กลาโหมเวเนฯ เผยทีมอารักขา ปธน. “มาดูโร” ถูกสังหารหมู่ ระหว่างสหรัฐฯ บุกจับตัว
กลาโหมเวเนฯ เผย ทีมรักษาความปลอดภัย ‘มาดูโร’ ถูกสังหารจำนวนมาก ระหว่างปฏิบัติการบุกจับของสหรัฐฯ
นายวลาดิเมียร์ ปาดริโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวเนซุเอลา เปิดเผยว่า ทีมรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ถูกสังหารในระหว่างปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมา
ในการแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์ นายปาดริโนได้กล่าวหากองกำลังทหารสหรัฐฯ ผู้ปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า ได้ทำการ “สังหารทีมรักษาความปลอดภัย (ของมาดูโร) ทหาร และประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากอย่างเลือดเย็น”
อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่ชัด
นายปาดริโนยังได้กล่าวยกย่องมาดูโรว่าเป็น “ผู้นำที่แท้จริงและชอบธรรม” ของประเทศ
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ ส่งผลให้สามารถจับกุมตัวมาดูโรและภรรยา นางซิเลีย ฟลอเรส ได้สำเร็จ พร้อมให้คำมั่นว่าจะเข้าควบคุมดูแลเวเนซุเอลาชั่วคราว โดยอาจใช้กองกำลังทหารสหรัฐฯ หากมีความจำเป็น
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้กล่าวหามาดูโรว่าอยู่เบื้องหลังการขนส่งยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐฯ และครองอำนาจโดยมิชอบผ่านการโกงการเลือกตั้ง โดยในขณะนี้มาดูโรถูกคุมขังอยู่ที่สถานกักกันในนิวยอร์กเพื่อรอการดำเนินคดีข้อหายาเสพติด ซึ่งเจ้าตัวได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้านเจ้าหน้าที่ในกรุงการากัสต่างออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเขา
นายปาดริโนยังได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวมาดูโรและภรรยาโดย “เร็วที่สุด”
“เราขอเรียกร้องให้ทั่วโลกจับตามองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเวเนซุเอลา การละเมิดอธิปไตย และรัฐธรรมนูญของเราอย่างใกล้ชิด” เขากล่าวเสริม
ภายหลังการจับกุมตัวมาดูโร ศาลฎีกาของเวเนซุเอลาได้มีคำสั่งให้รองประธานาธิบดีเดลซี โรดริเกซ ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดี “ทันที”
นายปาดริโนยืนยันว่ากองทัพพร้อมให้การสนับสนุนนางโรดริเกซอย่างเต็มที่
“เราสนับสนุนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยคุกคามภายนอก (State of External Emergency) ทั่วราชอาณาจักรอย่างเต็มที่ ตามที่มีการลงนามไปก่อนหน้านี้” เขากล่าว
นายปาดริโนทิ้งท้ายว่า กองทัพจะยังคงใช้ “ขีดความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด” เพื่อรักษาความมั่นคง ดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน และรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของประเทศต่อไป
