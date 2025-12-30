ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 09:22 น.
944

30 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ บอร์นมัธ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS บอร์นมัธ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS บอร์นมัธ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล เชลซี – บอร์นมัธ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มาร์ค กูกูเรญ่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

บอร์นมัธ

ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อันโดนี้ อิราโอล่า จะไม่มีชื่อของ เบน แกนนอน-โด๊ก, ไทเลอร์ อดัมส์ และ เวลโก มิโลซาฟเยวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อดัม สมิธ, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุปแฟร์ แดนกลางเป็น มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, ลูอิส คุ้ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อเล็กซ์ กิเมเนซ, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอวานิลซอน

Credit : AFC Bournemouth

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS บอร์นมัธ

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 06/12/25 บอร์นมัธ 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/25 เชลซี 2-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/09/24 บอร์นมัธ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/05/24 เชลซี 2-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/23 บอร์นมัธ 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
  • 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

บอร์นมัธ

  • 27/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ เชลซี 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อดัม สมิธ, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุปแฟร์ – มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, ลูอิส คุ้ก – อเล็กซ์ กิเมเนซ, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – เอวานิลซอน

Credit : AFC Bournemouth

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-1 บอร์นมัธ

 

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 09:22 น.
944
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

