พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย
พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลด อนันตรักษ์ เพชรหิน หลังแอบไปสมัครเองโดยที่พรรคไม่ได้จัดส่ง ชี้ทำให้พรรคได้รับความเสื่อมเสีย
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แจ้งผ่านบัญชีโซเชียลของพรรคอย่างเป็นทางการโดยระบุว่า “ทนายอนันตรักษ์” พ้นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 68 จึงสมัคร สส. ภูเก็ต ในนามพรรคไม่ได้ หลังจากที่ปรากฏข่าวว่า ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ไปลงชื่อสมัครรับเลือกตั้ง สส.จังหวัดภูเก็ต เขต 1 ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ เมื่อช่วงเช้าวันนี้
มีรายงานว่า คณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคได้มีมติให้ ทนายอนันตรักษ์ พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้ว ตั้งแต่คืนวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา และได้แจ้งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจากตรวจสอบพบปัญหาเรื่องประวัติและคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม
แต่ปรากฏว่า “ทนายอนันตรักษ์” กลับเดินทางไปลงชื่อเพื่อขอลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งที่พรรคต้นสังกัดได้แจ้งมติให้ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ที่ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยทางฝ่ายกฎหมายของพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ทำหนังสือยืนยันไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้งแล้ว
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ทางพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีมติรับรองส่งบุคคลดังกล่าวให้ลงสมัคร สส.ในระบบเขตเลือกตั้ง และเจ้าตัวได้พ้นสภาพสมาชิกพรรคไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อให้ กกต. พิจารณาถอนชื่อออกจากระบบรับสมัครต่อไป เนื่องจากพรรคได้ตรวจสอบประวัติเชิงลึก พบว่า
ทนายอนันตรักษ์มีประวัติพัวพันกับคดีความและข่าวหลายเรื่อง รวมถึงพฤติการณ์ในอดีตที่เคยไปออกรายการดังอย่าง “โหนกระแส” จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม เกรงว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น จึงมีมติถอดถอนในที่สุด
อัปเดตล่าสุดในส่วนของนายอนันตรักษ์ ได้เขียนข้อความผ่านบัญีชเฟซบุ๊ก อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ว่า “หัวคะแนนธรรมชาติโทรมาเยอะมากๆ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นการต่อสู้ของผมตั้งแต่วันแรก จนมีวันนี้ที่เหลือเป็นบัญชาแห่งสวรรค์”
นายอนันตรักษ์ยืนยันว่า ตนและทีมงานเตรียมฟ้องกรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองปลอมแปลงเวลาทางทะเบียน แอบลบรายชื่อตนเองหลังเวลาเลิกงานคุกแน่นอน ทีมงานตนตรวจรายชื่อสมาชิกถึงเที่ยงคืนไม่มีทางที่ตัวเองจะถูกลบชื่อในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
“กรณีพรรคการเมืองลบชื่อสมาชิกได้กฎหมายข้อไหนบอกว่าคุณลบได้ 2 เด้ง พรรคอาจปลิวนะข้อนี้ หลักฐานพร้อมมากเข้าแจ้งความเลย เจอกันที่ สภ.เมืองภูเก็ตนะ อยากเจออะพวกอยากดัง ออ !!! กรณี สส.บัญชีรายชื่อ หมิ่นประมาทฟ้องตรง”
“ใครก็สั่งปลดผมไม่ได้ มันเกินอำนาจไปละ แต่จะมีเงินปักป้ายไหมแค่นั้น ไม่ได้เน้นตำแหน่งเน้นเอามัน…555”.
