ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

เคาะรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิสอบภาค ค เตรียมลุยสอบสัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69 เผยสถิติคนสอบผ่านฉลุย 47,208 ราย จากผู้เข้าสอบกว่า 2 แสนคน รีบตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บทางการ
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้สมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ล่าสุด คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกมาประกาศความคืบหน้าสำคัญ โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบครบถ้วนทั้ง 8 ภาค/เขต เรียบร้อยแล้ว
ในการประชุม กสถ. ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเตรียมบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อไป
สถิติสุดหิน! คนสอบผ่านภาค ก และ ข ไม่ถึง 5 หมื่นคน
จากรายงานสถิติการสอบปี 2568 พบว่ามีผู้สมัครสอบจำนวนมาก แต่มีผู้ที่สามารถฝ่าด่านหินผ่านทั้งภาค ก และ ภาค ข เข้าไปสู่รอบสัมภาษณ์ได้เพียงส่วนน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภททั่วไป
- ผู้มีสิทธิสอบ: 73,820 คน
- เข้าสอบจริง: 48,247 คน
- สอบผ่านภาค ก: 6,427 คน
- สอบผ่านภาค ก และ ข (มีสิทธิไปต่อ): 4,669 คน
2. ประเภทวิชาการ
- ผู้มีสิทธิสอบ: 225,046 คน
- เข้าสอบจริง: 144,120 คน
- สอบผ่านภาค ก: 57,999 คน
- สอบผ่านภาค ก และ ข (มีสิทธิไปต่อ): 36,672 คน
3. สายงานครูผู้ช่วย
- ผู้มีสิทธิสอบ: 35,517 คน
- เข้าสอบจริง: 20,663 คน
- สอบผ่านภาค ก: 6,750 คน
- สอบผ่านภาค ก และ ข (มีสิทธิไปต่อ): 5,867 คน
สรุปภาพรวมทุกตำแหน่ง
- จำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด: 334,383 คน
- จำนวนผู้มาเข้าสอบจริง: 213,030 คน
- รวมผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข ทั้งสิ้น: 47,208 คน
เตรียมตัวสนามต่อไป สอบภาค ค มกราคม 2569
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่าน ทาง กสถ. ได้กำหนดกำหนดการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หรือการสอบสัมภาษณ์ ไว้ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2569
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ และระเบียบการสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทางการ: https://dla-local2568.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
