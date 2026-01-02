ข่าวดาราบันเทิง

ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 10:48 น.
89
ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ "มีเรื่องต้องคุย" เสียบแทน

สะเทือนจอแก้วรับปีใหม่ “ทิน” หอบ “ถกไม่เถียง” ซบช่องวัน ด้าน 7HD ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทนทันที เริ่ม 5 ม.ค.นี้

1 มกราคม 2569 — เปิดศักราชใหม่วงการข่าวทีวีก็เดือดระอุทันที หลังรายการฮาร์ดทอล์กเรตติ้งอันดับ 1 อย่าง “ถกไม่เถียง” ประกาศอำลาบ้านเก่าวิกหมอชิตอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวบ้านหลังใหม่ ในขณะที่ช่อง 7HD ก็ไม่ปล่อยให้เวลาไพรม์ไทม์ว่างเว้น เตรียมส่งรายการใหม่แกะกล่องลงจอเสียบแทนทันที

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือหนาหูในช่วงท้ายปีที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กรายการ “ถกไม่เถียง” และพิธีกร ทิน โชคกมลกิจ ได้โพสต์อำลาหน้าจอช่อง 7HD อย่างเป็นทางการ ระบุว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่น แต่ถึงเวลาที่นกต้องบินออกไปเผชิญกระแสลมใหม่ๆ โดยทิ้งท้ายความสำเร็จด้วยเรตติ้งอันดับ 1 ของรายการฮาร์ดทอล์ก

ในเช้า 1 ม.ค. 69 ทางเพจได้ประกาศข่าวดีต้อนรับปีใหม่ ยืนยันการย้ายบ้านไปสู่ช่อง “ONE31” อย่างเป็นทางการ สัญญาว่าจะกลับมาเดือดกว่าเดิมและเข้มข้นกว่าเก่าแน่นอน

สะเทือนจอแก้วรับปีใหม่ "ทิน" หอบ "ถกไม่เถียง" ซบช่องวัน ด้าน 7HD ส่งรายการใหม่ "มีเรื่องต้องคุย" เสียบแทนทันที เริ่ม 5 ม.ค.นี้

ทางด้านช่อง 7HD ขยับตัวรับสถานการณ์ทันทีด้วยการเปิดตัวรายการใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนในช่วงเวลาเย็น ใช้ชื่อว่า “มีเรื่องต้องคุย”

จากภาพโปรโมตล่าสุด รายการจะมาพร้อมคอนเซปต์ “ทุกปัญหา ทุกความขัดแย้ง มีทางจบ เคลียร์!” มีรายละเอียดการออกอากาศดังนี้

  • ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

  • เวลาทางทีวี (ช่อง 7HD): 17.20 – 18.00 น.

  • เวลาทางออนไลน์ (Ch7HD News): ต่อเนื่องแบบ Uncut 18.00 – 18.30 น.

  • ดีเดย์ออกอากาศตอนแรก: วันที่ 5 มกราคม 2569

นี่ถือเป็นการสลับขั้วครั้งสำคัญของสมรภูมิรายการข่าวเย็น ที่ผู้ชมต้องจับตาดูว่า ถกไม่เถียง ในบ้านหลังใหม่จะดุเดือดแค่ไหน และน้องใหม่อย่าง มีเรื่องต้องคุย จะสามารถครองใจฐานผู้ชมเดิมได้หรือไม่ สัปดาห์หน้าได้รู้กัน!

&quot;ทิน&quot; หอบ &quot;ถกไม่เถียง&quot; ซบช่องวัน ด้าน 7HD ส่งรายการใหม่ &quot;มีเรื่องต้องคุย&quot; เสียบแทนทันที เริ่ม 5 ม.ค.นี้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

4 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

19 นาที ที่แล้ว
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

29 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

59 นาที ที่แล้ว
หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย Line News

หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านตื่นตูมทิ้งบ้านหนีตาย ข่าวต่างประเทศ

บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านทิ้งบ้านหนีตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู พลุปีใหม่ทิพย์ เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย ข่าว

อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใครผิด? แม่โวย ลูกจับได้ของขวัญ 20 บาท กติกาตั้ง 100 อีกแม่ขอโทษ ไม่มีเงิน เจอซัดกลับ “ไม่มีอย่าใส่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ &quot;มีเรื่องต้องคุย&quot; เสียบแทน บันเทิง

ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” หวยงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะ 4 ตัวเน้น ระวังเลขกลับหัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก Line News

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า &quot;อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง&quot; ข่าว

ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า “อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว Line News

เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 2 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 2 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ดงวด 2/1/69 ปล่อยโชคงวดแรกปีใหม่ ฟันธงเลขปีม้าทอง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 2 1 69 ดูดวง

4 ราศีรักรีเซ็ตได้! ปีใหม่คนเก่าทัก คนใหม่ก็มา เลือกให้ดี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง ข่าวต่างประเทศ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026 ข่าว

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าปีใหม่ 2026 บันเทิง

ลิซ่า ส่งท้ายปี 2025 แบบสุดชิล แชร์รูทีนวันว่างๆ กับเครื่องดื่มแก้วโปรด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มป่าตอง 24 ชั่มโมง ล้างหม้อเอง ข่าว

ดราม่าสนั่น “ร้านจิ้มจุ่มดัง” อ้างหม้อไม่พอปล่อยลูกค้าล้างเอง เปิดประโยคจี๊ดขึ้นหัว !

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 10:48 น.
89
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
Back to top button