วงการเพลงเศร้า “หนุ่ม นกแล” อดีตสมาชิกวงดังยุค 80 จากไปอย่างสงบ
หนุ่ม นกแล มือคีย์บอร์ด-นักร้องเสียงเอกลักษณ์ สมาชิกวงนกแล เจ้าของเพลง “สุดสาคร” เสียชีวิตแล้ว แฟนเพลงวงดนตรีเด็กยุค 80 ร่วมไว้อาลัย
วงการบันเทิงต้องพบการสูญเสียรับปีใหม่ 2569 เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า “หนุ่ม” ปรัชญา ปัญจปัญญา มือคีย์บอร์ดและนักร้องเสียงเอกลักษณ์วง “นกแล” เสียชีวิตอย่างสงบใท่านวันนี้ 4 มกราคม ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนๆ และแฟนๆ ที่ทราบข่าว
ด้าน เฟซบุ๊กแฟนเพจวิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า อาลัย หนุ่ม นกแล ขวัญใจวัยละอ่อนยุคแกรมมี่จากไปอย่างสงบ เชื่อหลายคนโตมากับเสียงเพลงวงนกแล
ทั้งนี้ วิทยุจราจร เชียงใหม่ ขอร่วมไว้อาลัย และขอเชิญทุกคนร่วมส่งกำลังใจ แสดงความอาลัย และรำลึกถึงเสียงเพลงที่เคยเติบโตมาด้วยกันนะคะ
โพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับวงนกแลเข้ามาแสดงความอาลัย และแชร์กันออกไปจำนวนมาก.
