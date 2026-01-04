บันเทิง

วงการเพลงเศร้า “หนุ่ม นกแล” อดีตสมาชิกวงดังยุค 80 จากไปอย่างสงบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 13:11 น.
หนุ่ม นกแล มือคีย์บอร์ด-นักร้องเสียงเอกลักษณ์ สมาชิกวงนกแล เจ้าของเพลง “สุดสาคร” เสียชีวิตแล้ว แฟนเพลงวงดนตรีเด็กยุค 80 ร่วมไว้อาลัย

วงการบันเทิงต้องพบการสูญเสียรับปีใหม่ 2569 เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า “หนุ่ม” ปรัชญา ปัญจปัญญา มือคีย์บอร์ดและนักร้องเสียงเอกลักษณ์วง “นกแล” เสียชีวิตอย่างสงบใท่านวันนี้ 4 มกราคม ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนๆ และแฟนๆ ที่ทราบข่าว

ด้าน เฟซบุ๊กแฟนเพจวิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า อาลัย หนุ่ม นกแล ขวัญใจวัยละอ่อนยุคแกรมมี่จากไปอย่างสงบ เชื่อหลายคนโตมากับเสียงเพลงวงนกแล

ทั้งนี้ วิทยุจราจร เชียงใหม่ ขอร่วมไว้อาลัย และขอเชิญทุกคนร่วมส่งกำลังใจ แสดงความอาลัย และรำลึกถึงเสียงเพลงที่เคยเติบโตมาด้วยกันนะคะ

โพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับวงนกแลเข้ามาแสดงความอาลัย และแชร์กันออกไปจำนวนมาก.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

