3 ราศีมีแววรับทรัพย์ใหญ่ ต้นปีเงินเข้าแบบไม่ทันตั้งตัว
เปิดดวงการเงินรับปี 2569! เช็กด่วน 3 ราศีเตรียมตัวรวยฟ้าผ่า โชคลาภพุ่งชนแบบไม่เกรงใจใคร รับทรัพย์ก้อนโตประเดิมศักราชใหม่ชนิดกระเป๋าฉีก
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 เตรียมก้าวเข้าสู่ปี 2569 ดวงดาวแห่งโชคลาภเริ่มขยับย้ายตำแหน่ง ส่งผลดีต่อชะตาชีวิตของหลายท่าน โดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ใครก็อยากรู้ วันนี้หมอขอเปิดคำทำนาย 3 ราศีสุดเฮง ที่มีเกณฑ์ “รับทรัพย์ก้อนใหญ่” ตั้งแต่ต้นปี แบบชนิดที่เรียกว่าบุญหล่นทับไม่รู้ตัว มาดูกันว่ามีราศีของคุณหรือไม่
1. ราศีกุมภ์ โชคหล่นทับจากแดนไกล
ชาวราศีกุมภ์เตรียมตัวยิ้มกว้างได้เลย จังหวะดวงดาวการเงินของคุณส่องสว่างวาบวับที่สุดในช่วงต้นปีนี้ เงินก้อนใหญ่ที่คุณไม่คาดฝันจะลอยมาหาแบบงง ๆ โดยเฉพาะโชคลาภที่มาจาก “ออนไลน์” หรือ “ต่างประเทศ” ใครที่ทำธุรกิจค้าขาย ติดต่อเจรจากับชาวต่างชาติ หรือ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ
สิ่งที่โดดเด่นมากคือ “ลาภลอยแบบฟลุ๊ก ๆ” บางท่านอาจได้เงินคืนจากลูกหนี้ที่สาบสูญไปนาน หรือ อยู่ดี ๆ ก็มีคนหยิบยื่นโอกาสทองมาให้แบบไม่ต้องร้องขอ ถือเป็นนาทีทองที่ชาวกุมภ์จะกอบโกยความมั่งคั่งรับปีใหม่
2. ราศีกันย์ ปิดจ็อบใหญ่ รับเงินก้อนโต
ชาวราศีกันย์ ความเหนื่อยยากที่ผ่านมาจะผลิดอกออกผลให้ชื่นใจเสียที ต้นปี 2569 นี้ คุณมีเกณฑ์ได้รับ “เงินก้อนใหญ่จากการงาน” ไม่ว่าจะเป็นโบนัสที่มากกว่าปกติ ค่าคอมมิชชันก้อนโต หรือ การอนุมัติโปรเจกต์ใหญ่ที่รอคอยมานาน
จุดเด่นของชาวกันย์รอบนี้คือ “วาจาเป็นทรัพย์” คำพูดของคุณจะศักดิ์สิทธิ์มาก เจรจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ใครที่วางแผนจะขายที่ดิน ขายบ้าน หรือ ทวงถามหนี้สิน ให้รีบจัดการในช่วงต้นปี โอกาสสำเร็จสูงมาก เงินจะไหลเข้าบัญชีรัว ๆ จนแทบไม่มีเวลาใช้
3. ราศีพิจิก จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
ราศีพิจิกดวงพุ่งแรงแซงทางโค้ง เรื่องการเสี่ยงโชคและการลงทุนโดดเด่นเป็นพิเศษ คุณมี “เซนส์” ที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อในช่วงต้นปี หากใครชอบเสี่ยงดวงเล็ก ๆ น้อย ๆ พอให้กระชุ่มกระชวย มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ให้เพื่อนฝูงได้อิจฉา
นอกจากเรื่องเสี่ยงดวงแล้ว งานเสริมหรืองานอดิเรกที่คุณทำเล่น ๆ อาจสร้างรายได้แซงงานประจำแบบไม่ทันตั้งตัว รายรับเข้ามาหลายทางจนบริหารจัดการแทบไม่ทัน ขอให้เตรียมตัววางแผนภาษีและบัญชีไว้ให้ดี เพราะปีนี้ชาวพิจิก “รวยเงียบ ๆ” แต่ “กินเรียบ” แน่นอน
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับทั้ง 3 ราศีที่กล่าวมา เมื่อมีโชคใหญ่เข้ามาแล้ว อย่าลืม “แบ่งปัน” เพื่อต่อยอดความเฮง แนะนำให้ทำบุญกับโรงพยาบาล หรือ บริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ จะช่วยเสริมดวงชะตาให้เงินทองไหลมาเทมาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่มาไวไปไว และที่สำคัญที่สุด เมื่อมีเงินก้อนเข้ามา ให้รีบจัดสรรแบ่งเก็บออมทันที เพื่อความมั่นคงในระยะยาว
