อินฟลูฯ สายฟิตเนสไหลตาย หลังกิน 10,000 แคลอรี่/วัน หวังพิสูจน์การลดน้ำหนักแบบสุดโต่ง

อุทาหรณ์ อินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสชาวรัสเซีย เสียชีวิตระหว่างนอนหลับ หลังทำชาเลนจ์เพิ่มน้ำหนักด้วยการกิน 10,000 แคลอรี่/วัน หวังพิสูจน์การลดน้ำหนักแบบสุดโต่ง

การทำชาเลนจ์สุดขั้วกำลังเฟื่องฟูในโลกออนไลน์ แต่มีอินฟลูเอนเซอร์ไม่กี่คนที่ทำไปถึงขั้นสุดเท่า ดมิทรี นูยันซิน (Dmitry Nuyanzin) โค้ชฟิตเนสชาวรัสเซีย ที่เชื่อว่าเขาสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า การลดน้ำหนักเป็นไปได้ไม่ว่าจะกินอย่างไรก็ตาม

แผนของเขาคือการเพิ่มน้ำหนักให้ได้ 25 กิโลกรัม ด้วยการบังคับตัวเองให้กินอาหารขยะ จากนั้นจึงลดน้ำหนักทั้งหมดลงต่อหน้าผู้ติดตาม แต่เขากลับไปไม่ถึงเป้าหมายที่สอง

ตามรายงานระยุว่า นูยันซิน ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการกินอาหารมากถึงวันละ 10,000 แคลอรี่ โดยตารางการกินของเขากระกอบไปด้วย

  • อาหารเช้า : ขนมอบและเค้ก
  • อาหารกลางวัน : เกี๊ยวเคลือบมายองเนส ปริมาณเกือบ 1 กิโลกรัม
  • อาหารเย็น : เบอร์เกอร์พร้อมพิซซ่า 2 ถาด
  • อาหารว่าง : มันฝรั่งทอด (ชิปส์) ระหว่างมื้ออาหาร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เขาประกาศทาง Instagram ว่าน้ำหนักของเขาแตะ 105 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 กิโลกรัมภายในหนึ่งเดือน ในวิดีโอเขาดูเหนื่อยล้า และยอมรับว่ารู้สึกไม่สบาย แต่ไม่มีใครคาดคิดถึงอันตรายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น

หนึ่งวันก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาได้ยกเลิกการฝึกซ้อมและบอกเพื่อนๆ ว่าเขารู้สึกไม่สบายและวางแผนจะไปพบแพทย์ แต่หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็เสียชีวิตขณะนอนหลับ โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าสาเหตุคือภาวะหัวใจล้มเหลว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า การทดลองของเขานั้นอันตรายอย่างยิ่ง วานี กฤษณะ หัวหน้าคลินิกโภชนาการ กล่าวว่า “ระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, คอเลสเตอรอลพุ่งสูง, ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น และในสภาวะเช่นนี้หัวใจถูกบังคับให้ทำงานหนักขึ้น” การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการใจสั่น, ปัญหาในกระเพาะอาหาร, ภาวะขาดน้ำ, และความผันผวนของอินซูลินอย่างรุนแรง

ด้าน พรีตตี้ ตยากี นักโภชนาการ กล่าวว่า การบริโภคอาหารขยะ 10,000 แคลอรี่ “อาจเป็นอันตรายและทำให้เสียชีวิตได้ในกรณีที่หาได้ยาก” ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนแคลอรี่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการโอเวอร์โหลดของไขมัน, เกลือ, และปริมาณอาหารที่มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ร่างกายเผชิญกับภาวะโซเดียมเป็นพิษเฉียบพลัน, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, และแม้กระทั่งตับอ่อนอักเสบกะทันหัน

การท้าทายที่นูยันซินสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าทุกคนสามารถลดน้ำหนักได้ “ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน” ตอนนี้กลายเป็นคำเตือนที่น่าเศร้าแทนที่จะเป็นแรงบันดาลใจ ผู้เชี่ยวชาญหวังว่าบทเรียนนี้จะส่งผลไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั่นคือ การกินแบบสุดโต่งและการอดอาหารแบบสุดโต่ง ล้วนเป็นการลงโทษที่ร่างกายไม่ให้อภัยได้ง่ายๆ

อ้างอิง : www.vice.com

 

