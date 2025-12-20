สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านบุฟเฟต์ปรับอ่วม
สาวถ่ายคลิป ภูมิใจ แฟนแอบเอากุ้งสดในร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ลั่น “กูอิ่มลูกกูก็ต้องอิ่ม” ชาวเน็ตวิจารณ์ตอนเทนต์ทำลายตัวยเอง เตือนระวังโดนร้านปรับอ่วม
กำลังเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้ เมื่อเพจ ท่านเปา ได้ออกมาโพสต์คลิปประฌามคอนเทนต์ขยะ พร้อมแคปชั่นประกอบว่า “คอนเทนต์ต้องมาก่อน ! กุ้งในตลาดขีดละไม่กี่บาท ถ้าถูกทางบริษัทฯ จับได้อาจเสียค่าปรับ…กลัวทาง…ี๋.น้..ยเห็นคลิปนี้จัง”
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นคู่รักเอาแก้วเก็บความเย็นเข้าไปใช้บริการในร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง ก่อนจะแอบเทกุ้งสดใส่แก้ว เอากลับบ้านให้ปลากิน โดยแฟนสาวเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ ขณะที่แฟนหนุ่มเป็นผู้กระทำ พร้อมใส่ข้อความในคลิปว่า “กูอิ่มลูกกูก็ต้องอิ่ม นี่คือสิ่งที่ผัวกูทำหลังจากกิน…ี๋.น้..ย”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิจารณ์การกระทำของคู่รักคู่นี้กันอย่างเนืองแน่น โดยทุกคนมองว่าเจ้าของโพสต์ไม่ได้คิดก่อนถ่าย ก่อนโพสต์ลงโซเชียล ไม่รู้เลยหรืออย่างไรว่าในร้านก็มีกล้องวงจรปิด และนี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่ทำลายตัวเองสุด ๆ หลักฐานชั้นดีที่หากว่าทางแบรนด์มาเห็นก็คงจะต้องมีการปรับ และอาจมีข้อกำหนดใหม่ ๆ ออกมาเพราะคลิปนี้อย่างแน่นอน
อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา
