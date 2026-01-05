สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 12:17 น.
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย "สายสุขภาพ" ต้องระวัง

ประเด็นคนรักสุขภาพต้องหันมาสำรวจตู้กับข้าวและพฤติกรรมการกินของตัวเองทันที หลังผู้ใช้งาน TikTok บัญชี @beno.bkได้โพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัยเกี่ยวกับ 4 ผงตัวร้าย วัตถุดิบใกล้ตัวที่แทบทุกบ้านต้องมี แต่แฝงไปด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง หากรับประทานสะสมเป็นเวลานานอาจนำไปสู่โรคร้ายแรง ทั้งโรคหลอดเลือด โรคไต และภาวะดื้ออินซูลิน โดยเฉพาะผงชนิดสุดท้าย ที่ทำเอาหลายคนตกใจ เพราะเป็นสิ่งที่คนรักสุขภาพนิยมทาน

เจ้าของคลิปได้จำแนกความอันตรายของผงทั้ง 4 ชนิด ไว้ดังนี้

น้ำตาลทรายในขนม คือตัวการทำให้น้ำตาลในเลือดสูง สาเหตุป่วยเบาหวานในระยะยาว
น้ำตาลทรายในขนม คือตัวการทำให้น้ำตาลในเลือดสูง สาเหตุป่วยเบาหวานในระยะยาว

1. น้ำตาลทรายขาว (ตัวร้ายอันดับ 1)

ความน่ากลัวของน้ำตาลทรายขาวคือการถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากไขมันสัตว์ที่สะสมทีละนิด ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นและตกลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวนทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบ สร้างอนุมูลอิสระ และค่อยๆ ทำลายเยื่อบุหลอดเลือดโดยที่เราไม่รู้ตัว นอกจากนี้มันยังแฝงตัวอยู่ในซอสปรุงรส น้ำจิ้ม และเครื่องดื่มต่างๆ มากมาย

2. แป้งสาลีขัดขาว

แม้จะไม่มีรสหวาน แต่ร้ายกาจไม่แพ้น้ำตาล เพราะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงได้เช่นเดียวกัน หากรับประทานบ่อยๆ จะเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินไขมันในเลือดผิดปกติ นำไปสู่โรคหลอดเลือดแข็งตัว พบมากในอาหารยอดฮิตอย่าง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปังขาว และซาลาเปา

3. เกลือ

แม้จะไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลโดยตรง แต่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้หลอดเลือดต้องรับแรงดันหนักจนเกิดอาการแข็งตัว โป่งพอง หรือร้ายแรงที่สุดคือเส้นเลือดแตกได้ โดยเฉพาะในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ซอง มีปริมาณโซเดียมสูงจนเกือบแตะเพดานที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน

4. ผงโปรตีน

ข้อนี้พีคสุดหลายคนเข้าใจว่าดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งปกติสามารถทานได้วันละ 4-5 ช้อน แต่ข้อควรระวังคือหากทานมากเกินไป จะทำให้ไตทำงานหนักจนเสื่อมสภาพ เมื่อไตเสื่อมจะไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อโรคหัวใจตามมาโดยไม่รู้ตัว

กินเกลือมาก จะทำให้เป็นความดันโลหิตสูง

ทั้งนี้ ผู้โพสต์แนะนำทิ้งท้ายว่า สำหรับใครที่ต้องการโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ควรหันไปเน้นการรับประทานจากแหล่งธรรมชาติส จะปลอดภัยกว่า เช่น ไข่ ปลา และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เพื่อถนอมไตและสุขภาพในระยะยาว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

