เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68
30 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ บอร์นมัธ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS บอร์นมัธ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS บอร์นมัธ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – บอร์นมัธ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มาร์ค กูกูเรญ่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
บอร์นมัธ
ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อันโดนี้ อิราโอล่า จะไม่มีชื่อของ เบน แกนนอน-โด๊ก, ไทเลอร์ อดัมส์ และ เวลโก มิโลซาฟเยวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อดัม สมิธ, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุปแฟร์ แดนกลางเป็น มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, ลูอิส คุ้ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อเล็กซ์ กิเมเนซ, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอวานิลซอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS บอร์นมัธ
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 06/12/25 บอร์นมัธ 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/25 เชลซี 2-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/24 บอร์นมัธ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 19/05/24 เชลซี 2-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/23 บอร์นมัธ 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
บอร์นมัธ
- 27/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 15/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/25 เสมอ เชลซี 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อดัม สมิธ, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุปแฟร์ – มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, ลูอิส คุ้ก – อเล็กซ์ กิเมเนซ, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – เอวานิลซอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-1 บอร์นมัธ
