กลาโหมเวเนฯ เผยทีมอารักขา ปธน. “มาดูโร” ถูกสังหารหมู่ ระหว่างสหรัฐฯ บุกจับตัว

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:00 น.
ทีมคุ้มกัน นิโกลัส มาดูโร ถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการของสหรัฐฯ

กลาโหมเวเนฯ เผย ทีมรักษาความปลอดภัย ‘มาดูโร’ ถูกสังหารจำนวนมาก ระหว่างปฏิบัติการบุกจับของสหรัฐฯ

นายวลาดิเมียร์ ปาดริโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวเนซุเอลา เปิดเผยว่า ทีมรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ถูกสังหารในระหว่างปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมา

ในการแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์ นายปาดริโนได้กล่าวหากองกำลังทหารสหรัฐฯ ผู้ปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า ได้ทำการ “สังหารทีมรักษาความปลอดภัย (ของมาดูโร) ทหาร และประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากอย่างเลือดเย็น”

อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่ชัด

นายปาดริโนยังได้กล่าวยกย่องมาดูโรว่าเป็น “ผู้นำที่แท้จริงและชอบธรรม” ของประเทศ

ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ ส่งผลให้สามารถจับกุมตัวมาดูโรและภรรยา นางซิเลีย ฟลอเรส ได้สำเร็จ พร้อมให้คำมั่นว่าจะเข้าควบคุมดูแลเวเนซุเอลาชั่วคราว โดยอาจใช้กองกำลังทหารสหรัฐฯ หากมีความจำเป็น

ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้กล่าวหามาดูโรว่าอยู่เบื้องหลังการขนส่งยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐฯ และครองอำนาจโดยมิชอบผ่านการโกงการเลือกตั้ง โดยในขณะนี้มาดูโรถูกคุมขังอยู่ที่สถานกักกันในนิวยอร์กเพื่อรอการดำเนินคดีข้อหายาเสพติด ซึ่งเจ้าตัวได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้านเจ้าหน้าที่ในกรุงการากัสต่างออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเขา

นายปาดริโนยังได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวมาดูโรและภรรยาโดย “เร็วที่สุด”

“เราขอเรียกร้องให้ทั่วโลกจับตามองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเวเนซุเอลา การละเมิดอธิปไตย และรัฐธรรมนูญของเราอย่างใกล้ชิด” เขากล่าวเสริม

ภายหลังการจับกุมตัวมาดูโร ศาลฎีกาของเวเนซุเอลาได้มีคำสั่งให้รองประธานาธิบดีเดลซี โรดริเกซ ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดี “ทันที”

นายปาดริโนยืนยันว่ากองทัพพร้อมให้การสนับสนุนนางโรดริเกซอย่างเต็มที่

“เราสนับสนุนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยคุกคามภายนอก (State of External Emergency) ทั่วราชอาณาจักรอย่างเต็มที่ ตามที่มีการลงนามไปก่อนหน้านี้” เขากล่าว

นายปาดริโนทิ้งท้ายว่า กองทัพจะยังคงใช้ “ขีดความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด” เพื่อรักษาความมั่นคง ดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน และรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของประเทศต่อไป

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

