เตือน 6 ราศี ต้นปีระวังเพื่อนพาเสียเงิน “ชวนลงทุน” ฟังแล้วใจเย็นก่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:59 น.
หมอดูเตือน 6 ราศี เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด เพื่อนรักนักขายฝันชวนร่วมหุ้นลงทุนโปรเจกต์หรู อย่าเพิ่งรีบโอนถ้าไม่อยากเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพ

เปิดศักราชใหม่ ใครๆ ก็อยากรวยทางลัด แต่สำหรับปี 2569 นี้ ดวงดาวแห่งการสื่อสารและการเงินทำมุม “ลวงตา” กับ 6 ราศี ส่งผลให้มีเกณฑ์ “เสียทรัพย์เพราะความไว้วางใจ” โดยเฉพาะศัตรูที่มาในรูปแบบของ “เพื่อนสนิท” หรือ “คนรู้จัก” ที่จะนำพาโปรเจกต์ที่ดูสวยหรูมานำเสนอ หมอขอเตือนให้ดึงสติก่อนสตาร์ทโอนเงิน มาเช็กกันว่า 6 ราศีที่ต้องระวังตัวแจ มีใครบ้าง

กลุ่มที่ 1 แพ้ลูกตื๊อ ขี้เกรงใจจนภัยถึงตัว

  • ราศีตุลย์
  • ราศีสิงห์

สองราศีนี้พื้นดวงเป็นคนใจกว้างและรักเพื่อนพ้อง ช่วงต้นปีจะมีเพื่อน (หรือคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อน) เข้ามาขอความช่วยเหลือในรูปแบบของ “การขอยืมชื่อไปค้ำประกัน” หรือ “ขอให้ช่วยเปิดบิล” เพื่อรักษายอด

คำเตือน : เขาจะมาพร้อมสตอรี่ที่น่าสงสาร หรืออ้างบุญคุณเก่าๆ อย่าใจอ่อนเด็ดขาด เพราะดวงคุณมีเกณฑ์ “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง” หนี้ก้อนนี้คุณอาจต้องรับผิดชอบคนเดียวเต็ม ๆ

กลุ่มที่ 2 ตาโตเพราะกำไร เห็นตัวเลขแล้วเคลิ้ม

  • ราศีธนู
  • ราศีเมษ

ชาวธนูและเมษผู้กล้าได้กล้าเสีย ปีนี้คุณมีเกณฑ์ถูกชักชวนให้ลงทุนใน “สินทรัพย์เสี่ยง” หรือ “ธุรกิจสีเทาๆ” เพื่อนจะเอาผลตอบแทนระดับ 100% มาล่อตาล่อใจ บอกว่าลงทุนน้อยแต่คืนทุนไว (แชร์ลูกโซ่แปลงร่างมา)

คำเตือน : อะไรที่มันดูดีเกินจริง ให้คิดไว้ก่อนว่า “ปลอม” ดวงของคุณช่วงต้นปีเหมาะกับการเก็บเงินสดมากกว่าการเก็งกำไร ยิ่งรีบยิ่งเจ็บ สติสำคัญที่สุด

กลุ่มที่ 3 เชื่อคนง่าย ข้อมูลแน่น(แต่ไม่จริง)

  • ราศีเมถุน
  • ราศีกุมภ์

ราศีแห่งนักคิดและนักสื่อสาร แต่ต้นปีนี้กลับตกม้าตายเพราะ “ข้อมูลเท็จ” เพื่อนที่มาชวนอาจจะไม่ได้ตั้งใจโกง แต่เขาเองก็ถูกหลอกมาอีกทอดหนึ่ง แล้วนำข้อมูลชุดนั้นมาขายฝันให้คุณต่อ

คำเตือน : ระวังการร่วมหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนสนิท ปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินลงทุน แต่เป็นเรื่อง “สัญญาที่ไม่รัดกุม” และ “ทัศนคติการทำงานที่ไม่ตรงกัน” สุดท้ายจะทะเลาะกันบ้านแตก จบลงที่การเลิกคบและสูญเงินฟรี

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 6 ราศีที่กล่าวมา คาถาป้องกันภัยการเงินที่ดีที่สุดในปีนี้คือคำว่า “ไม่สะดวกครับ/ค่ะ”

1. การปฏิเสธ : ให้ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่อย่าให้ความหวัง บอกไปเลยว่า “ปีนี้หมอดูทักห้ามร่วมหุ้น” หรือ “เงินก้อนนี้ต้องเก็บไว้ใช้ฉุกเฉิน”

2. แก้เคล็ด : หากรู้สึกไม่สบายใจ กลัวเพื่อนโกรธ ให้ทำบุญด้วยการ “ชำระหนี้สงฆ์” หรือ “บริจาคช่วยไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่” อานิสงส์จะช่วยตัดเคราะห์เรื่องการเสียทรัพย์ และเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้

ขอให้ปีใหม่ 2569 เป็นปีที่คุณรวยด้วยลำแข้งตัวเอง ปลอดภัยจากมิจฉาชีพในคราบมิตร

