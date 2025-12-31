ข่าวต่างประเทศ

พระราชินีคามิลลา เผยความลับสุดช็อก เคยถูกลวนลามบนรถไฟสมัยวัยรุ่น

เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 22:59 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 17:08 น.
พระราชินีคามิลลา เผยความลับสุดช็อก เคยถูกลวนลามบนรถไฟสมัยวัยรุ่น

“ควีนคามิลลา” เผยความลับสุดช็อก เล่านาทีสู้ยิบตาหลังถูกลวนลามบนรถไฟสมัยวัยรุ่น หวังปลุกพลังหญิงสู้ความรุนแรง

สมเด็จพระราชินีคามิลลาแห่งสหราชอาณาจักร ทรงสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ฟังทั่วประเทศ หลังเปิดเผยเรื่องราวส่วนพระองค์เป็นครั้งแรก ถึงประสบการณ์เลวร้ายเมื่อครั้งยังทรงเป็นวัยรุ่น ต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดจากการถูกลวนลามทางเพศบนรถไฟ

พระองค์ทรงเลือกที่จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ระหว่างการสนทนาพิเศษในรายการวิทยุ “Today” ของสถานีบีบีซี เรดิโอ 4 เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมในประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและความเกลียดชังผู้หญิง

พระองค์ทรงย้อนความหลังว่า เกิดขึ้นขณะเดินทางไปพบพระมารดาเมื่อครั้งพระชนมายุประมาณ 16 หรือ 17 พรรษา ในขณะที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบๆ จู่ๆ ก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาจู่โจม พระองค์ตัดสินใจสู้กลับอย่างไม่ยอมแพ้

ควีนคามิลลา เผยความลับสุดช็อก เล่านาทีสู้ยิบตาหลังถูกลวนลามบนรถไฟสมัยวัยรุ่น หวังปลุกพลังหญิงสู้ความรุนแรง

แม้ฝันร้ายจะผ่านไปนานจนเกือบจะลืมเลือนไปแล้ว แต่ความรู้สึกโกรธแค้น เดือดดาล ในตอนนั้นยังคงฝังลึก โดยทรงจำได้แม่นยำว่าเมื่อลงจากรถไฟ พระมารดาถึงกับตรัสถามด้วยความตกใจว่าทำไมผมเผ้าถึงชี้ฟูและกระดุมเสื้อโค้ทหลุดหายไป ซึ่งเป็นร่องรอยจากการต่อสู้ขัดขืนในครั้งนั้น

การออกมาเปิดพระทัยในครั้งนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากความกล้าหาญของครอบครัว “ฮันต์” ที่มาร่วมรายการด้วย เมื่อปีที่ผ่านมา จอห์น ฮันต์ ผู้ประกาศข่าวแข่งม้าของบีบีซี ต้องสูญเสียภรรยาและลูกสาว 2 คนไปอย่างไม่มีวันกลับจากเหตุฆาตกรรมโหดภายในบ้านพักฝีมืออดีตแฟนหนุ่มของลูกสาว

ช็อก ภรรยา-ลูกสาวผู้ประกาศช่องดัง ถูกฆ่ายกครัว เพื่อนบ้านได้ยินกรีดร้องโหยหวน

สมเด็จพระราชินีคามิลลาทรงระบุว่า เมื่อได้รับรู้เรื่องราวความสูญเสียของครอบครัวฮันต์ ทำให้พระองค์รู้สึกร่วมกับเรื่องนี้อย่างรุนแรง ตัดสินใจนำประสบการณ์ในอดีตที่เคยซุกซ่อนไว้ออกมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้างเหยื่อความรุนแรงทุกคน

แหล่งข่าวจากสำนักพระราชวังระบุเพิ่มเติมว่า แม้ควีนคามิลลาจะไม่เคยมีความตั้งใจที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะมาก่อน แต่ทรงเล็งเห็นว่าหากการพูดถึงประสบการณ์ตรงของพระองค์จะช่วยลบล้างตราบาปของเหยื่อ และช่วยเสริมสร้างความกล้าหาญให้เด็กผู้หญิงในปัจจุบันกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ ขอความช่วยเหลือ หรือพูดถึงมัน ก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

ทั้งนี้ พระองค์ยังทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้การศึกษาในโรงเรียนเพื่อต่อต้านแนวคิดเกลียดชังผู้หญิง ซึ่งเป็นรากฐานของความรุนแรงอีกด้วย

ควีนคามิลลา เผยความลับสุดช็อก เล่านาทีสู้ยิบตาหลังถูกลวนลามบนรถไฟสมัยวัยรุ่น หวังปลุกพลังหญิงสู้ความรุนแรง ควีนคามิลลา เผยความลับสุดช็อก เล่านาทีสู้ยิบตาหลังถูกลวนลามบนรถไฟสมัยวัยรุ่น หวังปลุกพลังหญิงสู้ความรุนแรง

เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 22:59 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 17:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

