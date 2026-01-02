ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทน

สะเทือนจอแก้วรับปีใหม่ “ทิน” หอบ “ถกไม่เถียง” ซบช่องวัน ด้าน 7HD ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทนทันที เริ่ม 5 ม.ค.นี้
1 มกราคม 2569 — เปิดศักราชใหม่วงการข่าวทีวีก็เดือดระอุทันที หลังรายการฮาร์ดทอล์กเรตติ้งอันดับ 1 อย่าง “ถกไม่เถียง” ประกาศอำลาบ้านเก่าวิกหมอชิตอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวบ้านหลังใหม่ ในขณะที่ช่อง 7HD ก็ไม่ปล่อยให้เวลาไพรม์ไทม์ว่างเว้น เตรียมส่งรายการใหม่แกะกล่องลงจอเสียบแทนทันที
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือหนาหูในช่วงท้ายปีที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กรายการ “ถกไม่เถียง” และพิธีกร ทิน โชคกมลกิจ ได้โพสต์อำลาหน้าจอช่อง 7HD อย่างเป็นทางการ ระบุว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่น แต่ถึงเวลาที่นกต้องบินออกไปเผชิญกระแสลมใหม่ๆ โดยทิ้งท้ายความสำเร็จด้วยเรตติ้งอันดับ 1 ของรายการฮาร์ดทอล์ก
ในเช้า 1 ม.ค. 69 ทางเพจได้ประกาศข่าวดีต้อนรับปีใหม่ ยืนยันการย้ายบ้านไปสู่ช่อง “ONE31” อย่างเป็นทางการ สัญญาว่าจะกลับมาเดือดกว่าเดิมและเข้มข้นกว่าเก่าแน่นอน
ทางด้านช่อง 7HD ขยับตัวรับสถานการณ์ทันทีด้วยการเปิดตัวรายการใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนในช่วงเวลาเย็น ใช้ชื่อว่า “มีเรื่องต้องคุย”
จากภาพโปรโมตล่าสุด รายการจะมาพร้อมคอนเซปต์ “ทุกปัญหา ทุกความขัดแย้ง มีทางจบ เคลียร์!” มีรายละเอียดการออกอากาศดังนี้
ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลาทางทีวี (ช่อง 7HD): 17.20 – 18.00 น.
เวลาทางออนไลน์ (Ch7HD News): ต่อเนื่องแบบ Uncut 18.00 – 18.30 น.
ดีเดย์ออกอากาศตอนแรก: วันที่ 5 มกราคม 2569
นี่ถือเป็นการสลับขั้วครั้งสำคัญของสมรภูมิรายการข่าวเย็น ที่ผู้ชมต้องจับตาดูว่า ถกไม่เถียง ในบ้านหลังใหม่จะดุเดือดแค่ไหน และน้องใหม่อย่าง มีเรื่องต้องคุย จะสามารถครองใจฐานผู้ชมเดิมได้หรือไม่ สัปดาห์หน้าได้รู้กัน!
