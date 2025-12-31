เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย
ฉลองปีใหม่ 2569 แบบไร้กังวล รถไฟฟ้าสายสีแดงขยายเวลาวิ่งยาวถึงตี 2 รองรับคนเดินทางเส้นรังสิต-ตลิ่งชัน เช็กพิกัดสถานีและวางแผนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยที่นี่
คืนส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 เข้าสู่ศักราชใหม่ 2569 ใครที่กำลังวางแผนไปร่วมงานเคาท์ดาวน์ หรือสังสรรค์ในโซนจตุจักรและพื้นที่ใกล้เคียง สบายใจเรื่องการเดินทางกลับบ้านได้เลย รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (Red Line) ประกาศขยายเวลาให้บริการข้ามคืน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย
รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมงคืนเคาท์ดาวน์?
รถไฟฟ้าสายสีแดง ขยายเวลาเปิดให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 ครอบคลุมทั้งสายเหนือ (สีแดงเข้ม) และสายตะวันตก (สีแดงอ่อน) เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหลังจบงานเฉลิมฉลอง
เช็กเส้นทางและสถานีที่ให้บริการ
1. สายสีแดงเข้ม (ธานีรัถยา): เส้นทางสายเหนือ ขบวนรถวิ่งเชื่อมต่อใจกลางเมืองสู่ชานเมืองทิศเหนือ เริ่มต้นที่ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” (บางซื่อ) มุ่งหน้าสู่ “สถานีรังสิต” รวม 10 สถานี ได้แก่:
- สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
- สถานีจตุจักร
- สถานีวัดเสมียนนารี
- สถานีบางเขน
- สถานีทุ่งสองห้อง
- สถานีหลักสี่
- สถานีการเคหะ
- สถานีดอนเมือง
- สถานีหลักหก
- สถานีรังสิต
2. สายสีแดงอ่อน (นครวิถี) เส้นทางสายตะวันตก ขบวนรถวิ่งเชื่อมต่อฝั่งธนบุรี เริ่มต้นที่ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” มุ่งหน้าสู่ “สถานีตลิ่งชัน” รวม 4 สถานี ได้แก่:
- สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
- สถานีบางซ่อน (จุดเชื่อมต่อ MRT สายสีม่วง)
- สถานีบางบำหรุ
- สถานีตลิ่งชัน
ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร: ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสถานีต้นทางก่อนเวลา 02.00 น. เล็กน้อย เพื่อให้ทันขบวนรถเที่ยวสุดท้าย และตรวจสอบตารางเดินรถผ่านแอปพลิเคชัน หรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่สถานีเพื่อความแม่นยำ.
