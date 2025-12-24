ออสเตรเลียสั่งเนรเทศชายอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี-ปลุกระดมความรุนแรง
ไม่เอาไว้! รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมยกเลิกวีซ่า พร้อมสั่งเนรเทศชายชาวอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี และปลุกระดมความรุนแรง
รัฐบาลออสเตรเลียดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยการยกเลิกวีซ่าของชายสัญชาติอังกฤษวัย 43 ปี และเตรียมเนรเทศออกนอกประเทศ หลังจากเขาถูกจับกุมและตั้งข้อหาเกี่ยวกับการแสดงสัญลักษณ์นาซีในที่สาธารณะและทางออนไลน์
นายโทนี เบิร์ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลีย ให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงออสเตรเลีย (ABC) เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า “เขาเดินทางมาที่นี่เพื่อสร้างความเกลียดชัง เขาจึงไม่มีสิทธิ์ได้อยู่ต่อ หากคุณมาออสเตรเลียด้วยวีซ่า คุณคือแขกของที่นี่”
ตำรวจเริ่มสืบสวนชายคนดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากพบการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) ที่มีเนื้อหาส่งเสริมลัทธินาซีและเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงต่อชุมชนชาวยิว แม้บัญชีผู้ใช้จะถูกแพลตฟอร์มระงับไปแล้ว แต่เขายังพยายามสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อคล้ายเดิมเพื่อโพสต์เนื้อหาที่สร้างความเสียหายต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ตำรวจบุกค้นบ้านพักของเขาในย่านคาบูลเจอร์ ชานเมืองบริสเบน พบโทรศัพท์มือถือ อาวุธ และดาบหลายเล่มที่มีสัญลักษณ์สวัสดิกะติดอยู่
ชายรายนี้ถูกตั้งข้อหาแสดงสัญลักษณ์นาซีที่ถูกสั่งห้าม 3 กระทง และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความขุ่นเคืองอีก 1 กระทง ซึ่งออสเตรเลียเพิ่งมีการกระชับกฎหมายอาชญากรรมจากความเกลียดชังเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยกำหนดโทษจำคุกสำหรับการแสดงสัญลักษณ์หรือการทำความเคารพแบบนาซี
ขณะนี้เขาถูกกักตัวอยู่ที่สถานกักกันคนเข้าเมืองในบริสเบน และมีกำหนดขึ้นศาลในเดือนมกราคมปีหน้า โดยตำรวจกำลังพิจารณาว่าจะเลื่อนการเนรเทศออกไปก่อนเพื่อให้เขาเข้ารับการพิจารณาคดีให้เสร็จสิ้น หรือจะส่งตัวกลับอังกฤษทันที
เคสนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีมหาดไทยเพิ่งสั่งยกเลิกวีซ่าชายชาวแอฟริกาใต้รายหนึ่งที่ไปเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มนีโอนาซีหน้าอาคารรัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย สตีเฟน นัตต์ ระบุว่า “เราต้องการให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์เหล่านี้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อทำลายความสามัคคีในสังคม หากพบการกระทำผิด เราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของชุมชนที่หลากหลายของเรา”
อ้างอิง : www.bbc.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี
- หญิงญี่ปุ่นเลี้ยงแมว 150 ตัวจนล้นบ้าน ปล่อยอดอยากตาย 13 ตัว ศาลสั่งปรับแค่ 2 หมื่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: