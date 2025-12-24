ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 13:46 น.
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ เผยสาเหตุรักษาแบบส่องกล้องไม่ได้ พร้อมเล่าประสบการณ์ชีวิตตอนป่วย

หลังจากเผชิญอาการปวดท้องอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม ล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ นักแสดงรุ่นใหญ่ในวัย 56 ปี ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของเขา หลังเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษานิ่วในถุงน้ำดี ท่ามกลางกำลังใจชั้นดีจากชาวเน็ตและแฟนละครของเขา

ต้น จักรกฤษณ์ เล่าถึงอาการเริ่มแรก จนถึงขั้นตอนการผ่าตัดผ่านทางหน้าติ๊กต็อกของเขา @khuntonjuckkrit ว่า เดิมทีตั้งใจจะใช้วิธีผ่าตัดแบบส่องกล้อง แต่เมื่อแพทย์ลงมือกลับพบว่าสภาพถุงน้ำดีภายในมีความเสียหายและพังเกินกว่าจะใช้อุปกรณ์ส่องกล้องเจาะเข้าไปได้ จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเปลี่ยนแผนกะทันหันด้วยการ “ผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง” แทน

ต้น จักรกฤษณ์ เล่าเพิ่มเติมว่า อาการนิ่วในถุงน้ำดีอักเสบครั้งนี้ให้บทเรียนมหาศาล ซึ่งทางแพทย์ชี้แจงว่าหากรักษาเพียงยาฆ่าเชื้อจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และหากไม่ตัดเอาถุงน้ำดีออกแบบถาวรเลย ก็อาจจะกลับมาเป็นได้อีกครั้ง แต่ถ้าไม่เอาถุงน้ำดีไว้ เท่ากับว่าตัดขาดจากโรคและอาการป่วยนี้ไปเลย ทั้งนี้ระหว่างการไลฟ์ยังมีบางจังหวะที่เจ้าตัวแสดงอาการเจ็บแผลเมื่อต้องขยับตัวใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง

สำหรับประเด็นที่หลายคนกังวลว่าล้มป่วยครั้งนี้จะทำให้เจ้าตัวอำลาจอแก้วหรือไม่ ต้น จักรกฤษณ์ ยืนยันว่า “ยังไม่ได้เลิกเล่นละคร และก่อนจะป่วยหนักเพิ่งปิดกล้องละครไปถึง 2 เรื่องรวด ซึ่งมีกำหนดลงจอฉายให้แฟน ๆ ได้ชมกันในปี 2569″ พร้อมทิ้งท้ายว่าประสบการณ์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาทำให้เห็นสัจธรรมชีวิตและจะขอพักฟื้นร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเต็มร้อยอีกครั้ง

TikTok @khuntonjuckkrit, @ploylmkn, IG juckkritamarat

