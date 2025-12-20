ข่าว

สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านบุฟเฟต์ปรับอ่วม

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 11:40 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 11:40 น.
116
สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านเรียกค่าปรับ

สาวถ่ายคลิป ภูมิใจ แฟนแอบเอากุ้งสดในร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ลั่น “กูอิ่มลูกกูก็ต้องอิ่ม” ชาวเน็ตวิจารณ์ตอนเทนต์ทำลายตัวยเอง เตือนระวังโดนร้านปรับอ่วม

กำลังเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้ เมื่อเพจ ท่านเปา ได้ออกมาโพสต์คลิปประฌามคอนเทนต์ขยะ พร้อมแคปชั่นประกอบว่า “คอนเทนต์ต้องมาก่อน ! กุ้งในตลาดขีดละไม่กี่บาท ถ้าถูกทางบริษัทฯ จับได้อาจเสียค่าปรับ…กลัวทาง…ี๋.น้..ยเห็นคลิปนี้จัง”

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นคู่รักเอาแก้วเก็บความเย็นเข้าไปใช้บริการในร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง ก่อนจะแอบเทกุ้งสดใส่แก้ว เอากลับบ้านให้ปลากิน โดยแฟนสาวเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ ขณะที่แฟนหนุ่มเป็นผู้กระทำ พร้อมใส่ข้อความในคลิปว่า “กูอิ่มลูกกูก็ต้องอิ่ม นี่คือสิ่งที่ผัวกูทำหลังจากกิน…ี๋.น้..ย”

สาวอัดคลิปรีวิวแฟน แอบเอากุ้งสดใส่แก้วกลับบ้าน หลังกินชาบูบุพเฟ่ต์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ-4

ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิจารณ์การกระทำของคู่รักคู่นี้กันอย่างเนืองแน่น โดยทุกคนมองว่าเจ้าของโพสต์ไม่ได้คิดก่อนถ่าย ก่อนโพสต์ลงโซเชียล ไม่รู้เลยหรืออย่างไรว่าในร้านก็มีกล้องวงจรปิด และนี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่ทำลายตัวเองสุด ๆ หลักฐานชั้นดีที่หากว่าทางแบรนด์มาเห็นก็คงจะต้องมีการปรับ และอาจมีข้อกำหนดใหม่ ๆ ออกมาเพราะคลิปนี้อย่างแน่นอน

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3

สาวอัดคลิปรีวิวแฟน แอบเอากุ้งสดใส่แก้วกลับบ้าน หลังกินชาบูบุพเฟ่ต์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ-3

สาวอัดคลิปรีวิวแฟน แอบเอากุ้งสดใส่แก้วกลับบ้าน หลังกินชาบูบุพเฟ่ต์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

สาวอัดคลิปรีวิวแฟน แอบเอากุ้งสดใส่แก้วกลับบ้าน หลังกินชาบูบุพเฟ่ต์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ-1

อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา

