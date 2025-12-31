“ฮุนเซน” โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย
ฮุนเซน โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย โดยล่าสุดมีรายงานว่าเข้ารับการตรวจสุขภาพ ก่อนจะพบรัฐบาลกัมพูชาต่อ
จากกรณีทึฝ่ายไทยได้ส่งทหารชาวกัมพูชา 18 คน ที่ถูกทางการไทยควบคุมตัว กลับสู่มาตุภูมิ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อ 11 ของถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ได้ลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568
ซึ่งระบุว่า ไทยจะส่งทหารกัมพูชา 18 คนกลับกัมพูชา ภายหลังจากการหยุดยิงเป็นเวลาต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของถ้อยแถลงร่วม (Joint Declaration) ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ล่าสุด สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ขอต้อนรับนักรบทั้ง 18 นาย ที่ได้เดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัย วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2025”
เบื้องต้นมีรายงานว่า ทหารทั้งหมด เดินทางไปโรงพยาบาลในเมืองไพลิน ตรวจสุขภาพ และจะเดินทางต่อไปกรุงพนมเปญ เพื่อพบหน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาต่อไป
