ผลหวยลาววันนี้ 24 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45
ตรวจผลหวยลาวพัฒนา 24 ธันวาคม 2568 เลข 6 ตัวออกอะไร และ ผลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมเกาะติดการถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง
เสียงระฆังแห่งความหวังดังขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์ บรรดานักเสี่ยงโชคและคอหวยทั่วฟ้าเมืองไทยต่างจับจ้องหน้าจอด้วยใจระทึก เตรียมพบกับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ถือเป็นนัดล้างตาของใครหลายคน หลังจากผ่านงวดวันจันทร์และวันพุธมาแล้ว
ค่ำคืนนี้จะมีการหมุนวงล้อเสี่ยงทายเพื่อมอบโชคใหญ่ส่งตรงสัญญาณสดข้ามพรมแดนมาให้ลุ้นกันแบบเรียลไทม์ ใครที่มีลอตเตอรี่ในมือ หรือเก็งเลขเด็ดไว้ในใจ เตรียมปากกามาจดผลรางวัลกันได้เลย โดยการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 24 ธันวาคม 2568 (24/12/68)
- เลข 6 ตัว : XXXXXX
- เลข 5 ตัว : XXXXX
- เลข 4 ตัว : XXXX
- เลข 3 ตัว : XXX
- เลข 2 ตัว : XX
ผลสลากพัฒนา 5/45
- XX / XX / XX / XX / XX
