอคอย

เคาะรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิสอบภาค ค เตรียมลุยสอบสัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69 เผยสถิติคนสอบผ่านฉลุย 47,208 ราย จากผู้เข้าสอบกว่า 2 แสนคน รีบตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บทางการ

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้สมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ล่าสุด คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกมาประกาศความคืบหน้าสำคัญ โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบครบถ้วนทั้ง 8 ภาค/เขต เรียบร้อยแล้ว

ในการประชุม กสถ. ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเตรียมบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อไป

ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข มีจำนวน 47,208 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด
ผลสอบท้องถิ่น 68

สถิติสุดหิน! คนสอบผ่านภาค ก และ ข ไม่ถึง 5 หมื่นคน

จากรายงานสถิติการสอบปี 2568 พบว่ามีผู้สมัครสอบจำนวนมาก แต่มีผู้ที่สามารถฝ่าด่านหินผ่านทั้งภาค ก และ ภาค ข เข้าไปสู่รอบสัมภาษณ์ได้เพียงส่วนน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภททั่วไป

  • ผู้มีสิทธิสอบ: 73,820 คน
  • เข้าสอบจริง: 48,247 คน
  • สอบผ่านภาค ก: 6,427 คน
  • สอบผ่านภาค ก และ ข (มีสิทธิไปต่อ): 4,669 คน

2. ประเภทวิชาการ

  • ผู้มีสิทธิสอบ: 225,046 คน
  • เข้าสอบจริง: 144,120 คน
  • สอบผ่านภาค ก: 57,999 คน
  • สอบผ่านภาค ก และ ข (มีสิทธิไปต่อ): 36,672 คน

3. สายงานครูผู้ช่วย

  • ผู้มีสิทธิสอบ: 35,517 คน
  • เข้าสอบจริง: 20,663 คน
  • สอบผ่านภาค ก: 6,750 คน
  • สอบผ่านภาค ก และ ข (มีสิทธิไปต่อ): 5,867 คน

สรุปภาพรวมทุกตำแหน่ง

  • จำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด: 334,383 คน
  • จำนวนผู้มาเข้าสอบจริง: 213,030 คน
  • รวมผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข ทั้งสิ้น: 47,208 คน
การสอบสัมภาษณ์ภาค ค จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2569
ผลสอบท้องถิ่น 68

เตรียมตัวสนามต่อไป สอบภาค ค มกราคม 2569

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่าน ทาง กสถ. ได้กำหนดกำหนดการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หรือการสอบสัมภาษณ์ ไว้ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2569

ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ และระเบียบการสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทางการ: https://dla-local2568.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

